يورو 2024: شاكيري ينقذ سويسرا من الهزيمة أمام اسكتلندا

أنقذ النجم المخضرم شيردان شاكيري منتخب بلاده سويسرا من الهزيمة ووضعه على عتبة التأهل إلى الدور الثاني بإحرازه هدف التعادل في مرمى اسكتلندا.

فرض التعادل الإيجابي 1 / 1 نفسه على لقاء منتخب اسكتلندا مع نظيره السويسري، الأربعاء (19 يونيو/حزيران 2024)، في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى في مرحلة المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024)، المقامة حاليا في ألمانيا.

وبادر منتخب اسكتلندا بالتسجيل عن طريق سكوت مكتوميناي في الدقيقة 11، لكن شيردان شاكيري أحرز هدف التعادل للمنتخب السويسري في الدقيقة 26، بتسديدة يسارية رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وبذلك، بقي منتخب سويسرا في المركز الثاني بترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بعدما سبق له الفوز 3 / 1 على المجر في الجولة الافتتاحية للمجموعة، في حين حصل منتخب اسكتلندا على أول نقطة في مشواره بالمجموعة، في المركز الثالث بجدول الترتيب، عقب تلقيه خسارة قاسية 1 / 5 في المباراة الافتتاحية للمسابقة أمام منتخب ألمانيا (المتصدر) برصيد 6 نقاط، الذي ضمن تأهله لدور الـ16 في البطولة.

سحر ملعب برلين الأولمبي To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

ويلعب منتخب اسكتلندا مباراته الأخيرة في المجموعة يوم الأحد القادم مع منتخب المجر (متذيل الترتيب) بلا نقاط، في حين يلتقي المنتخب السويسري مع نظيره الألماني، حيث يكفيه التعادل فقط لبلوغ الأدوار الإقصائية دون النظر لنتيجة اللقاء الآخر بالمجموعة. يذكر أن لائحة المسابقة تنص على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعة الست للدور الثاني في البطولة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

ع.أ.ج/ف.ي (د ب ا، رويترز، ا ف ب)