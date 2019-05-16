يوليان براندت يضع شرطا لبقائه في باير ليفركوزن

لمّح لاعب المنتخب الألماني يوليان براندت (23 عاماً) إلى أن رحيله عن بايرن ليفركوزن مرتبط بتأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا. وقال براندت لصحيفة بيلد: "دوري أبطال أوروبا هو سبب مهم (للبقاء) ... أنا ممتن للسنوات الخمس وأعرف جيداً ماذا لدي في ليفركوزن. هنا يكبر شيء جيد قمنا به معاً. هذه إشارة إلى لاعبي الفريق".



أما عن احتمال رحيله عن ليفركوزن فقال النجم الألماني الشاب: "في هذا الأسبوع ما يهمنا بالدرجة الاولى هو الوصول إلى دوري أبطال أوروبا – كل شيء آخر يأتي بعد ذلك".



ويحتل بايرن ليفركوزن المرتبة الخامسة في الترتيب الحالي للدوري الألماني "بوندسليغا" قبل الجولة الأخيرة التي يواجه فيها هيرتا برلين يوم السبت المقبل (18 أيار/مايو). ويتساوى الفريق مع مونشنغلادباخ (الرابع) بـ55 نقطة، ولا يفصلهما سوى عدد الأهداف. وتتأهل الفرق الأربعة الأولى في "بوندسليغا" مباشرة لدوري أبطال أوروبا.



وبحسب صحيفة بيلد فإن فريق بوروسيا دورتموند يريد أن يحظى بخدمات النجم الألماني. وعن ذلك قال براندت: "بالمقارنة مع ليفركوزن هناك فرق أكبر. هذا واضح. لكنني لست من الذين يفكرون يومياً بإيجابيات وسلبيات ذلك".



م.ع.ح/ح.ز

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