يوم الوحدة الألمانية: 32 عاماً على إعادة توحيد شطري ألمانيا

بولندا تطالب ألمانيا بتعويضات حرب بقيمة 1,3 تريليون يورو

قدر تقرير مقدم من بولندا الأضرار التي تسببت فيها ألمانيا النازية إبان الحرب العالمية الثانية بأكثر من 1,3 تريليون يورو، ومن المتوقع أن يمثل التقرير سندا لطلب تعويضات من ألمانيا، التي ترفض بدورها أية مطالب بدفع تعويضات.