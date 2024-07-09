يورو 2024.. مباراة الأسود والطواحين موقعة خارج التوقعات

شق منتخب إنجلترا طريقه بصعوبة إلى نصف نهائي بطولة أمم أوروبا 2024، لكن مباراته أمام منتخب هولندا ستكون مهمة شاقة، وذلك بعد أن انتفض لاعبو الطواحين في الأدوار الإقصائية.

شق منتخب إنجلترا طريقه بصعوبة إلى المربع الذهبي لكأس أمم أوروبا (يورو 2024) بألمانيا لكنه سيكون على موعد مع مهمة شاقة حينما يلاقي نظيره الهولندي غدا الأربعاء (10 يوليو/ تموز 2024). وتأهل منتخب إنجلترا إلى المربع الذهبي في ثلاث بطولة كبرى تحت قيادة المدرب غاريث ساوثغيت، في مسيرة متميزة بدأت منذ مونديال روسيا 2018، لكن كان الاستثناء الوحيد في مونديال قطر 2022 حينما فشل الأسود الثلاثة في بلوغ هذه المحطة.

وستكون طموحات إنجلترا في بلوغ نهائي البطولة القارية معلقة لحين الانتهاء من الاختبار الصعب أمام هولندا بقيادة المدرب رونالد كومان، والتي فشلت هي الأخرى في الظهور بشكل مقنع في دور المجموعات قبل أن تنتفض في الأدوار الإقصائية.

وفي الوقت الذي احتاج فيه منتخب إنجلترا لهدف قاتل من جود بيلينغهام في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع أمام سلوفينيا في دور الستة عشر قبل حسم الفوز في الوقت الإضافي ثم استفاد الأسود الثلاثة من تألق الحارس جوردان بيكفورد وتصديه لضربة الجزاء الحاسمة أمام سويسرا في دور الثمانية، وشقت الطواحين طريقها بثبات إلى المحطة قبل الأخيرة من البطولة القارية بعد فوز مقنع على رومانيا 3 /صفر في دور الستة عشر ثم انتصار صعب على تركيا 2/1 في دور الثمانية.

ويصعد الفائز من تلك المواجهة لملاقاة الفائز من موقعة فرنسا مع إسبانيا في المباراة النهائية ليورو 2024 يوم 14 تموز/يوليو الجاري على الاستاد الأولمبي في برلين.

ويعاني لاعبو منتخب إنجلترا من الإنهاك بعد أن احتاجوا لخوض وقت إضافي أمام سلوفينيا وسويسرا قبل حسم التأهل للمربع الذهبي في الوقت الذي حسم فيه منتخب هولندا الفوز في مباراتيه بالأدوار الإقصائية في الوقت الأصلي.

وسيكون اللقاء هو الرابع بين إنجلترا وهولندا في بطولة كبرى، حيث فازت الطواحين بثلاثة أهداف مقابل هدف يتيم في يورو 1988 بفضل هاتريك ماركو فان باستن قبل التعادل السلبي في مونديال 1990 ثم فازت إنجلترا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في يورو 1996.

يعاني لاعبو منتخب إنجلترا من الإنهاك بعد أن احتاجوا لخوض وقت إضافي أمام سلوفينيا وسويسرا قبل حسم التأهل للمربع الذهبي صورة من: David Inderlied/dpa/picture alliance

وفازت إنجلترا مرة وحيدة في أخر تسع مواجهات مع هولندا على مستوى كافة المسابقات مقابل أربعة تعادلات وأربع هزائم، حيث تحقق هذا الفوز في أمستردام بهدف دون رد خلال المباراة الودية التي جمعت بينهما في آذار/ مارس 2018.

وفي الوقت الذي تعرض فيه ساوثغيت لانتقادات بسبب مستوى الأداء في يورو 2024 فإن سجله في البطولة لا خلاف عليه، إذ قضى منتخب إنجلترا 22 عاما بين 1996 و2018 دون أن يبلغ المربع الذهبي للبطولة القارية لكن منذ مونديال روسيا وصل الأسود الثلاثة لهذه المحطة ثلاث مرات في البطولات الكبرى.

وبعد 65 عاما لم تشرق فيها شمس إنجلترا في المباراة النهائية من البطولة القارية، أصبح الفريق على أعتاب بلوغ نهائي اليورو للمرة الثانية على التوالي بعد خسارة نهائي النسخة الماضية على يد إيطاليا بركلات الجزاء الترجيحية.

وخلال ثلاث مشاركات سابقة في الدور قبل النهائي من البطولة القارية، خسر منتخب إنجلترا في أول مباراتين على يد يوغسلافيا في 1968 وأمام ألمانيا في 1996 ثم فاز على الدنمارك 2/1 في قبل نهائي النسخة الماضية.

وتمكنت ثلاثة منتخبات فقط من بلوغ نهائي اليورو مرتين أو أكثر على التوالي، ويتعلق الأمر بالاتحاد السوفيتي في عامي 1960 و1964 وألمانيا (ثلاث مرات) في أعوام 1972 و1976 و1980 وإسبانيا في عامي 2008 و2012.

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وبالنسبة لمنتخب هولندا، سيكون هذا الظهور السادس في المربع الذهبي الأوروبي، إذ خسر الفريق في أخر أربع مشاركات له في هذا الدور، ويرجع أخر انتصار له في هذه المحطة من البطولة القارية إلى عام 1988 قبل الفوز باللقب، حين سجل فان باستن أحد أشهر الأهداف في تاريخ نهائي البطولة. وسيكون هذا الظهور الأول لهولندا في الدور قبل النهائي لليورو منذ عام 2004، حينما خسرت أمام البرتغال بهدفين لهدف.

ويبرز في صفوف منتخب هولندا المهاجم ممفيس ديباي الذي أطلق 17 تسديدة وساهم في عشر فرص ، وكذلك كودي جاكبو صاحب الـ13 تسديدة والذي ساهم في 11 فرصة. ويعتبر جاكبو هداف الطواحين برصيد ثلاثة أهداف يعتلي بها صدارة قائمة الهدافين رفقة ثلاثة لاعبين أخرين، في الوقت الذي يمتلك ديباي لمسة ساحرة لا غنى عنها، مثل تلك التي أمد بها شتيفان دي فري أثناء تسجيله هدف التعادل في مرمى تركيا.

وفي منتخب إنجلترا يبرز أسم الهداف التاريخي هاري كين الذي يعتبر اللاعب الوحيد رفقة الفرنسي أنطوان جريزمان الذي سجل خمسة أهداف في تاريخ الأدوار الإقصائية للبطولة. وسجل كين نجم بايرن ميونخ هدفين فقط حتى الآن في ألمانيا ولمس الكرة 23 مرة فقط في مناطق جزاء المنافسين.

ع.غ/ ح.ز (د ب أ)