يوفنتوس يستغني عن أمريكا خشية على كريستيانو رونالدو

في السنوات الأخيرة أصبح تقليدا لدى فريق يوفنتوس الإيطالي التوجه إلى الولايات المتحدة في فترة الاستراحة الصيفية، في رحلة تسويقية يتم خلالها تنظيم العديد من المباريات الودية.

هذا العام وعكس المعتاد، اختار النادي الإيطالي العريق الذهاب إلى آسيا، وفق ما أكده المتحدث الرسمي عن النادي الإيطالي، مشددا أنه إجراء اعتيادي ضمن مساعي النادي البحث عن أسواق جديدة.

غير أن صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، ربطت بين الرحلة إلى والتحقيقات الجارية في الولايات المتحدة ضد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يواجه تهم الاغتصاب هناك.

وحسب الصحيفة فإن منظمي الكأس الدولية للأبطال المعروفة اختصارا بـ(ICC) يخشون أن يتم القبض على نجم ريال مدريد السابق، في حال تواجده على الأراضي الأمريكية.

مشاهدة الفيديو 00:59 شارك حسناء أمريكية تتهم رونالدو باغتصابها إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/35g2J حسناء أمريكية تتهم رونالدو باغتصابها

والمسابقة هي بطولة دولية ودية يتم تنظيم جزء كبير منها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفتحت السلطات المحلية تحقيقا ضد كريستيانو رونالدو بعد أن رفعت فتاة أمريكية دعوى قضائية ضده بدعوى اغتصابها في غرفة بأحد الفنادق بلاس فيغاس في عام 2009. وذلك عقب لقاءهما لأول مرة في مرقص ليلي.

وطالبت السلطات الأمريكية عينة من الحمض النووي لرونالدو لمقارنتها بعينة موجودة على الفستان التي كانت ترتديه الفتاة في الليلة المذكورة.

ولا يعرف بعد ما إذا سيتم رفع دعوى قضائية ضد أفضل لاعب في العالم خمس مرات، لكون ذلك متعلق بنتائج الحمض النووي، وفق مصادر قضائية أمريكية.

في المقابل، ينفي رونالدو أن يكون قد مارس مع الفتاة الجنس بقوة، مشددا أن ذلك كان وفق عملية رضائية بين الطرفين. بينما يشكك المحامي في فحوى مقارنة عينات الحمض النووي، لكون أن ذلك لا يؤكد ولا ينفي حدوث اغتصاب.

وانتقل كريستيانو رونالدو إلى "اليوفي" الإيطالي بداية هذا الموسم مقابل 105 مليون يورو، وبات مفتاح نجاح النادي الإيطالي بعد أن أهداه بطاقة التأهل إلى ربع النهائي دوري الأبطال.

و.ب