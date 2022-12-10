 يوسف النصيري.. صانع تاريخ المغرب الكروي رغم الشكوك في قدراته | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 10.12.2022

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رياضة

يوسف النصيري.. صانع تاريخ المغرب الكروي رغم الشكوك في قدراته

بعد التشكيك بقدراته وتعرضه لانتقادات لاذعة، لم يخذل مهاجم المغرب يوسف النصيري مدربه الركراكي الذي تمسك به، وتمكن من تسجيل اسمه في التاريخ بعدما أوصل "أسود الأطلس" إلى المربع الذهبي للمونديال، كأول منتخب عربي وأفريقي.

احتفال لاعب المنتخب المغربي يوسف النصيري بهدف الفوز على البرتغال في ربع نهائي مونديال قطر (10.12.2022)

النصيري "أثبت للجميع أنه يستحق اللعب" رغم الانتقادات بعدما أوصل المنتخب المغربي إلى نصف نهائي المونديال، كأول منتخب عربي وأفريقي

يوسف النصيري...هو الاسم الذي صنع التاريخ للمغرب ولقارة بأكملها عندما سجل السبت هدف الانتصار المدوي 1-0 على البرتغال في مونديال قطر 2022، ليصبح "أسود الأطلس" أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ الدور نصف النهائي في تاريخ كأس العالم لكرة القدم، مؤكدًا أنه "القطعة الاستراتيجية" في "رقعة" مدربه وليد الركراكي.

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كما أصبح مهاجم إشبيلية الاسباني ضمن أكثر اللاعبين العرب تسجيلاً في تاريخ كأس العالم، بالتساوي مع السعوديين سامي الجابر وسالم الدوسري والتونسي وهبي الخزري رافعًا رصيده الى ثلاثة أهداف. وأهدى الحارس المغربي ياسين بونو جائزة "رجل المباراة" التي حصدها خلال المواجهة أمام البرتغال، إلى زميله النصيري، بصفته صاحب الفضل الأول في تأهل المغرب إلى المربع الذهبي لمونديال قطر.

"كل لاعب له دور محدد في الفريق، هناك لاعبون يضحّون وكنت أود أن تتحدث عن المهاجم (يوسف) النصيري الذي يقوم بمجهود رائع ولا يعرف قيمته سوى المدربون من المستوى العالي في كرة القدم"، كان هذا رد الركراكي على سؤال لأحد الصحافيين حول الدور الكبير للاعبي الوسط سفيان أمرابط وسليم أملاح عشية المباراة ضد إسبانيا في ثمن النهائي.

عانى النصيري من انتقادات لاذعة هذا الموسم في ظل تراجع مستواه بعد تعافيه من إصابة. وفشل في فرض نفسه مرّة أخرى في تشكيلة الفريق الأندلسي حيث يفضل عليه رافا مير، كما أن النتائج المخيبة للأخير الذي يحتل المركز الثامن عشر في الليغا ألقت بظلالها على "الأسد المغربي".

سجل هدفين فقط في مختلف المسابقات هذا الموسم وكانا في مسابقة دوري أبطال أوروبا: هدف الشرف في مرمى الضيف بوروسيا دورتموند الألماني (1-4) في الجولة الثالثة، ثم افتتح التسجيل في مرمى كوبنهاغن (3-صفر) في الجولة الخامسة قبل الأخيرة. لم يهز الشباك في 10 مباريات في الليغا وواحدة في مسابقة الكأس المحلية.

احتفال النصيري مع زملائه بهدف الفوز على البرتغال في ربع نهائي مونديال قطر (10.12.2022)

أصبح النصيري أحد أكثر اللاعبين العرب تسجيلاً في تاريخ كأس العالم


تمسك الركراكي بالنصيري
دافع الركراكي عن النصيري قبل المونديال بعدما ارتفعت الأصوات مطالبة باستبعاده، أقله من التشكيلة الأساسية ومنح الفرصة لعبد الرزاق حمدالله مهاجم اتحاد جدة السعودي. أكد المدرب حتى قبل إعلان التشكيلة الأولية من 55 لاعباً أن النصيري سيكون في المونديال. كان الركراكي يدرك جيداً ما يقوله، فالمهاجم المولود في الأول من حزيران/يونيو 1997 في مدينة فاس، أبلى بلاء أكثر من المتوقع في قطر.

