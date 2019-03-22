 يوفنتوس يستغني عن أمريكا خشية على كريستيانو رونالدو | عالم الرياضة | DW | 22.03.2019

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عالم الرياضة

يوفنتوس يستغني عن أمريكا خشية على كريستيانو رونالدو

عادة ينظم فريق يوفنتوس الإيطالي في الصيف مباريات في الولايات المتحدة، لكنه الآن اختار آسيا والسبب التحقيقات الجارية ضد نجمه كريستيانو رونالدو.

Christiano Ronaldo - Ankunft (picture-alliance/Italy Photo Press)

في السنوات الأخيرة أصبح تقليدا لدى فريق يوفنتوس  الإيطالي التوجه إلى الولايات المتحدة في فترة الاستراحة الصيفية، في رحلة تسويقية يتم خلالها تنظيم العديد من المباريات الودية.

هذا العام وعكس المعتاد، اختار النادي الإيطالي العريق الذهاب إلى آسيا، وفق ما أكده المتحدث الرسمي عن النادي الإيطالي، مشددا أنه إجراء اعتيادي ضمن مساعي النادي البحث عن أسواق جديدة.

غير أن صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، ربطت بين الرحلة إلى والتحقيقات الجارية في الولايات المتحدة ضد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يواجه تهم الاغتصاب هناك.

وحسب الصحيفة فإن منظمي الكأس الدولية للأبطال المعروفة اختصارا بـ(ICC)  يخشون أن يتم القبض على نجم ريال مدريد السابق، في حال تواجده على الأراضي الأمريكية.

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حسناء أمريكية تتهم رونالدو باغتصابها

والمسابقة هي بطولة دولية ودية يتم تنظيم جزء كبير منها في الولايات المتحدة الأمريكية. 

وفتحت السلطات المحلية تحقيقا ضد كريستيانو رونالدو بعد أن رفعت فتاة أمريكية دعوى قضائية ضده بدعوى اغتصابها في غرفة بأحد الفنادق بلاس فيغاس في عام 2009. وذلك عقب لقاءهما لأول مرة في مرقص ليلي.

وطالبت السلطات الأمريكية عينة من الحمض النووي لرونالدو لمقارنتها بعينة موجودة على الفستان التي كانت ترتديه الفتاة في الليلة المذكورة.

ولا يعرف بعد ما إذا سيتم رفع دعوى قضائية ضد أفضل لاعب في العالم خمس مرات، لكون ذلك متعلق بنتائج الحمض النووي، وفق مصادر قضائية أمريكية.

في المقابل، ينفي رونالدو أن يكون قد مارس مع الفتاة الجنس بقوة، مشددا أن ذلك كان وفق عملية رضائية بين الطرفين. بينما يشكك المحامي في فحوى مقارنة عينات الحمض النووي، لكون أن ذلك لا يؤكد ولا ينفي حدوث اغتصاب.

وانتقل كريستيانو رونالدو إلى "اليوفي" الإيطالي بداية هذا الموسم مقابل 105 مليون يورو، وبات مفتاح نجاح النادي الإيطالي بعد أن أهداه بطاقة التأهل إلى ربع النهائي دوري الأبطال.

و.ب

  • Fußball-Weltmeisterschaft 2002 Finale Deutschland Brasilien Flash-Galerie (AP)

    رونالدو وميسي ومودريتش: فريق نجوم العالم في التهرب الضريبي

    أناقة على حساب الجمارك

    الحارس الألماني العملاق أوليفر كان، حارس عرين المانشافت ونادي بايرن ميونيخ سابقاً ارتكب مخالفات ضريبية، وفرض عليه القضاء الألماني غرامة قدرها 125 ألف يورو، وكان سببها إدخال ملابس بقيمة 2119,04 يورو، ولم يبلغ عنها سلطات الجمارك.

  • FIFA Fußball-WM 2018 | Achtelfinale | Uruguay vs. Portugal | 1. TOR Portugal (Reuters/J. Silva)

    رونالدو وميسي ومودريتش: فريق نجوم العالم في التهرب الضريبي

    تهرب في الجزر العذراء

    البرتغالي كليبر بيبي، مدافع بشكتاش إسطنبول، ارتكب مخالفات ضريبية خلال لعبه في ناديه السابق ريال مدريد، إذ قام ببيع حقوق صوره لشركة تُدعى "Weltex Capital Limited" في الجزر العذراء البريطانية، وتهرب من دفع 3.7 ملايين يورو، في الفترة ما بين 2009 و2014.

