يورو 2024: لقطات طريفة وأحداث مثيرة حول المستطيل الاخضر
منذ الرابع عشر من يونيو/ حزيران تدور منافسات بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2024" في ألمانيا. بعد نهاية الدور التمهيدي، جمعنا لكم بعض اللقطات والأحداث المثيرة والطريفة التي جذبت الانتباه بعيداً عن مجريات المباريات.
صورة سيلفي للأبد
رغم أنه في ربيعة العاشر من العمر استجمع الطفل برات كل شجاعته لالتقاط صورة سيلفي مع النجم كريستيانو رونالدو.ففي الدقيقة 68 من مباراة بطولة الأمم الأوروبية بين البرتغال وتركيا، اندفع برات إلى الملعب وهاتفه في يده. وقال لاحقاً في مقابلة: "لقد حققت حلمي ببساطة. الآن لدي صورة مع كريستيانو رونالدو. سأضعها على قميصي وفي غرفتي.
عواصف وأمطار غزيرة
ألمانيا تعيش حمى بطولة الأمم الأوروبية بالفعل، لكن الطقس لم يكن منسجماً مع هذا الحدث حتى الآن. العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة وحتى العواصف العاتية حولت بعض المباريات إلى تجربة كروية غير مريحة. ولكن التوقعات بأجواء مشمسة خلال هذه الأيام، وبالتالي لن يعترض أي شيء طريق هذا الحدث الكبير.
الراكليت أفضل من الكوريفورست؟
فرحة قصيرة بين مشجعي سويسرا بعد تقدمهم بنتيجة 1-0 في المباراة ضد ألمانيا. لكن منتخب ألمانيا تمكن في الوقت بدل الضائع من تحقيق التعادل 1-1 والفوز بصدارة المجموعة. سيتبين في المراحل اللاحقة من البطولة ما إذا كانت جبنة الراكليت السويسرية أفضل من نقانق الكاري (كوريفورست) الألمانية. لكن سويسرا ضمنت بالفعل المركز الثاني في المجموعة.
فنان الشعر
في وطنه الهولندي كان ممفيس ديباي مدار حديث الجميع مرة أخرى قبل بداية بطولة الأمم الأوروبية، وذلك بفضل اكسسوار أنيق: رباط الرأس الأبيض. الآراء كانت متباينة. البعض أحبوه، بينما انتقده الصحفي الرياضي فالنتين ديركسن ووصفه بـ "المضحك". ولكن يجب أن نتفق على شيء واحد: شعره المجدول بالتأكيد هو عمل فني حقيقي!
الكنيسة الانجيلية في حمى البطولة الأوروبية
احتفلت جماعة كنيسة إيماوس الإنجيلية في غيلزنكيرشن بافتتاح بطولة الأمم الأوروبية من خلال قداس. وتلا ذلك تقديم النقانق المشوية والمشروبات. وتم تزيين الكنيسة أيضاً، وفي كل مباراة يتم وضع إكليل زهور مزين بأعلام الفرق المشاركة. وجاء في صفحة الفيسبوك الخاصة بالكنيسة: "نتمنى للجميع بطولة أمم أوروبية سلمية وبهيجة.
من يختبئ هنا؟
لقطة مثالية في مباراة هولندا ضد فرنسا: الكرة موضوعة بدقة أمام رأس المدافع الفرنسي ثيو هيرنانديز. كان هناك سبب صغير للاختباء - لأن مباراة هولندا وفرنسا انتهت بتعادل مخيب بدون أهداف في المباراة الكبرى للمجموعة "د".
التشجيع بطلاء الوجه
قبل المباراة، قام هذا المشجع الهولندي برش وجهه بالكامل باللون البرتقالي. المشجعون الهولنديون معروفون بملابسهم المبالغ فيها. وقد أثار ذلك في بطولة الأمم الأوروبية 2024 جدلاً بعدما تنكر ثلاثة مشجعين هولنديين في هيئة اللاعب السابق رود خوليت وقاموا بطلاء وجوههم باللون الأسود.
حطام مدرج ملعب
باستخدام أجزاء من حطام مدرج ملعب مدمر في خاركيف، تجذب أوكرانيا انتباه العالم إلى الحرب الهجومية الروسية خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم. جاء على لافتة التثبيت التي افتتحها رئيس الاتحاد الأوكراني أندريه شفتشينكو في ميونيخ: "ملعب في خاركيف، تم بناؤه لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2012 ودُمر في عام 2022 بقذائف مدفعية روسية".
ابتسم!
من وقت لآخر، يتمكن بعض الشبان من دخول الملعب وخلق مشاهد طريفة. ليس رونالدو فقط هو مرشح شعبي لالتقاط صورة سيلفي، بل أيضاً النجم الفرنسي أنطوان غريزمان لديه العديد من المعجبين الذين يتمنون التقاط صورة سيلفي على أرض الملعب مع أيقونتهم. كما يظهر، وبنجاح تام!
قناع خاص بكيليان مبابي
بعد كسر عظمة الأنف يجب على نجم الهجوم الفرنسي كيليان مبابي أن يشارك بواقي وجه. في التدريبات كان يرتدي قناعاً مصنوعاً خصيصاً له بألوان العلم الفرنسي، الأزرق والأبيض والأحمر. ومع ذلك، لا يُسمح له باستخدامه في المباريات الرسمية وفقًا للوائح الخاصة بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، إذ يجب أن تكون المعدات الطبية التي تُستخدم في الملعب من لون واحد.
أب فخور يحتفل مع ابنته
في المباراة الافتتاحية ضد اسكتلندا احتفل منتخب ألمانيا بفوز مستحق بنتيجة 5-1. وسجل نيكلاس فولكروغ هدفاً وأدرج اسمه في قائمة الهدافين ضد اسكتلندا. بعد ذلك شارك فرحته مع ابنته إيميليا. "هذه هي الصور التي ستبقى للأبد", كما قال. أعده للعربية: م.أ.م