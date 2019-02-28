يوفنتوس يستخدم ورقة كوستا لضم نجم مان يونايتد

ليس سرا أن يوفنتوس من أكبر الفرق الأوروبية المهتمة بخدمات نجم مانشستر يونايتد بول بوغبا، إذ يرغب النادي الإيطالي العملاق في استعادة الدولي الفرنسي، الذي يعد واحد من أحسن اللاعبين في العالم في مركز وسط الميدان.

ولمّح بول بوغبا في أكثر من مرة إلى مكانة يوفنتوس الكبيرة في قلبه، لاسيما وأنه حمل قميص "السيدة العجوز" قبل سنوات وكان من اللاعبين، الذين ساهموا في بسط "البيانكونيري" سيطرته على الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويضع يوفنتوس الآن خطة يطمح من خلالها إلى إقناع إدارة مانشستر يونايتد بالتخلي عن بول بوغبا، فقد ذكر موقع صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن يوفنتوس سيستخدم لاعبه دوغلاس كوستا كورقة، من أجل إقناع إدارة "الشياطين الحمر" بالتخلي عن بوغبا، وأردف أن مانشستر يونايتد سيحصل على كوستا في حين سيستعيد يوفنتوس بوغبا.

وتابع نفس المصدر أن يوفنتوس سيستغل رغبة مانشستر يونايتد الكبيرة في الحصول على دوغلاس كوستا، وذلك من أجل إقناع النادي الإنجليزي بالسماح للاعبه بوغبا بالعودة إلى ناديه السابق يوفنتوس.

وكان مانشستر يونايتد كان تقدم بعرض مالي كبير (60 مليون) يورو في فترة الانتقالات الشتوية، بهدف ضم النجم البرازيلي دوغلاس كوستا (28 عاماً)، بيد أن إدارة "السيدة العجوز" رفضت العرض، وفق ما أورد موقع صحيفة "توتو سبورت".

في المقابل، عاني بول بوغبا من بداية صعبة هذا الموسم برفقة فريق مانشستر يونايتد، فقد دخل في خلاف علني مع مدرب الفريق آنذاك جوزيه مورينيو. فضلاً عن تعرضه لانتقادات لاذعة بسبب تراجع مستواه بشكل كبير، إلاّ أن بول بوغبا (25 عاماً) استعاد بريقه المعهود مؤخراً مع مدرب الفريق المؤقت أولي جونار سولسكاير.

يشار إلى أن بول بوغبا، ينتهي عقده مع مانشستر يونايتد صيف سنة 2021. وتبلغ القيمة المالية للدولي الفرنسي حوالي 80 مليون يورو. في حين، يرتبط دوغلاس كوستا بعقد مع يوفنتوس يمتد حتى صيف 2022. وتصل قيمة الدولي البرازيلي المالية تقريبا 45 مليون يورو، حسب موقع "ترانسفر ماركت"، الذي يعنى بشؤون اللاعبين.