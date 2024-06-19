يورو 2024.. منتخب ألمانيا يتطلع لفوز جديد أمام المجر

يتطلع المنتخب الألماني إلى تكرار فوزه وإحكام السيطرة على الملعب في مباراته الثانية من مشواره في بطولة أمم أوروبا 2024 أمام المنتخب المجري، فيما قال المدرب ناغلسمان إنه لا يتوقع الإطاحة بجميع المنافسين.

عقد يوليان ناغلسمان مدرب منتخب ألمانيا جلسة مطولة مع لاعبيه قبل التدريب الأخير استعداداً لمواجهة المجر اليوم الأربعاء (19 يونيو/ حزيران 2024) في يورو 2024 لتأكيد البداية القوية في البطولة المقامة بألمانيا.

وسافر منتخب ألمانيا إلى شتوتغارت الثلاثاء وهو ويتطلع لإثبات أن الفوز على إسكتلندا بنتيجة 5/1 في مباراة الافتتاح لم يتحقق بالصدفة.

ويخوض منتخب ألمانيا المباراة الثانية بقوام متكامل، ومن غير المتوقع أن يغير تشكيلته الأساسية أمام المجر التي ستكون مواجهة أقوى من إسكتلندا رغم خسارة المجر أمام سويسرا بنتيجة 1/3 في المباراة الأولى.

وفي هذا السياق قال ناغلسمان في مؤتمر صحفي: "لا نتوقع الإطاحة بكل المنافسين من أرض الملعب". ولكن المدرب الألماني يرغب في إحكام فريقه السيطرة على مجريات اللعب مثلما حدث أمام إسكتلندا، وتحقيق الفوز لحجز مقعده في دور الستة عشر. وأشار بالقول: "سنحاول أن نسبب المتاعب للمجر بنفس الطريقة، لكن الأمر يتعلق بطريقة لعبنا، وكيفية خوض المباراة".

وتابع المدرب الألماني: "الهدف الأول بالنسبة لي هو إمتاع الجماهير، لأن التذكرة مكلفة، ويجب أن تكون المكافأة إمتاع الناس بتقديم أداء مميز". وأشار مدرب منتخب ألمانيا بالقول: "يشاهد الناس كرة القدم في أوقات فراغهم، ومن جانبنا نحاول دائماً أن نمزج الأداء الجيد بالنتائج الإيجابية".

بدوره قال رودي فولر المدير الرياضي لمنتخب ألمانيا: "نريد بالتأكيد الفوز بصدارة المجموعة". لن تحسم مباراة الغد صراع صدارة المجموعة، ولكن يمكن لمنتخب ألمانيا حسم تأهله للأدوار الإقصائية حال الفوز على المجر وعدم خسارة سويسرا أمام إسكتلندا.

من جانبه قال اللاعب الشاب جمال موسيالا: "نتطلع لأن نكون أفضل في كل مباراة، وسنبدأ مواجهة المجر بنفس القوة".

أما نجم الوسط المخضرم توني كروس فقال: "لا أعلم إذا كان الفريق وصل لمعدله القوي بالفعل بعد مباراة واحدة، ولكن إذا واصلنا بنفس القوة في المباراة الثانية التي ستكون أكثر صعوبة لأن المجر أقوى من إسكتلندا، وقتها بإمكاننا الحديث عن مدى قوتنا".

ومن المخطط أن يأتي رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أيضاً إلى ألمانيا لمشاهدة مباراة منتخب بلاده الثانية في المجموعة مع المستشار الألماني أولاف شولتس. وقبل ذلك، سيتم استقبال أوربان في شتوتغارت من قبل رئيس وزراء بادن فورتمبيرغ، فينفريد كريتشمان (من حزب الخضر) وعمدة شتوتغارت، فرانك نوبر (الاتحاد الديمقراطي المسيحي). بالإضافة إلى أوربان وكريتشمان ونوبر، سيتحدث أيضاً في حفل الاستقبال رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم بيرند نويندورف ورئيس الاتحاد المجري لكرة القدم ساندور تشاني.

ع.غ/ ح.ز (آ ف ب، د ب أ)