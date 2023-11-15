 "يوم الكاتب المسجون": حين تتعرض الكلمة الحرة للتهديد | شمال إفريقيا | DW | 15.11.2023

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شمال إفريقيا

"يوم الكاتب المسجون": حين تتعرض الكلمة الحرة للتهديد

في "يوم الكاتب المسجون" الذي يصادف 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، يطالب نادي القلم الدولي بالإفراج عن الكتّاب المحتجزين. صحفيون أو كتاب يقبعون في سجون في مختلف أنحاء العالم من التيبت وروسيا حتى المغرب وكوبا. فكيف هي أحوالهم؟

إيرينا دانيلوفيتش، جو شيراب جياتسو، سليمان الريسوني (المغرب) وماريا كريستينا جاريدو رودريغيز في كوبا.

إيرينا دانيلوفيتش، جو شيراب جياتسو وكذلك سليمان الريسوني في المغرب وماريا كريستينا جاريدو رودريغيز في كوبا.

في جميع أنحاء العالم، يتعرض الكتّاب والصحفيون والناشرون لاستهداف من قبل أنظمة ظالمة. يدفعون حريتهم ثمنا لشجاعتهم في التعبير عن آرائهم.

مختارات

إيرينا دانيلوفيتش من سكان شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي تحتلها روسيا تقبع في السجن، كذلك جو شيراب جياتسو من إقليم التيبت الذي يتبع لجمهورية الصين الشعبية، وكذلك سليمان الريسوني من المغرب وماريا كريستينا جاريدو رودريغيز من كوبا.

وتحذر الأمانة العامة لـ 140 مركزا لنادي القلم الدولي PEN في نداء مشترك من أن الكتّاب الأربعة "تحت تهديد مباشر". نجم والي، مفوض حرية الكتّاب السجناء في مركز PEN الألماني في دارمشتات، يضيف: "طالما أحدهن أو أحدهم ليس حرًا، فلا أحد يتمتع بالحرية".

إنها قصص مأساوية يسلط نادي القلم الدولي الضوء عليها أمام الرأي العام. "الكتّاب والكاتبات يقاومون، ويتحدون من أجل العدالة  ومجتمعات حرة"، كما يقول والي في حديث مع DW. ويضيف الكاتب العراقي قائلا: "لذلك يتم مطاردتهم، وتهديدهم، ومهاجمتهم، وسجنهم، ونفيهم، وغالبًا ما يتم قتلهم".

ولعل خير مثال على ذلك هو الكاتب البريطاني-الأمريكي المولود في الهند سلمان رشدي. لقد نجا رشدي بأعجوبة من محاولة اغتيال علنية في آب/ أغسطس 2022. رشدي كُرِّم مؤخرًا  في ألمانيا حيث منح جائزة السلام  من قبل جمعية ناشري الكتب الألمانية في فرانكفورت.

بذرائع زائفة

إيرينا دانيلوفيتش، على سبيل المثال، صحافية أوكرانية وناشطة في مجال حقوق الإنسان، كشفت عن تجاوزات في نظام الرعاية الصحية في شبه جزيرة القرم المحتلة. في 29 نيسان/ إبريل 2022، تم اختطافها، وفي نفس اليوم قامت السلطات الروسية بتفتيش منزلها واستولت على هاتفها وأجهزتها.

بعد أسبوعين، عثر محاميها عليها في سجن تحقيق في سيمفيروبول. متهمة بحيازة متفجرات وتصنيفها كـ "عميلة أجنبية"، وحُكم عليها بالسجن لمدة سبع سنوات. احتجاجًا على سوء الرعاية الطبية في السجن، دخلت إيرينا في إضراب عن الطعام في آذار/ مارس، ووفقًا لأسرتها، فإنها تعاني من مشاكل صحية خطيرة.

إيرينا دانيلوفيتش، صحافية أوكرانية وناشطة في مجال حقوق الإنسان.

