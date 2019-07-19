 يوم تخفيضات أمازون 2019 يحطم رقم مبيعات تاريخي | عالم المنوعات | DW | 19.07.2019

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منوعات

يوم تخفيضات أمازون 2019 يحطم رقم مبيعات تاريخي

اسمه " Prime Day 2019 "، وقد كان نجاًحاً ساحقاً بلا منافس، لدرجة أنه حقق موارد فاقت الجمعة السوداء والاثنين السايبري للعام الماضي معاً. باع أمازون أكثر من 175 مليون منتج في يوم واحد!

Zeitungsannonce Amazon Prime Day (picture-alliance/NurPhoto/A. Widak)

تنزيلات رهيبة بنسب وصلت إلى 99 بالمائة من سعر البضاعة، أعلنها أمازون يومي 15 و16 تموز/ يوليو. الزبائن الذين يحملون صفة" برايم"، على العملاق أمازون اشتروا اكثر من 175 مليون منتج ما جعلها سوق تنزيلات تفوق على الجمعة الحزينة والاثنين السايبري معاً.

ولم يكن النجاح حليف أمازون في ذلك اليوم فحسب، بل عم ليشمل شركاء أمازون ماركت بلس، الذين ضربوا أرقاما قياسية في السوق، محققين ملياري دولار من مبيعات ذلك اليوم. فرع "بمبكين اورغانيكس" الذي مقره ميونخ، كان لأول مرة في سوق أمازون، وتمكن من بيع فاكهته وخضرواته البيولوجية بارتفاع مبيعات تجاوز حد 170 بالمائة!

الحدث الذي استمر يومين وقع في 18 بلدا ظهرت فيها مواقع أمازون، وفي ألمانيا حازت معدات "اوسيرام سمارت+ بلك" و "بلوتوث سبيكرز JBL " ومقلاة "يامي أوليفر" من إنتاج تيفال على أعلى مستويات الطلب، رغم أنها لم تصدر عن أمازون نفسه. ونقل موقع "بي سي غيم هارد وير" أنه يوجد في العالم أكثر من 100 مليون مشتري برايم أمازون عبر العالم.

وليكون المرء مشتري برايم على أمازون، عليه أن يدفع سنويا 69 يورو، وهذا يتيح لك الوصول إلى مناسبات فريدة نادرة، مثل التي جرت في اليومين المذكورين، علاوة على توفير خدمة إيصال ملايين البضائع مجاناً، وإمكانية حضور بث فيديو خدمة برايم أيضا.

عيب الأسواق التي من هذا النوع، يكمن في أنها قد تدفع المتبضع إلى شراء بضائع لا يحتاجها، "وهو ما قد يخلق حالة من عدم الثقة"، حسبما أكده للموقع نيكولاس ايكونوميد، أستاذ علم الاقتصاد في كلية إدارة الأعمال بجامعة نيويورك.

م.م/ف.ي

  • Schweden Premiere Elektro-Fahrzeug EQC von Mercedes-Benz in Stockholm (picture-alliance/dpa/Daimler AG/Product Communication)

    ألمانيا.. خطط لإطلاق تصاميم جديدة من السيارات الكهربائية

    كشفت شركة دايملرالمالكة لشركة مرسيدس بنز للسيارات عن أول سيارة كهربائية فاخرة تحمل اسم "إي كيو سي". ومن المتوقع أن يبدأ انتاجها خلال النصف الأول من العام 2019. إذ تنوي الشركة استثمار المليارات على تطوير سيارات كهربائية.

  • Vorschau IAA Daimler Buses – Weltpremiere eCitaro Preview IAA Daimler Buses – World Premiere eCitaro (Daimler AG)

    ألمانيا.. خطط لإطلاق تصاميم جديدة من السيارات الكهربائية

    في نهاية عام 2014، قدمت دايملر، التي تتخذ من شتوتغارت مقراً لها، نموذج كلاس بي كأول سيارة كهربائية بالكامل. ومن المقرر أن تدخل أول حافلة نقل داخلي تعمل بالبطارية من مرسيدس بنز، إي سيتارو، ومن المقرر إنتاجها في مصنع مانهايم بحلول نهاية هذا العام.

  • Leipzig elektrischer BMW i3 (picture-alliance/dpa/J. Woitas)

    ألمانيا.. خطط لإطلاق تصاميم جديدة من السيارات الكهربائية

    كان لدى شركة بي ام دبليو الشجاعة لابتكار نماذج خاصة بها للسيارات الكهربائية. منذ خريف 2013، تنتج الشركة سيارة إي3 (في الصورة)، فيما أطلقت أي 8 عام 2014. غير أنها لن تبقى على الشكل نفسه. فبحلول عام 2020، من المتوقع أن تصل إلى السوق سيارة كهربائية رياضية تعمل بواسطة البطارية كما تم التخطيط لإطلاق نماذج حديثة من أي 8 مثل كوبيه.

