بعد كسر عظمة الأنف يجب على نجم الهجوم الفرنسي كيليان مبابي أن يشارك بواقي وجه. في التدريبات كان يرتدي قناعاً مصنوعاً خصيصاً له بألوان العلم الفرنسي، الأزرق والأبيض والأحمر. ومع ذلك، لا يُسمح له باستخدامه في المباريات الرسمية وفقًا للوائح الخاصة بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، إذ يجب أن تكون المعدات الطبية التي تُستخدم في الملعب من لون واحد.