عريضة لمئات آلاف الألمان تطلب إعادة مباراة ألمانيا وإسبانيا

وقع 315 ألف ألماني على عريضة تطالب بإعادة مباراة منتخب ألمانيا أمام نظيره الإسباني ببطولة أمم أوروبا بسبب ادعاءات وقوع أخطاء تحكيمية، لكنها بادرة ذات أثر معنوي ليس أكثر حيث تستعد إسبانيا لملاقاة فرنسا بالمربع الذهبي.

انضم أكثر من 300 ألف شخص إلى عريضة عبر الإنترنت تطالب بإعادة مباراة المنتخب الألماني أمام نظيره الإسباني في دور الثمانية لكأس أمم أوروبا(يورو 2024) في ألمانيا بسبب ادعاءات حول وقوع أخطاء تحكيمية بما في ذلك واقعة لمسة يد ضد مارك كوكوريا.

وفسر "إيريك في" -مؤسس العريضة على موقع "تشينج دوت أورغ" الإلكتروني- هذه الخطوة بأنها تأتي بناء على العديد من القرارات الخاطئة للحكم الإنكليزي أنتوني تايلور خلال المواجهة التي انتهت بفوز إسبانيا 2 - 1 يوم الجمعة الماضي 05 / 07 / 2024 بعد اللجوء لوقت إضافي.

وتمثلت الواقعة الرئيسية -في هذا اللغط- في تسديدة جمال موسيالا التي لمست يد كوكوريا خلال الوقت الإضافي أثناء التعادل بهدف لمثله، لكن الحكم تايلور لم يحتسب ضربة جزاء للماكينات كما لم يتدخل حكم الفيديو المساعد (الفار).

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وتسببت هذه الواقعة في حالة من الجدل لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أكد قبل البطولة أن مثل هذه الوقائع -حين لا تكون الذراع في وضعية غير طبيعية- لن تحتسب ضربة جزاء.

ووقع 315 ألف شخص على العريضة بحلول صباح اليوم الأحد (السابع من يوليو / تموز 2024) لكنها بادرة ذات أثر معنوي ليس أكثر، حيث يستعد منتخب إسبانيا لملاقاة نظيره الفرنسي في المربع الذهبي الثلاثاء المقبل.

ع.م/ (د ب أ)