في المباراة الاخيرة من دور المجموعات ضد كندا (2-1)، كان له الفضل في افتتاح منتخب بلاده للتسجيل عندما ضغط على حارس المرمى ميلان بوريان، فأرغمه على مراوغته حيث طالت عنه الكرة ليلعبها حكيم زياش ساقطة داخل المرمى الخالي (4). سجّل الهدف الثاني عندما انسل خلف الدفاع الكندي إثر تمريرة رائعة من حكيمي أنهاها بتسديدة قوية من داخل المنطقة الى يسار الحارس (23)، ثم سجل هدفا ألغاه الحكم بداعي التسلل (45+3).

وفي ربع النهائي ضد البرتغال، ارتقى لكرة عالية جداً أسكنها برأسه جميلة في شباك الحارس ديوغو كوشتا (42) مسجلا هدف العبور التاريخي. قال الركراكي: "لا يقدّر موهبة النصيري إلا مدربون أمثالي إنه موهبة ولاعب من طراز عالمي ينفذ ما أطلبه منه، لذلك حافظ على مركزه الأساسي ليس معي فحسب بل مع من سبقني من مدربين، إنه لاعب لا غنى عن خدماته في التشكيلة".

والنصيري خرِّيج أكاديمية محمد السادس في مدينة سلا المغربية التي تعني بالمواهب الصغيرة، ضرب بقوة في المباريات الخمس لأسود الأطلس في مونديال قطر توجّها في المباراة الأخيرة ضد البرتغال بهدف هو السابع عشر له في 55 مباراة دولية، وبات أول لاعب مغربي يسجل في نسختين متتاليتين بعدما كان هز شباك إسبانيا في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات في نسخة روسيا 2018.

احتفال النصيري مع زملائه بهدف الفوز على البرتغال في ربع نهائي مونديال قطر (10.12.2022)

النصيري بات أول لاعب مغربي يسجل في نسختين متتاليتين بكأس العالم



"أثبتت للجميع أنني أستحق اللعب"
وتجاوز النصيري كل من عبد الرزاق خيري وصلاح الدين بصير وعبد الجليل هدا كاماتشو الذين سجل كل منهم هدفين في العرس العالمي بثنائية الأول في نسخة 1986، والثاني والثالث في نسخة 1998. ومنذ وطأت قدماه إسبانيا و"أسد الأطلس" النصيري يتسلق المراتب بتأن متسلحًا بالتركيز والعمل الجاد حتى بات، بفضل أهدافه وجهده في الملاعب، عنصراً أساسياً في تشكيلة فريقه إشبيلية ومحط اهتمام العديد من الأندية في القارة العجوز.

أكد النصيري إنه "فخور" بتسجيله في نسختين مختلفتين بكأس العالم، بعدما سجل في مرمى إسبانيا بمونديال 2018، ثم كندا في النسخة الحالية، وأضاف: "أهدي هذا الإنجاز لعائلتي وكل من ساندني، كنت أول من تعرض للانتقادات والتشكيك في قدراتي، لكن الحمد لله النتيجة ظهرت وأثبتت للجميع أنني أستحق اللعب للمنتخب".

وتابع: "بعض من انتقد انضمامي للأسود، يشيد الآن بقدراتي وفاعليتي مع المنتخب المغربي. أنا لا أكثرت بالانتقادات باستثناء البناءة منها، لأنني أرغب في التطور والتحسن، لكنني أعمل بجد واحترافية من أجل إثبات قدراتي والرد على الانتقادات في أرضية الملعب من خلال الجهد الذي أبذله والأهداف الحاسمة التي أسجلها". وأردف قائلًا: "ثقة المدرب (الركراكي) أعطتني زخماً كبيراً والحمد لله لم أخذله حتى الآن. سنواصل العمل بهذه الطريقة والأهم هو مواصلة تخطي الأدوار حتى نبلغ أبعدها ونكتب تاريخاً جديدًا للمنتخب الوطني"، وهو بالفعل ما فعله ضد البرتغال.
م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ ، أ ف ب)

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    الكاتب: مهدوي رضوان


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