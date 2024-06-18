يورو 2024.. كونسيساو يقود البرتغال لفوز متأخر على التشيك

سجل فرانسيسكو كونسيساو هدفا في الوقت القاتل ليقود البرتغال للفوز على التشيك في مستهل مشوار الفريقين ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024. ويلتقي منتخب البرتغال مع تركيا، بينما تلعب التشيك ضد جورجيا في الجولة الثانية.

انتزع منتخب البرتغال فوزا بشق الأنفس بالتغلب على نظيره التشيكي بنتيجة (2/1)، مساء الثلاثاء (18 يونيو/ حزيران 2024) في مدينة لايبزيغ في الجولة الأولى بالمجموعة السادسة لبطولة كأس أمم أوروبا 2024 لكرة القدم بألمانيا.

ولم يحافظ منتخب التشيك على تقدمه بهدف أحرزه لوكاس بروفود في الدقيقة 62، بل دفع ثمن الأخطاء الساذجة لمدافعيه. وحقق المنتخب البرتغالي التعادل بهدف سجله روبن هاراناتش مدافع التشيك بالخطأ في مرماه بالدقيقة 69.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع أخطأ الدفاع التشيكي في تشتيت كرة عرضية ليقابلها فرانشيسكو كونسيساو بقدمه في الشباك مسجلا هدف الفوز للبرتغال في توقيت قاتل. وحقق منتخب البرتغال، الفائز بلقب يورو 2016، أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة الحالية ليتساوى معمنتخب تركيا، الذي فاز على جورجيا بنتيجة 3/1 اليوم الثلاثاء.

ويلتقي منتخب البرتغال مع تركيا، بينما تلعب التشيك ضد جورجيا في الجولة الثانية، وستقام المباراتان يوم السبت المقبل.

ع.ش/ ف.ي (د ب أ)