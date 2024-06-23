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يورو 2024: فولكروغ ينقذ ألمانيا من الفخ السويسري بهدف متأخر

٢٣ يونيو ٢٠٢٤

انتزعت ألمانيا المضيفة تعادلاً متأخراً في غاية الصعوبة من جارتها سويسرا 1-1 وحسمت صدارة المجموعة الأولى، فيما أحيا منتخب المجر أماله في بلوغ دور الـ 16 بفوز على نظيره الاسكتلندي. فمن ستلاقي ألمانيا في الدور المقبل؟

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فولكروغ يسجل هدف ألمانيا في مرمى سويسرا - صورة بتاريخ 23 يونيو 2024
جاء هدف فولكروغ ليحسم صدارة ألمانيا للمجموعة الأولىصورة من: Arne Dedert/dpa/picture alliance

سجل البديل  نيكلاس فولكروغ  هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود ألمانيا لأدوار خروج المغلوب في صدارة المجموعة الأولى من  بطولة أمم أوروبا (يورو 2024)  بتعادلها 1-1 مع  سويسرا  التي تقدمت هي الأخرى للدور الثاني في المركز الثاني، في المباراة التي أُقيمت في فرانكفورت الأحد (23 يونيو/ حزيران 2024).

وكانت سويسرا على بعد دقائق من التأهل في الصدارة بعدما تقدمت في النتيجة بتسديدة مباشرة من دان ندوي الذي استغل عرضية من ريمو فرويلر في الدقيقة 28 وكاد بعدها بدقائق أن يسجل الهدف الثاني لكن تسديدته المنخفضة من مسافة بعيدة مرت بجوار القائم.

وقبل ذلك تدخلت تقنية حكم الفيديو المساعد بإلغاء هدف سجله لاعب الوسط الألماني روبرت أندريتش بتسديدة قوية في الدقيقة 17 بسبب وجود مخالفة ضد زميله  جمال موسيالا. كما ألغى الحكم هدفا سجلته سويسرا في الدقائق الأخيرة بداعي التسلل.

لكن فولكروغ سجل هدفاً بضربة رأس في الوقت المحتسب بدل الضائع بضربة رأس في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، بعد عرضية متقنة من زميله دافيد راوم البديل الآخر الذي شارك في الدقيقة 61. وشارك فولكروغ بديلاً في الشوط الثاني بالدقيقة 76.

وعلى الرغم من ضمان تأهل فريقه، لم يقم مدرب المانيا  يوليان ناغلسمان  بإجراء أي تغيير على التشكيلة التي خاضت المباراتين الاولين وخرجت فائزة. في المقابل، أشرك مدرب سويسرا مراد ياكين مهاجم موناكو الفرنسي بريل امبولو أساسياً للمرة الاولى في هذه البطولة، علماً أنه شارك احتياطيا في الجولتين الماضيتين بعد تعافيه من الاصابة قبل فترة قصيرة.
 

ورفع  المنتخب الألماني  رصيده إلى سبع نقاط في الصدارة بعد فوز كاسح على اسكتلندا بنتيجة 5/1 في مباراة الافتتاح، ثم انتصار آخر على المجر بهدفين دون رد.

هدف سويسرا في مرمى المنتخب الألماني - صورة بتاريخ 23 يونيو 2024
ينتظر منتخب سويسرا مواجهة قوية مع وصيف المجموعة الثانية بين منتخبي إيطاليا حامل اللقب أو كرواتيا، أو ربما ألبانيا إذا فجرت مفاجأة.صورة من: Thilo Schmuelgen/REUTERS

أما منتخب سويسرا ضمن تأهله لدور الـ 16 برصيد خمس نقاط في المركز الثاني وبسجل خال من الهزائم بعد الفوز 3/1 على المجر في الجولة الأولى ثم التعادل مع اسكتلندا بنتيجة 1/1 في الجولة الثانية.

وسيلتقي منتخب ألمانيا في الدور الثاني مع وصيف المجموعة الثالثة بين منتخبات إنجلترا والدنمارك وسلوفينيا، بينما ينتظر منتخب سويسرا مواجهة قوية مع وصيف المجموعة الثانية بين منتخبي إيطاليا حامل اللقب أو كرواتيا، أو ربما ألبانيا إذا فجرت مفاجأة.

وفي المباراة الأخرى سجل البديل كيفن تشوبوث هدفا في اللحظات الأخيرة قاد به المجر لفوز مفاجئ 1-صفر على اسكتلندا اليوم الأحد في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى، لتودع اسكتلندا منافسات البطولة وتترقب المجر نتائج المجموعات الأخرى على أمل التأهل لدور الستة عشر ضمن أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث.

وحصدت المجر بذلك أول ثلاث نقاط لها في البطولة لتحتل المركز الثالث بينما ودعت اسكتلندا البطولة بعد أن حصدت نقطة واحدة في المركز الرابع.

ص.ش/ ع.غ (آ ف ب، د ب أ، رويترز)

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