إيرينا دانيلوفيتش، صحافية أوكرانية وناشطة في مجال حقوق الإنسان، كشفت عن تجاوزات في نظام الرعاية الصحية في شبه جزيرة القرم المحتلة.

وبالنسبة للكاتب التيبتي جو شيراب جياتسو، المعروف أيضًا باسم "جوشير"، فإن مصيره يقلق نادي القلم الدولي أيضا بسبب "نقص الرعاية الطبية".

ويقضي جوشير عقوبة سجن لمدة عشر سنوات، حيث حُكم عليه بذلك نهاية عام 2021 بعد محاكمة سرية. اعتقل بواسطة قوات الأمن في مدينة تشنغدو في مقاطعة سيتشوان بتهمة "التحريض على الانفصال".

ونُقل جوشير إلى منطقة التيبت الذاتية الحكم، حيث وجه له اتهام رسمي. في كتاباته، يخصص جوشير نفسه للبوذية التيبتية ولغة وثقافة التيبت. وكان قد انتقد حكومة الصين لتقييدها حصول الأطفال التيبتيين على التعليم بلغتهم الأم.

قلق بشأن صحة معتقل

 الصحفي المغربي سليمان الريسوني، على النقيض، اعتقل في حزيران/ مايو 2020 بتهمة ارتكاب جرائم جنسية ينفيها هو بشدة ويعتبرها ذات دوافع سياسية. قضى عامًا تقريبًا في السجن دون محاكمة، وبعد ذلك، حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات.

وأفاد تقرير PEN بوجود تجاوزات في الإجراءات القانونية وأن القضية جرت بدون حضوره أو حضور محاميه، كما تمت مراقبته باستخدام برنامج التجسس  Pegasus-Spyware وبعد إضراب طويل عن الطعام، تدهورت حالته الصحية، ورفض طلب الاستئناف الخاص به.

وعبر البرلمان الأوروبي والأمم المتحدة عن قلقهما إزاء التعسف في اعتقاله وطالبا بالإفراج عنه.

الصحفي المغربي سليمان ريسوني، على النقيض، اعتقل في حزيران/ مايو 2020 بتهمة ارتكاب جرائم جنسية والتي ينفيها ويعتبرها ذات دوافع سياسية.

الصحفي المغربي سليمان الريسوني، على النقيض، اعتقل في حزيران/ مايو 2020 بتهمة ارتكاب جرائم جنسية والتي ينفيها ويعتبرها ذات دوافع سياسية.

كذلك كانت الاتهامات كاذبة تلك الموجهة إلى الشاعرة والناشطة الكوبية ماريا كرستينا غاريدو رودريغيز. فقد أدينت في آذار/ مارس 2022 بالسجن لمدة سبع سنوات بتهم نشر "الفوضى العامة" و"الهجوم" و"التحريض على ارتكاب جريمة" و"الازدراء" و"المقاومة".

وسبق لها المشاركة في احتجاجات سلمية. وتقضي رودريغيز عقوبتها في سجن "غواتاو" للنساء، حيث تتعرض لمعاملة قاسية بحسب ما أفاد به نادي القلم الدوي.

يقول نجم والي "الآليات المستخدمة في مضايقة الكتّاب والكاتبات غير المرغوب فيهم هي نفسها في جميع أنحاء العالم. الدكتاتوريات تخشى من الكلمة الحرة لأنها تعني الذاكرة والتذكر"، وهذا قد يؤدي إلى الاحتجاجات.

"الديكتاتوريات تحكم على أمل أن الناس لم يروا شيئًا ولم يسمعوا شيئًا - وبالتالي يبقون صامتين." تجربة الكاتب والي نفسه كانت حقيقية عندما اعتقل في الثمانيانت في العراق وأُلقي به في السجن وتعرض للتعذيب على يد نظام صدام حسين. ومنذ أيار/ مايو 2022، أصبح والي مندوبًا للكتّاب في السجون ونائبًا لرئيس PEN في المانيا.

الكاتب العراقي المقيم في ألمانيا نجم والي.