  • Deutschland Volkswagen E-Golf Produktion in Dresden (Getty Images/J. Schlueter)

    ألمانيا.. خطط لإطلاق تصاميم جديدة من السيارات الكهربائية

    وتنتج الشركة المنافسة فولكسفاغن إي غولف، واي أب، وهما سيارتان كهربائيتان بالكامل. السيارة الصغيرة أي أب موجودة في الأسواق منذ عام 2013، واي غولف منذ بداية عام 2014. وتعتبر سيارة إي غولف الكهربائية الأكثر مبيعاً في ألمانيا.

  • VW I.D. Buzz (picture-alliance/dpa/U. Deck)

    ألمانيا.. خطط لإطلاق تصاميم جديدة من السيارات الكهربائية

    تقوم فولكسفاغن حالياً بإعادة بناء مصنعها بالكامل في تسفيكاو، بولاية ساكسونيا، حيث ستطلق اعتباراً من السنة القادمة السيارة الكهربائية العائلية اي دي.

  • Audi e-tron Sportback Concept (picture-alliance/Imaginechina/B. Kelin)

    ألمانيا.. خطط لإطلاق تصاميم جديدة من السيارات الكهربائية

    بعد أيام فقط من دايملر، وبي أم دبليو، ستعرض أودي سيارتها الكهربائية المتميزة في 17 أيلول/سبتمبر: سيارة رياضية متعددة الاستخدامات. إن أي-ترون ستكون أول سيارة كهربائية من أودي. كما ستطلق بعد ذلك، بحلول عام 2020، سيارة كوبيه رياضية متعددة الاستخدامات: سيارة رياضية وسيارة مدمجة. وترغب الشركة في بيع ما لا يقل عن 800 ألف سيارة كهربائية وهجينة سنوياً ابتداء من عام 2025.

  • Porsche Taycan (2018 Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG)

    ألمانيا.. خطط لإطلاق تصاميم جديدة من السيارات الكهربائية

    تستثمر بورشه المليارات في مجال النقل الكهربائي. ومن المنتظر أن تطلق أول سيارة كهربائية في عام 2020، التي ستحمل اسم تايكان. وتعني باللغة العربية "الحصان الصغير المفعم بالحيوية" في إشارة إلى الحصان، شعار بورشه، الذي يظهر على مقدمة سياراتها.

  • Opeal Ampera-e 2017 (Opel AG)

    ألمانيا.. خطط لإطلاق تصاميم جديدة من السيارات الكهربائية

    أطلقت شركة أوبل سيارتها الكهربائية أمبيرا عام 2012، غير أنها مجرد حل مؤقت، حيث اعتمدت على نموذج جنرال موتورز. حيث يتعين على أوبل استيراد السيارة لبيعها في الاتحاد الأوروبي ودفع ضرائب عالية إلى جنرال موتورز. ومن المنتظر بحلول عام 2020 أن تطرح أوبل 4 موديلات كهربائية جديدة.

  • Deutsche Post Elektroautos StreetScooter (Deutsche Post AG)

    ألمانيا.. خطط لإطلاق تصاميم جديدة من السيارات الكهربائية

    لأن الشركات المصنعة الراسخة لم تتمكن من تأمين أعداد كبيرة من الشاحنات الكهربائية، أخذت شركة "دويتشه بوست" المبادرة بنفسها. واستحوذت في عام 2014 على شركة ستريت سكوتر، وطورت الشاحنة الكهربائية، التي تحمل الاسم نفسه. ويوجد أكثر من 6 آلاف شاحنة تجوب شوارع ألمانيا في خدمة مصالح شركة "دويتشه بوست".

  • Elektroautos Ladeparkplatz Ladestation (picture-alliance/dpa/H.Hanschke)

    ألمانيا.. خطط لإطلاق تصاميم جديدة من السيارات الكهربائية

    سٌجل حوالي 17200 سيارة كهربائية جديدة في ألمانيا في النصف الأول من عام 2018، بالإضافة نحو 16700 سيارة هجينة. مما يمثل زيادة بنسبة 51 في المئة مقارنة بالسنة السابقة، وحصة سوقية تبلغ 1.8 في المئة، النسبة التي تعتبر قليلة مقارنة بالصين أو النرويج. ومن المخطط الوصول إلى مليون سيارة كهربائية على الطرق الألمانية بحلول عام 2020.

  • China Ladestationen für Elektroautos (picture-alliance/dpa/D. Jia)

    ألمانيا.. خطط لإطلاق تصاميم جديدة من السيارات الكهربائية

    فيما أصبحت السيارات الإلكترونية أكثر انتشاراً في الصين، يتوقع الخبراء في ألمانيا زيادة كبيرة في ديناميكيات السوق اعتباراً من عام 2020. وتقف وراء ذلك صرامة قوانين الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. إينسا فريده/ ريم ضوا.


 

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