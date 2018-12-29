يوفنتوس يتجه لحسم مصير بنعطية

لا زالت الشائعات تحاصر مستقبل مدافع يوفنتوس المهدي بنعطية، فالنجم المغربي عبر في أكثر من مرة عن عدم رضاه على وضعه الحالي مع "السيدة العجوز"، إذ جلس في معظم مباريات الفريق هذا الموسم على دكة البدلاء.

وأشارت عدة تقارير صحفية سابقة إلى أن بنعطية، يسيل لعاب عدة أندية أوروبية كبيرة، والتي تأمل في الحصول على خدماته في أقرب وقت ممكن، لاسيما وأن الدولي المغربي راكم خبرة كبيرة في أقوى الدوريات الأوروبية، واستطاع إثبات علو كعبه كواحد من أحسن المدافعين في القارة الإفريقية.

وبعد صمت طويل، يبدو أن فريق يوفنتوس يتجه أخيراً إلى حسم مصير بنعطية، فقد ذكر موقع "sportmediaset.mediaset" أن إدارة "البيانكونيري" أعطت إشارات واضحة إلى محيط اللاعب بنعطية بأنها لا تريد التفريط في خدمات المدافع المغربي في فترة الانتقالات الشتوية، وأضاف الموقع الإيطالي أن يوفنتوس يريد بقاء بنعطية في الفريق، خاصة وأن يوفنتوس يلعب على كل الجبهات هذا الموسم، ويحتاج إلى دكة بدلاء قوية من أجل اعتلاء منصة التتويج نهاية الموسم.

هذا، وكانت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية قد أكدت قبل أيام أن هناك منافسة ثلاثية على المهدي بنعطية، وأردفت أن عملاقي ألمانيا شالكه وبوروسيا دورتموند، زيادة على أولمبيك مارسيليا الفرنسي من أكثر الفرق الراغبة في الظفر بخدمات بنعطية.

يُشار إلى أن صحيفة "لا ستامبا" قد أوضحت مؤخراً أن المهدي بنعطية (31 عاماً)، طلب من إدارة يوفنتوس السماح له بالرحيل إلى فريق ميلان المهتم بخدماته في الميركاتو الشتوي.