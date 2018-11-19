يوفنتوس يُحدد سعر بنعطية!

ذكر موقع "le10sport" الفرنسي أن فريق يوفنتوس، حدد سعراً للأندية الراغبة في الحصول على خدمات مدافع الفريق المهدي بنعطية، وأضاف أن إدارة "البيانكونيري" تُريد مبلغ 20 مليون يورو، من أجل السماح لبنعطية بالرحيل عن الفريق في فترة الانتقالات الشتوية.

وأوضح الموقع الفرنسي، بناء على معلومات مستقاة من صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أن إدارة "السيدة العجوز" يبدو أنها لن تقف في وجه رحيل المدافع المغربي عن الفريق، لكنها تريد في المقابل من أي فريق يأمل في الظفر بخدمات بنعطية وضع مبلغ 20 مليون يورو على الطاولة.

وكانت شبكة "راي سبورت" الإيطالية قد، أشارت قبل أيام إلى أن إدارة يوفنتوس رفضت عرضاً تقدم به فريق ميلان، بهدف ضم بنعطية في الميركاتو الشتوية على سبيل الإعارة مع إمكانية شراء الدولي المغربي نهاية الموسم بمبلغ 15 مليون يورو، وأضافت أن يوفنتوس يريد الحصول على مقابل مالي أكبر.

هذا ويُعاني المهدي بنعطية (31 عاماً) من قلة المشاركة مع "البيانكونيري"، إذ عبر المدافع المغربي في وقت سابق عن رغبته في الحصول على دقائق لعب أكثر، من أجل المحافظة على مستواه وتقديم أفضل ما لديه فوق المستطيل الأخضر.

يُشار إلى أن صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أكدت بدروها أن فريق أرسنال أيضا يُراقب بنعطية تمهيداً لضمه في الفترة الانتقالات الشتوية، حيث يأمل مدرب "المدفعجية" أوناي إيمري في التعاقد مع بنعطية من أجل تقوية دفاع الفريق اللندني، الذي يريد العودة إلى منصة التتويج في أقرب وقت ممكن.