 يوم بدون هاتف. هل هذا ممكن؟ | كليك | DW | 19.10.2021

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كليك

يوم بدون هاتف. هل هذا ممكن؟

من التسوق إلى البحث عن الشريك - كل شيء صار يتم عبر الإنترنت بفضل الهواتف الذكية. لكن هل لا يزال بالإمكان قضاء يوم بدون هاتف ذكي؟

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