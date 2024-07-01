كوستا يقود البرتغال لربع نهائي يورو 2024 على حساب سلوفينيا

مساء طويل ملئ بالإثارة عاشته الجماهير بملعب فرانكفورت، فبعد مباراة دراماتيكية امتدت حتى ركلات الترجيح ابتسم الحظ للبرتغال بفضل حارس المرمى كوستا، وصعدت في النهاية لربع نهائي يورو 2024 على حساب منتخب سلوفينيا العنيد.

بلغ المنتخب البرتغالي دور الثمانية (ربع النهائي) من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقامة حاليا في ألمانيا، وذلك بعد فوزه في ساعة متأخرة من مساء الإثنين (الأول من يوليو/ تموز 2024) على نظيره السلوفيني 3 / صفر، بضربات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

وبقيادة نجمه كريستيانو رونالدو، دخل الفريق البرتغاليالمباراة كمرشح أوفر حظا للفوز بالمباراة، وإلى جانبه في خط الهجوم كل من رافائيل لياو وبيرناردو سيلفا وبرونو فيرنانديز. على الجانب الآخر، اعتمد المنتخب السلوفيني على الدفاع والخروج في هجمات مرتدة ولعب كرات عرضية داخل منطقة الجزاء، مع الاعتماد على ضربات الرأس المميزة للمهاجم بنيامين شيشكو.

وشهدت المباراة إهدارالنجم كريستيانو رونالدو لضربة جزاء في الدقيقة 104 بالشوط الإضافي الأول، فيما لم تنجح فرص ومحاولات زملائه في هز الشباك في الوقت الأصلي للمباراة، وكذلك الحال بالنسبة للمنتخب السلوفيني.

النجم كريستيانو رونالدو يبكي بعدما أضاع ركلة جزاء في الوقت الإضافي أمام حارس سلوفينيا العملاق يان أوبلاك، لكنه عاد وابتسم بعدما سجل أول ركلة من ركلات الترجيح صورة من: Justin Setterfield/Getty Images

وبعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، تم اللجوء إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب البرتغالي، عقب فوزه بها بنتيجة 3/ صفر. وقد تمكن الحارس البرتغالي الشاب دييغو كوستا من التصدي بنجاح لركلات الترجيح الثلاثة التي سددها لاعبو سلوفينيا جوسيب إيلشيتش وبالكوفيتش وأندري فيربيتش،. وقال بعد المباراة وعيناه تذرف الدموع: "أنا سعيد جدا لأني أستطع مساعدة فريقي" في هذه الليلة.

أما البرتغال فسدد ركلاتها الثلاث بنجاح كريستيانو رونالدو وبرونو فيرنانديز وبيرناردو سيلفا، ولذلك لم تكن هناك حاجة لاستكمال بقية الركلات.

ويلتقي المنتخب البرتغالي في دور الثمانية مع نظيره الفرنسي، الذي تأهل للدور ذاته بفوزه على بلجيكا 1 / صفر.

ص.ش/ع.ج (د ب أ، أ ف ب)