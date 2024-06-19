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غوندوغان يقود ألمانيا لثمن نهائي أمم أوروبا بالفوز على المجر

١٩ يونيو ٢٠٢٤

بات المنتخب الألماني، مستضيف نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم، أول المتأهلين الى الدور الثاني بعدما أكد انطلاقته القوية بفوز صريح على المجر بثنائية، في لقاء شهد تألق قائد المنتخب إلكاي غوندوغان.

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المنتخب ألألماني بعد تأهله وفوزه على المجر في شتوتغارت
ألمانيا تصبح أول المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي في بطولة يورو 2024 بعد فوزها على المجر بثنائية نظيفةصورة من: Angelika Warmuth/REUTERS

 أصبح منتخب ألمانيا أول المتأهلين لدور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024)، التي تستضيفها ملاعبه حاليا حتى 14 تموز/يوليو المقبل.

وسجّل جمال موسيالا(22) والقائد إلكاي غوندوغان (67) هدفي ألمانيا في مرمى المجر، لتحقق ألمانيا فوزها الثاني بعد الأول على اسكتلندا 5-1 في المباراة الافتتاحية، فانفردت بالصدارة بفارق ثلاث نقاط أمام سويسرا التي تلاقي اسكتلندا لاحقا، فيما منيت المجر بخسارتها الثانية بعد الأولى أمام سويسرا (1-3).

وأدى إلكاي غوندوغان أداء مميزا في اللقاء، الذي جرى بملعب (إم أتش بي أرينا) بمدينة شتوتغارت الألمانية، حيث صنع الهدف الأول لألمانياالذي أحرزه جمال موسيالا في الدقيقة 22، قبل أن يحرز إلكاي الهدف الثاني في الدقيقة 67.

ألمانيا ضد المجر - يورو 2024
جمال موسيالا أحد نجوم اللقاء صورة من: Bernd Weißbrod/dpa/picture alliance

وارتفع رصيد منتخب ألمانيا إلى 6 نقاط في الصدارة، فيما يقبع منتخب المجر في مؤخرة الترتيب بلا نقاط.

يذكر أن لائحة المسابقة تنص على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعة الست للدور الثاني في البطولة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

ويختتم منتخب ألمانيا مبارياته في المجموعة بمواجهةنظيره السويسري يوم الأحد القادم، فيما تلتقي المجر مع اسكتلندا في اليوم ذاته بالجولة الأخيرة أيضا.

ع.أ.ج/ ف إ (ا ف ب، د ب ا)