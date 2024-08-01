You need to enable JavaScript to run this app.
تخطي إلى المحتوى
تخطي إلى القائمة الرئيسية
تخطي إلى المزيد من صفحات DW
أحدث الفيديوهات
ملفات صوتية
مناطق
الشرق الأوسط
شمال إفريقيا
ألمانيا
أوروبا
محاور
بيئة ومناخ
صحة
هجرة ولجوء
حقوق الإنسان
أبواب
سياسة واقتصاد
علوم وتكنولوجيا
رياضة
ثقافة ومجتمع
منوعات
بث مباشر
ملفات صوتية
أحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الهجرة واللجوء إلى أوروبا
حرب غزة وارتداداتها
التغيرات المناخية
يوري ريشتو
متخصص في تقديم التقارير عن التطورات في روسيا ودول البلطيق والقوقاز
تخطي إلى الجزء التالي موضوعات من يوري ريشتو
موضوعات من يوري ريشتو
روسيا ـ ربع قرن تحت حكم بوتين.. فكيف احكم قبضته على السلطة؟
روسيا ـ ربع قرن تحت حكم بوتين.. فكيف احكم قبضته على السلطة؟
منذ ربع قرن يحكم بوتين روسيا، التي تحولت إلى "أقوى دكتاتورية شخصية في العالم". فكيف تمكن من البقاء كل هذه الفترة؟
سياسة
2024/8/9
٩ أغسطس ٢٠٢٤
"صفقة مع الشيطان"ـ جدل حول اتفاق تبادل سجناء بين الغرب روسيا
"صفقة مع الشيطان"ـ جدل حول اتفاق تبادل سجناء بين الغرب روسيا
ما دلالات صفقة تبادل السجناء بين دول غربية وروسيا؟ والثمن المقابل لها؟ ولماذا كان دور ألمانيا محوريا في نجاحها؟
سياسة
2024/8/3
٣ أغسطس ٢٠٢٤
من محط آمال الغرب إلى عدو له.. تحولات بوتين
من محط آمال الغرب إلى عدو له.. تحولات بوتين
خلال 24 عامًا من ولايته، نأى فلاديمير بوتين بنفسه وبروسيا تدريجيًا عن الغرب. كيف وصل الأمر إلى ذلك؟
سياسة
2024/3/15
١٥ مارس ٢٠٢٤
الانتقال إلى الصفحة الرئيسية