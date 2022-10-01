 يوم الوحدة الألمانية: 32 عاماً على إعادة توحيد شطري ألمانيا | DW الأخبار | DW | 03.10.2022

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يوم الوحدة الألمانية: 32 عاماً على إعادة توحيد شطري ألمانيا

في الثالث من أكتوبر عام 1990 أعيد دمج ألمانيا الغربية وجمهورية ألمانيا الديمقراطية معاً وأعلن توحيدهما رسمياً.

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