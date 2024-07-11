يورو 2024: واتكينز بطل إنجلتزا غير المنتظر هل يفاجئ إسبانيا؟

انتظر لحظته بصبر ليلمع. لم يخض المهاجم أولي واتكينز سوى دقائق معدودة في كأس أوروبا 2024 في كرة القدم، لكن تسديدته الزاحفة في الوقت القاتل أرسلت إنجلترا إلى النهائي على حساب هولندا في نصف نهائي البطولة.

دخل المهاجم الإنجليزي أولي واتكينز، في نهاية مباراة فريقه مع هولندا في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية يورو 2024، بدلاً من القائد هاري كاين الذي عادل مبكراً من ركلة جزاء. حصل لاعب أستون فيلا على تمريرة جميلة في العمق من البديل الآخر كول بالمر، صمد أمام صخرة الدفاع الهولندية ستيفان دي فري، ثم أطلق تسديدة قوية في الزاوية البعيدة للحارس بارت فيربروخن.

قال الهدّاف الانجليزي السابق ألن شيرر بعد هدف واتكينز الذي نال جائزة رجل المباراة رغم الوقت القصير نسبياً على المستطيل الأخضر، "عانت إنجلترا بسبب تغييرات رونالد كومان. لم يجدوا الحلول وكانوا بحاجة ماسة لبديل". وتابع شيرر لشبكة بي بي سي: "سألت نفسي متى ستحصل التبديلات. كانوا ممتازين. يا لها من ليلة لواتكنز ولإنجلترا".

ويتمتع واتكينز، وصيف ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي مع 19 هدفاً و13 تمريرة حاسمة، بقدرة عالية على إنهاء الهجمات. لم يكتشف المهاجم الذي نشأ في صفوف إكسيتر في الدرجات الدنيا، المستوى المتقدّم سوى في سن متأخرة.

برز مع برنتفورد، ثم تفجّرت موهبته في صفوف أستون فيلا، حيث أصبح الرجل الرئيس في خط المقدّمة، لكنه لم يحظ قبل كأس أوروبا الحالية المقامة في ألمانيا على فرصة تمثيل بلاده في محفل كبير.

شرح اللاعب البالغ 28 عاماً "حصلت على مسار لا يُصدّق. عملت بجهد للوصول، وأحاول الاستمتاع لأني لم أخض بطولة كبرى من قبل. غبت عن كأس أوروبا الأخيرة، إذ استُبعدت من القائمة في اللحظة الأخيرة عندما كنت راغباً في المشاركة بأي ثمن". وتابع واتكينز "من الصعب البقاء على مقاعد البدلاء، فيماأنا معتاد على اللعب بانتظام في آخر 3 أو 4 مواسم. لكن هذا ضمن شروط اللعبة وأحاول منح الفريق طاقة إيجابية".

بتسديدته الزاحفة القوية في الوقت القاتل أنهى المهاجم الانكليزي واتكينز حلم هولندا بلقب يورو 2024 وقاد فريقه إلى النهائي صورة من: Martin Meissner/AP/dpa/picture alliance

"أتيحت لي الفرصة واغتنمتها بيديّ"

في دور المجموعات، دخل واتكينز في مباراة الدنمارك لكنه أخفق بالتغلّب على الحارس كاسبر شمايكل. هذه المرة كان حاسماً أمام هولندا على غرار موسمه الأخير مع فيلا، ليرسل "الأسود الثلاثة" إلى ثاني مباراة نهاية في تاريخهم في البطولة القارية بعد صيف 2021 عندما خسروا أمام إيطاليا بركلات الترجيح.

وفي الدور ربع النهائي أمام سويسرا الذي انتهى بركلات الترجيح، فضّل المدرب غاريث ساوثغيت اللاعب إيفان توني المتخصص بتسديد الركلات على أولي واتكينز.

لكن ليلة أمس الأربعاء (10 يوليو/ تموز 2024) في دورتموند كانت خاصة لواتكينز القادم إلى استون فيلا عام 2020 وعبر عن ذلك بقوله "انتظر هذه اللحظة منذ أسابيع. لقد أتيحت لي الفرصة واغتنمتها بيديّ. قلت لـ (زميلي البديل كول بالمر) - سوف ندخل وأنت ستقوم بتهيئة الكرة- كنت أعلم أنه بمجرد حصوله على الكرة، فإنه سيمرر إليّ. وعندما وصلت الكرة إلى الزاوية السفلية، كان هذا أفضل شعور على الإطلاق".

وأردف اللاعب الذي كان في الدرجة السادسة بعمر الثامنة عشرة "لأكون صادقًا، شعرت في الفترة الأخيرة بالإحباط بعض الشيء لعدم المشاركة. لا أحبّ أن أكون على مقاعد البدلاء، لاسيما بعد أن قضيت أفضل موسم في مسيرتي". وتابع واتكينز "عدد الأشخاص الذين راسلوني اليوم ليخبروني بأنني سأسجّل الليلة عندما شاركت كبديل كان رقما جنونيا. أتمنى أن يفعلوا الشيء نفسه في المباراة النهائية أو "أن يعطوني أرقام اليانصيب".

وعلّق واتكينز عقب المباراة إثر اختياره أفضل لاعب "أمامنا مباراة واحدة لدخول التاريخ، نحن مستعدون للإسبان".

ع.ج/ ح.ز (أ ف ب)