يوفنتوس يقترب من توجيه ضربة جديدة لريال مدريد

قبل عودة عجلة الدوريات الأوروبية الكبرى للدوران من جديد، خطف فريق يوفنتوس الإيطالي الأضواء من الجميع، عندما نجح في الحصول على خدمات أحسن لاعب في العالم خمس مرات، كريستيانو رونالدو في صفقة فاجأت الكثير من متابعي كرة القدم.

ويبدو أن "البيانكونيري" لا يريد الاكتفاء فقط بضم النجم البرتغالي رونالد من "الأبيض الملكي" بل يستهدف أيضاً واحد من أحسن اللاعبين في العالم في مركز الجناح الأيسر، في ضربة جديدة لريال مدريد، الذي يُحاول العودة إلى مستواه المعهود مع المدرب المؤقت سانتياغو سولاري.

وفي هذا الصدد، ذكرت شبكة "راي سبورت" الإيطالية أن نجم ريال مدريد مارسيلو أعطى الضوء الأخضر لانتقاله إلى يوفنتوس، وأضافت أن "البيانكونيري" ينتظر فقط موافقة رئيس "الميرنغي" فلورنتينو بيريز، من أجل التقدم بعرض رسمي لضم الدولي البرازيلي مارسيلو.

وتابعت "راي سبورت" أن إدارة يوفنتوس تنتظر فقط إشارة من جانب ريال مدريد بهدف بدء المفاوضات حول ضم اللاعب، وأضافت أن النادي الإيطالي يُريد ضم مارسيلو في فترة الانتقالات الشتوية، ولا يعتزم الانتظار حتى "الميركاتو" الصيفي القادم.

من جهة أخرى، أكد موقع "كالتشيو ميركاتو" أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز هو ما قد يُعيق صفقة انتقال مارسيلو (30 عاماً) إلى اليوفنتوس، لأنه يعتبر النجم البرازيلي من الأعمدة الرئيسية لـ"الأبيض الملكي". يشار إلى أن مارسيلو يرتبط بعقد مع ريال مدريد يمتد حتى صيف 2022 وتبلغ قيمة اللاعب المالية حالياً حوالي 70 مليون يورو، حسب موقع "ترانسفر ماركت".