نجم والي، مفوض حرية الكتّاب السجناء في مركز PEN الألماني في دارمشتات، يقول: "طالما أحدهن أو أحدهم ليس حرًا، فلا أحد يتمتع بالحرية".

تهديد حرية الرأي على مستوى العالم

وفي الوقت نفسه، يقدم مركز نادي القلم الدولي في لندن صورة مظلمة لوضع حرية الرأي. ويسجل PEN في تقريره السنوي لعام 2022 وجود ما لا يقل عن 68 كاتبًا أو صحفيًا مهددين أو قتلى، "خاصة في شمال وجنوب أمريكا وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط."

وبحسب والي فإن حرية الرأي مهددة بشدة حاليًا في المكسيك، بناءً على عدد الصحفيين والكتّاب الذين قتلوا. ولكن هناك ملاحظات مماثلة في الصين وروسيا وتركيا وسوريا وزيمبابوي والسلفادور. ويقول والي إنه من الصعب تصنيف هذه القضايا. ومع ذلك، هناك "نقاط ساخنة" مثل إيران مع حركة الاحتجاج التي تقودها النساء.

منذ عام 1980، تذكّر  PEN  دائمًا في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر بمصير الكتّاب الذين تعرضوا للاضطهاد. وأطلقت لجنة "الكاتب المسجون" التابعة لنادي القلم الدولي هذا اليوم تعبيرًا عن رد الفعل تجاه "العدد المتزايد من الدول التي تحاول جعل الكتّاب والكاتبات يصمتون من خلال إجراءات قمعية."

شتيفان ديغو/ ع.خ

  • Pictures of several Bibles in different languages lined up on a shelf.

    في صور.. الكتب الأكثر ترجمة في العالم!

    الكتاب المقدس

    يتم الاحتفال بـ"اليوم العالمي للترجمة" في عيد القديس جيروم، المعروف بترجمته معظم العهد الجديد اليوناني إلى اللاتينية، إلى جانب ترجمة أجزاء من الإنجيل العبري إلى اليونانية. خط الكتاب المقدس الكامل في الأصل بالعبرية والآرامية واليونانية، وقد تُرجم إلى 724 لغة، وفق إحصاء يعود لعام 2022.

  • Cover of a book that is a Vietnamese translation of the Hindu text, the Bhagavad Gita.

    في صور.. الكتب الأكثر ترجمة في العالم!

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    البهاغافاد غيتا، والتي تعني باللغة السنسكريتية "أغنية الله"، هو الكتاب المقدس للهندوسية مكون من 700 آية وهو جزء من الملحمة الهندية ماهابهاراتا. تم تأليف هذا النص على شكل حوار بين الأمير أرجونا وكريشنا، وهو تجسيد للإله فيشنو، ويرجع تاريخ الكتاب إلى العام الثاني قبل الميلاد. وقد ترجم إلى أكثر من 75 لغة عالمية. وصدرت له أكثر من 300 ترجمة باللغة الإنجليزية وحدها.

  • Black and white painting of Lao Tzu, a mystic philosoper in ancient China who is credited with authoring the Tao Te Ching - the foundational document of Taoism.

    في صور.. الكتب الأكثر ترجمة في العالم!

    "طريق" الطاوية

    يمكن بشكل تقريبي ترجمة كتاب (داو ده جينغ) إلى "طريق الفضيلة"، وهو نص صيني يعود تاريخه إلى القرن الرابع أو الثالث قبل الميلاد. وينسب إلى شخصية غامضة، لاو تسي، أو "السيد القديم". وصف بأنه "الكتاب الأكثر ترجمة في العالم بعد الكتاب المقدس"، حيث توجه قصائده القصيرة البالغ عددها 81 القراء نحو الطاو، أو "الطريق": الانسجام مع قوة الحياة في الكون.

  • Picture of a book standing upright on a table. It's the original Spanish version of Don Quixote written by Miguel de Cervantes.

    في صور.. الكتب الأكثر ترجمة في العالم!

