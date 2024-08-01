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يوري ريشتو

متخصص في تقديم التقارير عن التطورات في روسيا ودول البلطيق والقوقاز

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موضوعات من يوري ريشتو

مراسم تنصيب فلاديمير بوتين رئيسا للبلاد للمرة الخامسة، 7 مايو/آيار عام 2024

روسيا ـ ربع قرن تحت حكم بوتين.. فكيف احكم قبضته على السلطة؟

روسيا ـ ربع قرن تحت حكم بوتين.. فكيف احكم قبضته على السلطة؟

منذ ربع قرن يحكم بوتين روسيا، التي تحولت إلى "أقوى دكتاتورية شخصية في العالم". فكيف تمكن من البقاء كل هذه الفترة؟
سياسة٩ أغسطس ٢٠٢٤
وصول مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" إيفان جيرشكوفيتش، إلى الولايات المتحدة، 1 أغسطس/آب

"صفقة مع الشيطان"ـ جدل حول اتفاق تبادل سجناء بين الغرب روسيا

"صفقة مع الشيطان"ـ جدل حول اتفاق تبادل سجناء بين الغرب روسيا

ما دلالات صفقة تبادل السجناء بين دول غربية وروسيا؟ والثمن المقابل لها؟ ولماذا كان دور ألمانيا محوريا في نجاحها؟
سياسة٣ أغسطس ٢٠٢٤
الرئيس الروسي فلادمير بوتين

من محط آمال الغرب إلى عدو له.. تحولات بوتين

من محط آمال الغرب إلى عدو له.. تحولات بوتين

خلال 24 عامًا من ولايته، نأى فلاديمير بوتين بنفسه وبروسيا تدريجيًا عن الغرب. كيف وصل الأمر إلى ذلك؟
سياسة١٥ مارس ٢٠٢٤
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