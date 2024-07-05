يورو 2024 ـ منتخب ألمانيا في "رحلة مدرسية".. فهل يصل برلين؟

المنتخب الألماني لكرة القدم يواجه أكبر تحدٍ له حتى الآن في بطولة أمم أوروبا 2024، وهو مواجهة المنتخب الإسباني القوي في ربع النهائي. فهل ينجح فريق "الماكينات" في مصارعة "الماتادور" ويواصل رحلته نحو النهائي في برلين؟

يحب كل من يوشوا كيميش ودافيد راوم الطبيعة ولديهما شغف بعملية البناء الضوئي. يتضح هذا عند متابعة قنوات التواصل الاجتماعي للاتحاد الألماني لكرة القدم. يبذل اللاعبان الدوليان جهودًا كبيرة لإظهار ما تعلموه في دروس علم النبات. باستخدام المجرفة وتربة الزهور ودلو كبير من الماء، يقوم المحترفان في المعسكر الأساسي للاتحاد الألماني لكرة القدم في هيرتسوغيناوراخ بمنح شجرتين منزلاً جديداً.

يتم الحفر والزرع والسقي، وبعد بضع دقائق يتم إنجاز المهمة. قال راوم في المؤتمر الصحفي في مركز الإعلام: "نمنح الناس فرصة لإلقاء نظرة داخل المخيم ورؤية كيف نحن في حياتنا الخاصة". وأضاف: "إنها طريقة ممتعة لجعل الناس يشاركون في المرح اليومي الذي نعيشه".

في التعليقات يُلاحظ دائمًا أن الأمر يبدو وكأنه رحلة مدرسية، كما قال لاعب الدفاع. "نحن نقضي وقتًا رائعًا، وإذا فزنا بالمباريات أيضًا، فإن ذلك يزيد من متعتنا." مثل هذه المشاهد دليل على الأجواء الجيدة في المنتخب.

المنتخب الألماني يتجاوز "وضعا صعبا"

الأداء السابق في بطولة أوروبا المقامة في ألمانيا أدى إلى التأهل لأول مرة إلى ربع النهائي منذ بطولة أوروبا 2016. وفي الوقت الحالي، ينجح فريق الاتحاد الألماني لكرة القدم في تحقيق مزيج من الراحة والتوتر داخل وخارج الملعب. بالنسبة لتوني كروس، هناك بعض اللحظات الخاصة التي مر بها الفريق تحت قيادة المدرب جوليان ناغيلسمان في الأشهر الماضية.

"لقد مررنا بمواقف صعبة"، يشرح لاعب الوسط. "الفوز ضد هولندا في مارس أعطانا الكثير. مثل هذه الأمور تساعد في تجاوز الفترات الصعبة، البقاء هادئًا، والإيمان بنفسك." التعادل المتأخر ضد سويسرا أيضًا كان له تأثير إيجابي على ثقة الفريق بنفسه. "ترى أننا نخرج من الصعوبات ونحقق نجاحاتنا. هذا مهم للفريق. هذا مهم للمباريات التي نأمل أن تأتي. نحن نرى أنفسنا مستعدين لذلك."

إبقاء لامين يمال الإسباني "تحت السيطرة"

في ربع نهائي بطولة أوروبا، ينتظر الآن أصعب خصم على فريق الاتحاد الألماني لكرة القدم. إسبانيا هي أفضل فريق حاليًا في البطولة وهي الفريق الوحيد الذي تمكن من الفوز بجميع مبارياته الأربعة السابقة.

خاصة اللاعبين الشباب لامين يمال ونيكو ويليامز، الذين وصفتهم الصحافة بـ "الأطفال المعجزة"، قد يسببون مشاكل كبيرة للدفاع الألماني. يقول راوم: "هما لاعبان من الطراز الرفيع، لكن ليس فقط هذين الاثنين". "الفريق الإسباني بأكمله يمتلك تشكيلة قوية بشكل رهيب."

لامين لايال (16 سنة) أصغر لاعب في بطولة أمم أوروبا 2024 صورة من: Fabian Bimmer/REUTERS

اللاعب يمال البالغ من العمر 16 عامًا فقط، والذي يلعب في الدوري الإسباني مع نادي برشلونة، يبهر المنتخب. يقول كروس: "إنه لأمر مثير للإعجاب الثبات الذي يلعب به في برشلونة. يمكن القول بكل تأكيد أنه أفضل لاعب في برشلونة". وأضاف: "نعلم أننا يجب أن ندافع عنهم كفريق. سنحاول إبقاءه تحت السيطرة قدر الإمكان".

توني كروس يريد أن يكون بطلا لأوروبا

بالنسبة لتوني كروس قد تكون المباراة ضد إسبانيا هي الأخيرة في مسيرته. سيعتزل اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا بعد بطولة أمم أوروبا ويذهب إلى التقاعد من كرة القدم. في ريال مدريد، وجد كروس النهاية المثالية حيث ودع الفريق بفوزه بلقبه السادس في دوري أبطال أوروبا. في المنتخب الألماني، يود أن يحقق نجاحًا مماثلاً عند اعتزاله. يقول: "على مستوى المنتخب، إنه ثاني أهم لقب يمكن الفوز به".

النشوة عادت إلى أدراج الملاعب وقد ترافق الفريق الالماني حتى النهاية صورة من: Gerhard Schultheiﬂ/Jan Huebner/IMAGO

"لو لم أر الفرصة لتحقيق ذلك مع الفريق، لما قمت بذلك. لا يمكن التخطيط للفوز بلقب. مع ريال مدريد نجحت الأمور بشكل جيد. هنا أحاول أيضًا، دون أن أكون محبطًا إذا لم ينجح الأمر. كان الهدف عند عودتي هو أن أصبح بطل أوروبا."

كيميش: "ميزة اللعب على أرضنا ستكون موجودة"

إذا سار الأمر كما يريده كروس وزملاؤه في الفريق، فقد تستمر "الرحلة المدرسية" عبر ألمانيا لبضعة أيام أخرى وتنتهي بهم في برلين لخوض النهائي. بغض النظر عن مسار البطولة، فإن المنتخب قد حقق شيئًا واحدًا بالفعل: الحماس حول المنتخب الألماني لكرة القدم عاد بعد سنوات عديدة من الخيبات ويمكن أن يكون عاملًا حاسمًا ضد إسبانيا. يقول كيميش: "ميزة اللعب على أرضنا ستكون موجودة، نحن نأمل في دعم مثل الذي كان في دورتموند". وأضاف: "في النهاية نحن المسؤولون في الملعب عن إشراك المشجعين معنا. العقلية ستكون بالتأكيد حاسمة أيضًا."

أعده للعربية: محمد المزياني