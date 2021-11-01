يوم بدون هاتف. هل هذا ممكن؟

فرنسا تكشف نتائج تتبع المضامين الإسلامية على شبكات التواصل

في ذكرى مقتل المدرس باتي، خلصت وزارة الداخلية الفرنسية إلى غلبة المضامين "السلفية" و"المتطرفة" في المنشورات المتعلقة بالإسلام على شبكة التواصل. وقالت الوزارة إن الحملة ضد قيم الجمهورية استندت إلى معلومات كاذبة.