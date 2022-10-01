يوم الوحدة الألمانية: 32 عاماً على إعادة توحيد شطري ألمانيا

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في الثالث من أكتوبر عام 1990 أعيد دمج ألمانيا الغربية وجمهورية ألمانيا الديمقراطية معاً وأعلن توحيدهما رسمياً.
مع بدء الاحتفالات بيوم الوحدة الألمانية أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن بلاده ستستمر في دعم أوكرانيا ومواطنيها في "كفاحهم من أجل الحرية والوحدة والعدالة".
تلقت ألمانيا بمختلف أطيافها بحزن خبر وفاة ميخائيل غورباتشوف، الروسي الحائز على جائزة نوبل للسلام الذي يعتبرالألمان أن الفضل يعود له في إتمام الوحدة الألمانية بعدما كانت البلاد ممزقة بين غرب وشرق خلال الحرب الباردة.
رغم مرور خمس سنوات على رحيل هيلموت كول ما يزال قبر مستشار ألمانيا الأسبق بدون شاهد قبر. حالة القبر تثير "استياء" أبناء الراحل ومطالب بوضع أفضل يليق بشخصية كبيرة في تاريخ ألمانيا وأوروبا.
قدر تقرير مقدم من بولندا الأضرار التي تسببت فيها ألمانيا النازية إبان الحرب العالمية الثانية بأكثر من 1,3 تريليون يورو، ومن المتوقع أن يمثل التقرير سندا لطلب تعويضات من ألمانيا، التي ترفض بدورها أية مطالب بدفع تعويضات.
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