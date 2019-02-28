 يوفنتوس يستخدم ورقة كوستا لضم نجم مان يونايتد | عالم الرياضة | DW | 01.03.2019

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عالم الرياضة

يوفنتوس يستخدم ورقة كوستا لضم نجم مان يونايتد

أوردت تقارير صحفية أن يوفنتوس وضع خطة، من أجل الظفر بخدمات نجم يتألق حالياً برفقة مانشستر يونايتد. النادي الإيطالي سيستخدم ورقة مهمة يملكها بهدف استعادة نجمه، الذي تألق قبل سنوات بقميص "السيدة العجوز".

Champions League Manchester United v Paris St Germain Paul Pogba (Reuters/P. Noble )

صورة من الأرشيف.

ليس سرا أن يوفنتوس من أكبر الفرق الأوروبية المهتمة بخدمات نجم مانشستر يونايتد بول بوغبا، إذ يرغب النادي الإيطالي العملاق في استعادة الدولي الفرنسي، الذي يعد واحد من أحسن اللاعبين في العالم في مركز وسط الميدان.

ولمّح بول بوغبا في أكثر من مرة إلى مكانة يوفنتوس الكبيرة في قلبه، لاسيما وأنه حمل قميص "السيدة العجوز" قبل سنوات وكان من اللاعبين، الذين ساهموا في بسط "البيانكونيري" سيطرته على الدوري الإيطالي لكرة القدم.

مختارات

مانشستر يونايتد يقترح صفقة تبادلية مثيرة على يوفنتوس. هذا ما كشفت عنه تقارير صحفية حديثة، في ظل رغبة فريق "الشياطين الحمر" تقوية خطه الدفاعي ومحاولة "البيانكونيري" الحصول على خدمات لاعبين بلمسة فنية كبيرة. (01.11.2018)

قال نجم مانشستر يونايتد السابق بول آينس إن جوزيه مورينيو يخنق لاعبه بول بوغبا، وقد حان وقت رحيل النجم الفرنسي عن "الشياطين الحمر"، فيما يبدو أن يوفنتوس وبرشلونة الأقرب للحصول على خدمات الفائز بكأس العالم مؤخراً. (24.11.2018)

ويضع يوفنتوس الآن خطة يطمح من خلالها إلى إقناع إدارة مانشستر يونايتد بالتخلي عن بول بوغبا، فقد ذكر موقع صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن يوفنتوس سيستخدم لاعبه دوغلاس كوستا كورقة، من أجل إقناع إدارة "الشياطين الحمر" بالتخلي عن بوغبا، وأردف أن مانشستر يونايتد سيحصل على كوستا في حين سيستعيد يوفنتوس بوغبا.

وتابع نفس المصدر أن يوفنتوس سيستغل رغبة مانشستر يونايتد الكبيرة في الحصول على دوغلاس كوستا، وذلك من أجل إقناع النادي الإنجليزي بالسماح للاعبه بوغبا بالعودة إلى ناديه السابق يوفنتوس.

وكان مانشستر يونايتد كان تقدم بعرض مالي كبير (60 مليون) يورو في فترة الانتقالات الشتوية، بهدف ضم النجم البرازيلي دوغلاس كوستا (28 عاماً)، بيد أن إدارة "السيدة العجوز" رفضت العرض، وفق ما أورد موقع صحيفة "توتو سبورت".

في المقابل، عاني بول بوغبا من بداية صعبة هذا الموسم برفقة فريق مانشستر يونايتد، فقد دخل في خلاف علني مع مدرب الفريق آنذاك جوزيه مورينيو. فضلاً عن تعرضه لانتقادات لاذعة بسبب تراجع مستواه بشكل كبير، إلاّ أن بول بوغبا (25 عاماً) استعاد بريقه المعهود مؤخراً مع مدرب الفريق المؤقت أولي جونار سولسكاير.

يشار إلى أن بول بوغبا، ينتهي عقده مع مانشستر يونايتد صيف سنة 2021. وتبلغ القيمة المالية للدولي الفرنسي حوالي 80 مليون يورو. في حين، يرتبط دوغلاس كوستا بعقد مع يوفنتوس يمتد حتى صيف 2022. وتصل قيمة الدولي البرازيلي المالية تقريبا 45 مليون يورو، حسب موقع "ترانسفر ماركت"، الذي يعنى بشؤون اللاعبين.

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    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    يوفنتوس تورين

    نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.

  • England Fußballtrainer FC Liverpool Jürgen Klopp (picture-alliance/empics/N. French)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ليفربول

    المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.

  • Füssballer der Hull City Ryan Mason verletzt (Schädelbruch) (picture alliance/C. Wilson/Offside)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    تشيلسي

    نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    أرسنال

    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر سيتي

    تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


مختارات

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

هل تدر أهداف كرة القدم ذهبا على فرقها؟ ليس بالضرورة ذلك فأغلى فرق العالم لا تعد أفضلها انجازا وأكثرها تهديفا. تعرف على قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم حسب إحصائيات مجلة "فوربس". (10.06.2017)  

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