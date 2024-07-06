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عالم الرياضةألمانيا

يورو 2024: هولندا تقلب تخلفها أمام تركيا وتبلغ نصف النهائي

٦ يوليو ٢٠٢٤

بعد خروجه متأخرا بالشوط الأول بهدف أمام منتخب تركيا عاد منتخب الطواحين في مباراة مثيرة إلى تعديل النتيجة في الشوط الثاني ليتقدم بهدفين ويخطف بطاقة التأهل إلى دور نصف النهائي.

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يقظة هولندية في الشوط الثاني أطاحت بأحلام منتخب تركيا من يورو 2024
يقظة هولندية في الشوط الثاني أطاحت بأحلام منتخب تركيا من يورو 2024 صورة من: Thilo Schmuelgen/REUTERS

قلب  منتخب هولندا  الطاولة على نظيره التركي  وهزمه بنتيجة 2/1 مساء السبت(السادس من تموز/ يوليو 2024) ، ليتأهل للدور قبل النهائي لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم بألمانيا . لم يحافظ منتخب تركيا على تقدمه بهدف في الشوط الأول سجله صامت آكايدين في الدقيقة 35، بل أدرك منتخب هولندا التعادل بهدف سجله مدافعه ستيفان دي فراي في الدقيقة 70 .

وبعد ست دقائق انتزع الطواحين أبطال أوروبا 1988 التأهل بهدف ذاتي سجله اللاعب التركي ميرت مولدير بالخطأ في مرماه. وسيلعب منتخب هولندا في الدور قبل النهائي ضد إنكلترا  يوم  الأربعاء 
المقبل في مباراة ستقام بمدينة دورتموند على ملعب سيغنال إيدونا بارك. وكان المنتخب الإنجليزي تأهل بفوزه على سويسرا بنتيجة 5/3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي. 
 

ع.خ / (د ب ا)

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