  • Bundesliga | Xabi Alonso vom FC Bayern München (picture-alliance/dpa/A. Gebert)

    رونالدو وميسي ومودريتش: فريق نجوم العالم في التهرب الضريبي

    مواجهة مفتوحة

    طلبت مصلحة الضرائب الإسبانية بسجن لاعب ريال مدريد وبايرن ميونخ السابق تشابي ألونسو لمدة 8 سنوات بسبب التهرب الضريبي بين عامي 2010 و2012. تهم ثلاث بتهربه من الضرائب عن عائداته من حقوق الصورة، تطارد ألونسو لكنه ينفيها، وتبقى المواجهة مفتوحة مع القضاء الإسباني.

  • Spanien Real Madrid vs Deportivo Coruna (Reuters/S. Vera)

    رونالدو وميسي ومودريتش: فريق نجوم العالم في التهرب الضريبي

    احتيال آخر في صفوف الملكي

    بسبب تهربه الضريبي أكدت الصحف العالمية مطلع سبتمبر/ أيلول 2018 بأن النجم البرازيلي مارسيلو ظهير ريال مدريد توصل لاتفاق مع مصلحة الضرائب الإسبانية يقضي بقيام اللاعب بدفع غرامة مالية مقدارها 753.624 يورو بجانب الحكم عليه بالسجن لأربعة أشهر. وينص القانون في إسبانيا ألا تُنفذ عقوبة السجن على المتهم إذا تم عقابه بها لأول مرة وكانت فترة السجن أقل من عامين.

  • Fußball Alexis Sanchez Manchester United (Getty Images/C. Mason)

    رونالدو وميسي ومودريتش: فريق نجوم العالم في التهرب الضريبي

    غرامة بالإسترليني

    صدر حكم بالسجن على لاعب خط الوسط أليكسيس سانشيز، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي حالياً ، لمدة 16 شهراً، بسبب تهربه الضريبي من حقوق الصور حين كان يلعب في برشلونة عامي 2012 و 2013. وبات على الدولي التشيلي أن يدفع في غضون عامين غرامة قدرها 890 ألف جنيه إسترليني لتجنب العقوبة، وإلا سيضطر لقضاء بعض الوقت خلف القضبان.

  • Fußball WM Finale Argentinien Deutschland (AFP/Getty Images)

    رونالدو وميسي ومودريتش: فريق نجوم العالم في التهرب الضريبي

    نجم آخر من برشلونة

    نجم برشلونة السابق الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو واجه هو الآخر اتهاماً بالتهرب الضريبي بمبلغ قدره مبلغ 1.5 مليون يورو وفُرضت عليه غرامة قدرها 800 ألف يورو، كما تم الحكم عليه بالسجن لمدة سنة واحدة، ولكن محامي اللاعب الذي انتقل إلى الدوري الصيني، نجح بالتفاوض مع الضرائب بشأن الغرامة، بينما برأ ماسكيرانو نفسه أمام جماهير برشلونة بأن ليس له علاقة بعملية الضرائب.

  • UEFA Nations League - League A - Gruppe 4 - Spanien vs Kroatien (picture-alliance/dpa/AP Photo/A. Saiz)

    رونالدو وميسي ومودريتش: فريق نجوم العالم في التهرب الضريبي

    أفضل لاعب في مونديال روسيا

    قبل النجم الكرواتي لوكا مودريتش بعقوبة السجن الصادرة بحقه بسبب الاختلاس الضريبي، وبات عليه أن يدفع نحو 348 ألف يورو غرامة على تهربه الضريبي بمبلغ 870 ألف يورو. وللتخلص من عقوبة السجن سيدفع مودريتش 60 ألف يورو إضافية أخرى. وأفادت صحيفة "الموندو" الإسبانية بأن نجم ريال مدريد اعترف بالتهرب الضريبي عبر نقل عائدات حقوق صورته لشركة في لوكسمبورغ، لتفادي دفع نسبة مرتفعة من الضرائب في إسبانيا.

