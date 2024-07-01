يورو 2024: فرنسا تقصي بلجيكا بهدف عكسي وتبلغ ربع النهائي

بلغ المنتخب الفرنسي الدور ربع النهائي من كأس أوروبا 2024 لكرة القدم المقامة في ألمانيا بفوزه الصعب بهدف عكسي على بلجيكا 1 صفر في دوسلدورف. وتلعب فرنسا مع الفائز بين البرتغال وسلوفينيا في دور الثمانية.

تأهل منتخب فرنسا إلى دور الثمانية (ربع النهائي) ببطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم يورو 2024، وذلك عقب فوزه على نظيره البلجيكي 1 - صفر، مساء اليوم الاثنين (الأول من تموز/ يوليو 2024) ضمن منافسات دور الستة عشر بالبطولة المقامة حاليا في ألمانيا.

وسيطرت فرنسا على أغلب فترات المباراة لكنها أنهت الهجمات برعونة. وبعد سلسلة رائعة من التمريرات، وجد نغولو كانتي زميله كولو مواني في مساحة ليطلق الأخير تسديدة اصطدمت بالمدافع يان فرتونغن ودخلت الشباك في الدقيقة 85.

وتلعب فرنسا مع الفائز بين البرتغال وسلوفينيا في دور الثمانية في هامبورغ يوم الجمعة.

كولو مواني يحتفل بعد تسديده الكرة التي جاء من هدف فرنسا في شباك بلجيكا (أول يوليو/ تموز 2024) صورة من: Carmen Jaspersen/REUTERS

وكان اللقاء رسميا بين أفضل ثاني أفضل فريق في العالم، فرنسا، وثالث أفضل فريق وهو بلجيكا. ولكن بعد أن وصل كلا الفريقين إلى مرحلة خروج المغلوب بعد أداء غير مبهر، مع تسجيل كل منتخب لهدفين فقط في دور المجموعات، سيطر الحذر عليهما.

وجاءت أفضل فرصة في الشوط الأول لفرنسا بعد 34 دقيقة عندما أرسل جول كوندي تمريرة عرضية وصلت للمهاجم ماركوس تورام الذي لعبها بضربة رأس افتقدت للدقة ليقضي دقيقتين متتاليتين في توبيخ نفسه.

وأطلق أوريلين تشواميني تسديدة قوية مطلع الشوط الثاني تصدى لها كوين كاستيلز حارس بلجيكا في أول ظهور له، بينما أخطأ النشيط كيليان مبابي وأهدر فرصة جيدة بعد سلسلة من التمريرات لفرنسا.

وأبعد الظهير تيو هرنانديز هجمة نادرة لبلجيكا وتدخل في الوقت المناسب بينما كان يانيك كاراسكو يستعد للتسديد من مدى قريب، ثم أوقف حارس فرنسا مايك مينيان محاولات روميلو لوكاكو وكيفن دي بروين.

واستمر الإنهاء السيء للاعبي فرنسا للهجمات بعدما أطلق وليام ساليبا ومبابي تسديدات دون دقة قبل أن ينتزع هدف كولو مواني الفوز.

وبات ذلك الهدف هو الثالث للمنتخب الفرنسي في البطولة، ولم ينجح الفريق في تسجيل هدف من اللعب المفتوح خلال المسابقة، حيث كان الهدف الوحيد في الفوز على النمسا بهدف عكسي، ثم تعادل الفريق سلبا مع هولندا، وسجل له مبابي هدفا من ضربة جزاء في المباراة الثالثة التي تعادل فيها مع بولندا 1 – 1.

الحزن على وجوه لاعبي بلجيكا في ملعب دوسلدورف، بعدما خسروا المواجهة مع فرنسا في دور الـ16 بكأس أمم أوروبا 2024 (أول يوليو/ تموز 2024) صورة من: Thilo Schmuelgen/REUTERS

وقال صانع الألعاب البلجيكي دي بروين عن الهدف العكسي: "أمر مؤسف. كانت الخطة موجودة. كنا نعلم أنهم (الديوك) أقوياء. من المؤسف أن تهتز شباكنا بهدف كهذا". وتابع ابن الـ33 عاماً "لقد وضع المدرب خطة للعب في المساحات، لقد مررنا ببعض اللحظات الجيدة ودافعنا بشكل جيد كفريق. أردنا الفوز وكنا على بعد خمس دقائق من الوقت الإضافي. كانت الإرادة موجودة خلال المباريات الأربع لكننا خرجنا، إنه أمر مؤسف".

فيما قال مدرب فرنسا ديدييه ديشان (55 عاماً) عقب فوز فريقه: "خضنا مباراة كبيرة أمام منتخب عظيم، وكانت المباراة متقاربة حتى لو استحوذنا على الكرة وحصلنا على الكثير من الفرص". وتابع "يجب ألا نستهين بما حققناه، فنحن في ربع النهائي".

ص.ش/ع.ج (د ب أ، رويترز، أ ف ب)