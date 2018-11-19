 يوفنتوس يُحدد سعر بنعطية! | عالم الرياضة | DW | 19.11.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عالم الرياضة

يوفنتوس يُحدد سعر بنعطية!

العملاق الإيطالي يوفنتوس يحدد سعراً للأندية الراغبة في الحصول على خدمات المدافع المغربي المهدي بنعطية. هذا ما أشار إليه تقارير صحفية، في ظل توقعات برحيل بنعطية عن "البيانكونيري" في الميركاتو الشتوي.

Italien Fußball Serie A Juventus - Genua (picture-alliance/Pacific Press/A. Gandolfo)

المهدي بنعطية، أرشيف.

ذكر موقع "le10sport" الفرنسي أن فريق يوفنتوس، حدد سعراً للأندية الراغبة في الحصول على خدمات مدافع الفريق المهدي بنعطية، وأضاف أن إدارة "البيانكونيري" تُريد مبلغ 20 مليون يورو، من أجل السماح لبنعطية بالرحيل عن الفريق في فترة الانتقالات الشتوية.

وأوضح الموقع الفرنسي، بناء على معلومات مستقاة من صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أن إدارة "السيدة العجوز" يبدو أنها لن تقف في وجه رحيل المدافع المغربي عن الفريق، لكنها تريد في المقابل من أي فريق يأمل في الظفر بخدمات بنعطية وضع مبلغ 20 مليون يورو على الطاولة.

مختارات

يأمل الدولي المغربي المهدي بنعطية في العودة إلى التألق مع فريقه الجديد يوفنتوس. بنعطية الذي انتقل على سبيل الإعارة إلى يوفنتوس من بايرن ميونيخ يحظى إمكانية كبيرة للنجاح مع فريق "السيدة العجوز" لأسباب عديدة. (25.07.2016)

أشارت تقارير صحفية أن فريقا إنجليزا كبيرا انضم إلى ركب الفرق الراغبة في الحصول على خدمات مدافع يوفنتوس بنعطية. في ظل توقعات بانتقال الدولي المغربي إلى فريق آخر في "الميركاتو" الشتوي بسبب قلة المشاركة مع "البيانكونيري". (08.11.2018)

وكانت شبكة "راي سبورت" الإيطالية قد، أشارت قبل أيام إلى أن إدارة يوفنتوس رفضت عرضاً تقدم به فريق ميلان، بهدف ضم بنعطية في الميركاتو الشتوية على سبيل الإعارة مع إمكانية شراء الدولي المغربي نهاية الموسم بمبلغ 15 مليون يورو، وأضافت أن يوفنتوس يريد الحصول على مقابل مالي أكبر.

هذا ويُعاني المهدي بنعطية (31 عاماً) من قلة المشاركة مع "البيانكونيري"، إذ عبر المدافع المغربي في وقت سابق عن رغبته في الحصول على دقائق لعب أكثر، من أجل المحافظة على مستواه وتقديم أفضل ما لديه فوق المستطيل الأخضر.

يُشار إلى أن صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أكدت بدروها أن فريق أرسنال أيضا يُراقب بنعطية تمهيداً لضمه في الفترة الانتقالات الشتوية، حيث يأمل مدرب "المدفعجية" أوناي إيمري في التعاقد مع بنعطية من أجل تقوية دفاع الفريق اللندني، الذي يريد العودة إلى منصة التتويج في أقرب وقت ممكن.

  • Champions League Bayer 04 Leverkusen vs. Tottenham Hotspur FC (Reuters/W. Rattay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    توتنهام هوتسبر

    نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

  • Italien Juventus Turin vorzeitig italienischer Meister (Getty Images/AFP/F. Monteforte)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    يوفنتوس تورين

    نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.

  • England Fußballtrainer FC Liverpool Jürgen Klopp (picture-alliance/empics/N. French)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ليفربول

    المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.

  • Füssballer der Hull City Ryan Mason verletzt (Schädelbruch) (picture alliance/C. Wilson/Offside)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    تشيلسي

    نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    أرسنال

    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر سيتي

    تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


مختارات

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

هل تدر أهداف كرة القدم ذهبا على فرقها؟ ليس بالضرورة ذلك فأغلى فرق العالم لا تعد أفضلها انجازا وأكثرها تهديفا. تعرف على قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم حسب إحصائيات مجلة "فوربس". (10.06.2017)  

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

نيمار ومبابي يمهدان طريق ريال مدريد أمام صفقة هجومية

الألماني زفيريف يهزم ديوكوفيتش ويتوج بالبطولة الختامية للتنس

يوفنتوس يُحدد سعر بنعطية!

دوري الأمم: لوف يريد فوزا على هولندا يعوض "صفعة" تلقتها ألمانيا

مورينيو يسعى إلى إفساد خطة برشلونة

ريال مدريد يغير موقفه بشأن هازارد