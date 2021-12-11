يوشوا كيميش يحسم أخيرا في مسألة التطعيم ضد كورونا

أعلن يوشوا كيميتش لاعب وسط المنتخب الألماني ونادي بايرن ميونخ انه بات الآن مستعدا لتلقي لقاح فيروس كورونا. يأتي ذلك بعدما أثار موقفه بخصوص لقاح كورونا جدلا واسعا أستمر لأسابيع. وكان كيميش قد كشف في تشرين الأول / أكتوبر الماضي أنه لم يتلق اللقاح لـ "قلقه من الأثار طويلة الآمد على الصحة جراء الحصول على لقاح كورونا". لكنه أخبر محطة "زد دي اف" اليوم الأحد (12 ديسمبر/ كانون الأول 2021) أنه بات مستعدا لتلقي اللقاح.

وخضع كيميتش للعزل الطبي مرتين منذ ذلك الحين بعد اختلاطه بأشخاص مصابين بكورونا قبل أن تنتقل له العدوى في وقت لاحق. وجاءت نتيجة اختبار كيميتش سلبية لكنه لم يصل لمعدله المعهود على مستوى اللياقة البدنية وبالتالي لن يشارك مع بايرن ميونخ حتى نهاية العام.

وترجع آخر مباراة لكيميتش مع بايرن ميونخ إلى السادس من تشرين الثاني / نوفمبر الماضي وبعدها غاب عن مباريات بايرن على مستوى جميع المسابقات وكذلك غاب عن مباراتين لمنتخب ألمانيا في تصفيات مونديال قطر 2022.

وذكرت محطة "زد دي اف" اليوم الأحد أن كيميتش قال في مقابلة أنه سيتلقى اللقاح معربا عن ندمه بشأن عدم التطعيم في مرحلة سابقة. وقال كيميتش "كان من الصعب علي التعامل مع مخاوفي وقلقي، لهذا كنت مترددا لفترة طويلة".

وكيميتش واحد من ضمن مجموعة من لاعبي بايرن لم يحصلوا على لقاح كورونا من الأساس، فيما رفض النادي البافاري دفع رواتبهم خلال الفترة التي قضوها في العزل الطبي عقب اختلاطهم بأشخاص مصابين، حيث يطبق النادي الألماني هذه المعايير فقط على الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم.

وأثار كيميش غضب الهيئات الصحية والساسة الألمان الذي رددّوا على ضرورة أن يقوم بدوره كقدوة للشباب.

و.ب/ح.ز (د ب أ، سيد)