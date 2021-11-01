يوم بدون هاتف. هل هذا ممكن؟

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من التسوق إلى البحث عن الشريك - كل شيء صار يتم عبر الإنترنت بفضل الهواتف الذكية. لكن هل لا يزال بالإمكان قضاء يوم بدون هاتف ذكي؟
تنفس مستخدمو فيسبوك وواتساب وإنستغرام الصعداء بعد عودتها للعمل. وفي ظل الأزمة، لجأ كثيرون لبدائل لاستمرار تواصلهم مع زملاء العمل أو الأقارب، بيد أن الأزمة أثارت جدلا حيال مدى ارتباط الملايين حول العالم بهذه المنصات.
في ذكرى مقتل المدرس باتي، خلصت وزارة الداخلية الفرنسية إلى غلبة المضامين "السلفية" و"المتطرفة" في المنشورات المتعلقة بالإسلام على شبكة التواصل. وقالت الوزارة إن الحملة ضد قيم الجمهورية استندت إلى معلومات كاذبة.
فرضت تركيا سلسلة أولى من الغرامات القاسية على أبرز مواقع التواصل الاجتماعي منها تويتر وفيسبوك وانستغرام بسبب ما وصفته بأنه "عدم احترامها" لقانون يعزز بشكل كبير صلاحية السلطات على هذه المنصات.
هي جيوش إلكترونية في الشرق الأوسط تقف وراء حملات الكراهية والتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي لتخويف النشطاء والصحافيين والمعارضين وحتى التسبب بقتلهم، من بينهم الناشطة العراقية ريهام يعقوب والصحفي السعودي جمال خاشجقي.
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