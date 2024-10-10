يوغي وهانزي ونجوم مونديال 2014 في مباراة بودولسكي الوداعية

يودع لوكاس بودولسكي جماهيره في كولن بـ"مباراة احتفالية" كرنفالية، تشارك فيها كوكبة من رفاق دربه، الذين حصدوا معه لقب كأس العالم 2014، وعلى رأسهم المدربان يوغي لوف وهانزي فليك، إضافة لكوكبة من اللاعبين.

"بالطبع هناك يومٌ سيأتي يتوقف فيه أي لاعب كرة عن اللعب"، يقول نجم الكرة الألماني لوكاس بودولسكي في مقابلة مع موقع "ران" الرياضي، ويضيف: "أنا خائف بعض الشيء".

سيودع بودولسكي جماهير ناديه الأم كولن، ولكنه سيواصل اللعب لبضعة أشهر مع ناديه الحالي جورنيك زابرجه في بولندا الذي يرتبط معه بعقد حتى الصيف.

فما الذي دفع بودولسكي لقول "وداعا" لجماهير النادي الذي يعتبر هو أحد أساطيره، بينما لا تزال مسيرته مستمرة؟ يقول اللاعب البالغ من العمر 39 عاما: "منطقة كولونيا (كولن) والمدينة والنادي والمشجعون أعطوني الكثير ودفعوني في مسيرتي إلى الأمام، ولهذا السبب فإن "جزءا كبيرا من نجاحي يعود إلى المدينة والجماهير".

وقبل المباراة الاحتفالية، التي تقام مساء الخميس (التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول 2024)، قال: "لذلك أردت فقط أن أعود لأقول شكرا لكل من رافقني قليلا".

وزفّ نادي كولن، الأربعاء، خبرا مفرحا لعشاق بودولسكي، وقال إنه يجري محادثات معه بشأن دور يمكن أن يتولاه في إدارة النادي بعد نهاية مسيرته كلاعب. وقال بطل العالم 2014 إن هذه الأمور "جيدة وبناءة". وأضاف: "في الأسابيع والأشهر المقبلة، سأجري مناقشات مكثفة مع المسؤولين في النادي لأرى بالضبط كيف يمكن أن يبدو دعمي".

نجوم يشاركون في مباراة "شكر الجماهير"

سيعيد لوكاس بودولسكي المدرب الشهير يوآخيم لوف إلى مقعد التدريب. وسيقوم المدرب الذي قاد منتخب ألمانيا لإحراز كأس العالم 2014 بتدريب تشكيلة فريق يحمل اسم "بولديس 11" ومعه مساعده في مونديال 2014 هانزي فليك، الذي يعمل الآن مدربا لنادي برشلونة. ويكتمل الطاقم بمدرب حراس منتخب 2014 أندرياس كوبكه. مع العلم أن لوف توقف عن التدريب منذ رحيله عن الاتحاد الألماني لكرة القدم بعد بطولة أوروبا 2021.

سيكون صديق بودولسكي، باستيان شفاينشتايغر، الغائب الأكبر عن المباراة الوداعية لرفيق دربه في المنتخب. صورة من: Herbert Rudel/picture alliance

وبالإضافة إلى بودولسكي، هناك تسعة من أبطال العالم الذين توجوا باللقب في ريو 2014. حيث سيحضر مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونيخ الذي اعتزل اللعب مع المنتخب الوطني قبل بضعة أسابيع فقط. وماتياس غينتر من فرايبورغ، وحارس مرمى هانوفر رون روبرت تسيلر، وثلاثتهم مازالوا محترفين في الدرجة الأولى والثانية في الدوري الألماني.

ومن بقية كوكبة مونديال 2014، سيكون الحارس رومان فايدنفيلر حاضرا، وبير ميرتزاكر، وكريستوف كرامر، وبينيديكت هوفيديس، وكيفن غروسكرويتس، وإيرك دورم.

أما الغائب الأكبر عن اللقاء فسيكون صديق بودولسكي الحميم، باستيان شفاينشتايغر الذي سيضطر للغياب بسبب مواعيد لا يمكن تأجيلها، بحسب وسائل إعلام ألمانية.

كما سيشارك في فريق "رفاق بودولسكي" بعض زملائه الحاليين في نادي الدرجة الأولى البولندي جورنيك زابرجه. والفريق المقابل سيكون "Team FC" وهو مكون من رفاق بودولسكي الذين لعبوا معه خلال مسيرته في نادي كولن بين عامي 2006 و2012.

نادي كولن أعلن قبل أسابيع أن بطاقات المباراة الوداعية لأحد أبرز نجوم النادي عبر تاريخه، بيعت بالكامل. المباراة تأتي في وقت مناسب، مع توقف نشاط الأندية بسبب مباريات دوري أمم أوروبا للمنتخبات.

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وانضم بودولسكي إلى كولن في سن العاشرة ولعب للفريق الأول بين عامي 2003 و2006، ثم بين عامي 2009 و2012 كما شارك مع الفريق لموسم واحد في دوري الدرجة الثانية.

وتضمنت قائمة الأندية التي احترف فيها، بايرن ميونخ وأرسنال وإنتر ميلان وغالطة سراي التركي وفيسيل كوبي الياباني.

وشارك بودولسكي في 130 مباراة مع منتخب ألمانيا وفاز معه بمونديال البرازيل 2014 ومازال يلعب في صفوف جورنيك زابرجه في بلده الأصلي بولندا، التي رحل عنها وهو رضيع رفقة أبويه.

ف.ي