يورو 2024 ـ لماذا لم تُمنح ألمانيا ركلة جزاء ضد إسبانيا؟

بامتعاض ودع الألمان بطولة "يورو 2024" على يد إسبانيا. لمسة يد مثيرة للجدل ربما كان بإمكانها تغيير النتيجة، والمدرب أتهم الحكم بـ"الانحياز". خروج "الماكينات" سجل أيضا نهاية دراماتيكية لمسيرة أيقونة كروية!

ودع الألمان نهائيات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم المقامة على أرضهم من الدور ربع النهائي يوم الجمعة (الخامس من يوليو / تموز 2024) على يد إسبانيا (1-2 بعد التمديد) وهم ممتعضون من القرار التحكيمي بعدم منحهم ركلة جزاء مطلع الشوط الإضافي الثاني نتيجة لمسة يد على مارك كوكوريا.

وانتقد مدرب ألمانيا يوليان ناغِلْسمان القرار التحكيمي بعدم احتساب ركلة الجزاء لمصلحة فريقه. وحصلت الحادثة الجمعة في شتوتغارت حين كان المنتخب الألماني ينطلق في هجمة بداية الشوط الاضافي الثاني والنتيجة متعادلة 1-1، فسدد جمال موسيالا كرة ارتطمت بذراع مارك كوكوريا داخل المنطقة المحرمة لكن الحكم الإنكليزي أنتوني تايلور طالب بمواصلة اللعب وحكم الفيديو المساعد "في أيه آر" لم يتدخل لمنح أصحاب الضيافة ركلة جزاء.

ورأى ناغلسمان أن "الحكم انحاز لمصلحة إسبانيا قليلا ... كانت ركلة جزاء واضحة"، مضيفا : "لو سدد جمال موسيالا الكرة باتجاه وسط مدينة شتوتغارت ولمسها كوكوريا فلن أرغب أبدا بالحصول على ركلة جزاء. (لكن الكرة) كانت متجهة نحو المرمى وأوقفها بوضوح بيده".

لكن قرار الحكم الإنكليزي و"في أيه آر" بعدم احتساب ركلة الجزاء لم يأتِ من فراغ بل استند إلى القاعدة التي تقول أن ركلة الجزاء تحتسب ضد اللاعب "إذا لمس الكرة بيده/ذراعه وجعل جسمه أكبر من الطبيعي"، أي ما معناه أن تكون اليد أو الذراع بعيدا عن جسده. ولهذا السبب لم يحتسب تايلور ومواطنه حكم الفيديو المساعد ستيوارت أتويل ركلة الجزاء لأن ذراع كوكوريا لم تكن في "وضعية غير طبيعية" بعيدة عن جسده لجعله أكبر "حجما ".

وشدد الحكم الدولي الإنكليزي السابق مارك كلاتنبورغ الذي يعمل خبيرا تحكيميا في شبكة "فوكس" على صحة قرار مواطنيه، معتبرا أن ذراع كوكوريا كانت ملاصقة لجسده، والأمر ذاته بالنسبة للحكمة الأمريكية السابقة كريستينا أنكل التي نشرت على موقع "أكس" تحليلها القانوني للحادثة بالقول إن ذراع كوكوريا "تعتبر باتجاه سفلي، بالقرب من جانب الجسم، ومستقيمة".

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ثم تطرقت ثانيا إلى حركة ذراع كوكوريا التي كانت في وضعها "غير الطبيعي" قبل لحظات من الحادثة وكانت تتحرك للأسفل باتجاه جانبه في محاولة لتصغير حجم جسمه، قبل أن تشير إلى أن ذراع الإسباني كانت خلف جسده من اللقطة الجانبية التي يمكن رؤيتها من زاوية كاميرا أخرى.

واعتبرت أنه لو كانت أمام جسده، لكان من الأسهل القول إنه كان يتعمد منع التسديدة، لكن نظرا لأنها كانت خلف خصره، فمن المرجح أنه كان يبذل جهدا للابتعاد عن طريقها.

وفي المؤتمر الصحافي الذي سبق البطولة، قدم رئيس اللجنة التحكيمية في "يويفا" الإيطالي روبرتو روزيتي أمثلة محددة لعقوبات لمسة اليد، مظهرا في مقطع فيديو الكرة وهي تصطدم بذراع أحد المدافعين في وضع عمودي بالقرب من الجسم. وقال إن هذه الحالة لا يجب أن تحتسب ركلة جزاء لأن الذراع كانت قريبة من الجسم، ولم تمتد لتشكل ما يمكن اعتباره حاجزا ، فلا ينبغي أن يعاقب اللاعب على ذلك.

انتهاء مسيرة كروس بشكل درامي بعد خروج المنتخب الألماني من يورو 2024

من جانب آخر انتهت مسيرة توني كروس -لاعب المنتخب الألماني لكرة القدم- بشكل درامي يوم الجمعة 05 / 07 / 2024 بعدما سجل المنتخب الإسباني هدف الفوز في اللحظات الأخيرة من الوقت الإضافي للمباراة التي جمعتهما بدور الثمانية ببطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، والتي انتهت بفوز إسبانيا 2 – 1 وكان (عمره كروس 34 عاما) أعلن قبل البطولة أنه سيعتزل عقب نهاية اليورو، حيث كان عاد للعب مع المنتخب الوطني بعدما جرى تعيين يوليان ناغلسمان كمدير فني في العام الماضي.

وأنهى كروس مسيرته على مستوى الأندية مع ريال مدريد، بتتويجه للمرة السادسة بلقب دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي، حيث فاز أيضا بلقب الدوري الإسباني للمرة الرابعة، ولكن انتهى حلمه بالتتويج باللقب الأوروبي مع المنتخب الألماني على أرضه.

وهناك تكهنات كبيرة بأن لاعبَيْ المنتخب الألماني وثنائي بايرن ميونخ مانويل نوير (عمره 38 عاما) وتوماس مولر (عمره 34 عاما) سيعتزلان اللعب الدولي ولكن لم يتحدث أي منهما عقب المباراة رغم أنهما عادة ما يدليان بتصريحات لوسائل الإعلام.

ع.م/ (أ ف ب ، د ب أ)