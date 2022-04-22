 ″يوم اللمة″ العدني ... تقليد رمضاني يجمع أبناء المدينة كل سنة | DW الأخبار | DW | 27.04.2022

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DW الأخبار

"يوم اللمة" العدني ... تقليد رمضاني يجمع أبناء المدينة كل سنة

يشارك المئات من أبناء مدينة عدن اليمنية سنويا في إفطار جماعي يطلق عليه "يوم اللمة" العدني بهدف تعزيز التضامن بين سكان المدينة. فما أهم ما يميز هذا اليوم؟

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