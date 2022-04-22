"يوم اللمة" العدني ... تقليد رمضاني يجمع أبناء المدينة كل سنة

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يشارك المئات من أبناء مدينة عدن اليمنية سنويا في إفطار جماعي يطلق عليه "يوم اللمة" العدني بهدف تعزيز التضامن بين سكان المدينة. فما أهم ما يميز هذا اليوم؟
دخلت هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد في اليمن حيز التنفيذ مساء السبت، بحسب ما أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن. ولقيت الهدنة ترحيب إقليميا ودوليا، كما أعرب اليمنيون عن سعادتهم بالهدنة متمنين أن تقود إلى سلام دائم.
كأن الحرب والجوع الذي يهدد حياة ملايين اليمنيين لا يكفي، لتأتي حرب أوكرانيا وتزيد الطين بلة، فتلهب أسعار الوقود والمواد الأساسية المرتفعة أصلا. فكيف يتعامل اليمنيون مع تداعيات الأزمة الأوكرانية على حياتهم اليومية؟
قالت الأمم المتحدة إنها لم تجمع سوى 1.3 مليار دولار من أكثر من 4 مليارات مطلوبة لليمن هذا العام، وسط تحذيرات عالمية من أزمة غذاء في البلد الذي تمزقه الحرب و"تفشي الجوع الذي قد تليه مجاعة واسعة النطاق"!
ألقت جائحة كورونا بظلالها على حياة اليمنيين وزرعت الخوف في قلوبهم، كما تعكس ذلك الأجواء التي تخيم على مستشفيات البلاد وتوارد الأنباء اليومية حول الوفيات والإصابات الجديدة يقابلها عجز تام لنظام صحي أنهكته الحرب.
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