    دون كيشوت

    رواية "النبيل العبقري السيد كيشوت من لامانشا" – المعروفة شعبياً باسم "دون كيشوت" - كتبها باللغة الإسبانية ميغيل دي سرفانتس. نُشرت في جزأين في عامي 1605 و1615، ويعتبرها مؤرخو الأدب أحد أهم الكتب على الإطلاق، وغالبًا ما يُستشهد بها على أنها أول رواية حديثة. وقد تُرجمت إلى 50 لغة.

  • Statues of Karl Marx and Friedrich Engels in the German capital of Berlin.

    في صور.. الكتب الأكثر ترجمة في العالم!

    البيان الشيوعي

    يبدأ البيان الشيوعي، الذي كتبه كارل ماركس وفريدريك إنغلز في ستة أسابيع في عام 1848، بشكل درامي: "شبح يطارد أوروبا - شبح الشيوعية" وينتهي بالقول: "ليس لدى البروليتاريين ما يخسرونه سوى أغلالهم. لديهم عالم ليعيشوه. يا عمال اتحدوا". يُقال إنه ثاني أكثر الكتب ترجمةً بعد الكتاب المقدس، وقد تمت كتابته في الأصل باللغة الألمانية.

  • Illustration from the book Alice's Adevntures in Wonderland written by Lewis Carroll.

    في صور.. الكتب الأكثر ترجمة في العالم!

    أليس في بلاد العجائب

    في عام 2015، عمل الفنان والمصمم والمؤلف و"مترجم الرموز التعبيرية" (الإيموجي)، جو هيل، بمفرده 300 ساعة لتحويل رواية المؤلف الإنجليزي لويس كارول المكونة من 27500 كلمة "مغامرات أليس في بلاد العجائب" إلى أكثر من 26000 رمز تعبيري. كان ذلك جزءًا من الاحتفالات بالذكرى السنوية الـ 150 للكتاب.

  • Inside cover of the French version of the children's book, The Little Prince, written by Antoine De Saint Exupery.

    في صور.. الكتب الأكثر ترجمة في العالم!

    الأمير الصغير

    تُرجمت رواية "الأمير الصغير" إلى 552 لغة ولهجة محلية؛ وفي بعض اللغات هناك عدة ترجمات للرواية، التي تمت كتابتها في الأصل باللغة الفرنسية، وهو يدور حول أمير شاب يزور كواكب مختلفة، بما في ذلك الأرض، ويتناول موضوعات الوحدة والصداقة والحب والخسارة. تم نشره لأول مرة في عام 1943، ولا يزال يحظى بالقراءة بشكل مثير حتى اليوم.

  • Picture of a hand holding up a copy of the Universal Declaration of Human Rights. In the background are people sitting in a plenary hall.

    في صور.. الكتب الأكثر ترجمة في العالم!

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    على الرغم من أنه ليس كتاباً، إلا أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي نُشر في عام 1948، يحمل الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس باعتباره الوثيقة الأكثر ترجمة في التاريخ، حيث يوجد بأكثر من 500 لغة ولهجة من الأبخازية إلى الزولو. وتؤكد ترجمته الواسعة على الالتزام بتعريف البشر في جميع أنحاء العالم بحقوقهم الإنسانية الأساسية.

  • Picture of Brazilian author Paolo Coelho holding up a copy of his international bestseller The Alchemist.

    في صور.. الكتب الأكثر ترجمة في العالم!

    الخيميائي

    "الخيميائي" رواية للكاتب البرازيلي باولو كويلو، نُشرت لأول مرة في عام 1988. وقد كتبت في الأصل باللغة البرتغالية، وأصبحت من أكثر الكتب مبيعاً على مستوى العالم وترجمت على نطاق واسع. يحمل كويلو الرقم القياسي في موسوعة غينيس "للمؤلف الأكثر ترجمة لنفس الكتاب". حتى الآن، تمت ترجمة "الخيميائي" إلى 80 لغة. إعداد: بيرندا هاس/ خ.س