  • Fußball King's Cup Finale Real Madrid FC Barcelona (picture-alliance/dpa)

    رونالدو وميسي ومودريتش: فريق نجوم العالم في التهرب الضريبي

    نجم ملكي سابق

    نجم ريال مدريد السابق أنخيل دي ماريا اعترف بالتهرب الضريبي في حالتين وبقيمة 1.14 مليون يورو خلال الفترة من 2012 و2013، وحكمت السلطات الإسبانية عليه بغرامة مالية قدرها مليوني يورو والسجن لمدة 16 شهراً، لكن اللاعب في صفوف باريس سان جيرمان حالياً نجح في التوصل إلى اتفاق يدفع بموجبه 1.75 مليون يورو مع قبوله بعقوبة السجن، التي أُعفي منها لعدم عقابه بها من قبل.

  • Fußball Lionel Messi Vorwurf Steuerhinterziehung (Reuters)

    رونالدو وميسي ومودريتش: فريق نجوم العالم في التهرب الضريبي

    البرغوث يتهرب من الضرائب أيضاً

    النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كان من أبرز النجوم في التهرب الضريبي، إذ أدانته محكمة إسبانية بالسجن 21 شهرا بسبب التهرب الضريبي، بعد أن اُتهم ميسي ووالده خورخي منتصف 2016 بتهرب ضريبي بقيمة 4.16 مليون يورو من حقوق صورته تلقاها في الفترة بين 2007 و2009 عبر شركات وهمية. ودفع ميسي 1.3 مليون يورو للنجاة من العقوبة، واعتبرت المحكمة أن التعويض السريع للمبلغ المستحق لمصلحة الضرائب شكل عاملاً مخففاً.

  • Russland WM 2018 l Iran vs Portugal 0:1 - verschossener Elfmeter von Ronaldo (Reuters/I. Alvarado)

    رونالدو وميسي ومودريتش: فريق نجوم العالم في التهرب الضريبي

    صاحب الرقم القياسي

    يبدو أن المنافسة بين البرتغالي كريستيانو رونالدو وغريمه ميسي تشمل حتى الضرائب، لكن رونالدو تفوق فيها، إذ اتهمت السلطات الإسبانية نجم ريال مدريد السابق بالتهرب الضريبي عن نحو 15 مليون يورور باستخدام شركات في الخارج في الجزر العذراء البريطانية وإيرلندا لإيراداته من "حقوق الصورة". ما دفعها للحكم عليه بغرامة والسجن لمدة سنتين. غير أن اتفاقاً بين الجانبين خلصه من العقوبة بعد إلزامه بدفع 18.8 مليون يورو

  • Russland WM 2018 l Brasilien vs Costa Rica 2:0- Spielende - Neymar (Reuters/L. Smith)

    رونالدو وميسي ومودريتش: فريق نجوم العالم في التهرب الضريبي

    "جرائم" نجم واعد!

    مهاجم برشلونة السابق نيمار دا سيلفا واجه هو الآخر اتهامات بالتهرب الضريبي في بلده البرازيل وتزوير وثائق لأكثر من 7 أعوام، وأوضحت النيابة العامة أن نيمار ارتكب "جرائمه" في الفترة بين 2006 عندما كان نجماً واعداً في صفوف سانتوس البرازيلي، و2013 عندما تعاقد مع برشلونة. وفرضت على نجم باريس سان جيرمان حالياً غرامة قدرها 1,1 مليون يورو.

  • UEFA Champions League Achtelfinale | Manchester United - FC Sevilla (Getty Images/AFP/O. Scarff)

    رونالدو وميسي ومودريتش: فريق نجوم العالم في التهرب الضريبي

    مدرب ملكي سابق

    وجه الادعاء العام في إسبانيا تهمة الاحتيال الضريبي إلى المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، البرتغالي جوزيه مورينيو، وذلك في الفترة التي كان يقود فيها فريق ريال مدريد. ويتهم المدعون مورينيو بالتملص من دفع مبلغ 3.3 ملايين يورو على شكل ضرائب بين عامي 2011 و2012. وقال أحد مسؤولي الادعاء إن مورينيو لم يصرح عن الدخل الذي حصل عليه لقاء استخدام صورته تجارياً، وذلك من أجل الحصول على "منفعة غير مشروعة."


 

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