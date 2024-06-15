يورو 2024.. سعادة ألمانية غامرة بفوز المنتخب و "فك القيود"

بدأ المستشار الألماني أولاف شولتس ومعه الجماهير الألمانية في حالة سعادة غامرة عقب فوز منتخب بلادهم الكبير على نظيره الأسكتلندي في افتتاحية "يورو 2024". هذا الفوز أعاد الأمل لجماهير المنتخب بعد سلسلة من النكسات المريرة.

يرى المستشار الألماني أولاف شولتس أن منتخب بلاده في طريقه بالفعل نحو نهائي بطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم بعد فوزه بخمس أهداف مقابل هدف واحد على اسكتلندا في افتتاحية مباريات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2024" أمس الجمعة (14 حزيران/يونيو 2024).

وقال شولتس اليوم السبت في مقابلة مع القناة الثانية في التلفزيون الألماني "زد دي إف" التلفزيونية "بعد المباراة الافتتاحية، اعتقد أنه يمكننا حقا أن نأمل في أن نواصل حتى النهاية، وقد أصبحت متفائلا للغاية بذلك". وأضاف: "كان من الرائع رؤية تسجيل هذا العدد الكبير من الأهداف".

وكان شولتس قد كتب على موقع "إكس" أمس عقب المباراة:"يالها من بداية! مبروك على البداية المقنعة ببطولة أمم أوروبا التي تستضيفها بلادنا".

وبعث الأداء القوي الذي قدمه المنتخب الألماني(الماكينات) في ميونخ أمام منافس لم يشكل خطورة حقيقية، آمال كتابة قصة خيالية أخرى كالتي حدثت في بطولة كأس العالم 2006 في ألمانيا، عندما صعد المنتخب الألماني للدور قبل النهائي.

وتحدثت صحيفة "بيلد" عن "مهرجان أهداف عظيم" على موقعها الإلكتروني، فيما تحدثت صحيفة "سود دويتشه تسايتونغ" عن "بداية ألمانيا المفعمة بالنشوة"، فيما ذكرت مجلة "كيكر" الكروية: "هذا الفوز يمكن أن يفك القيود".

عرض قوي بدد مخاوف

كان المنتخب الألماني، بطل العالم أربع مرات وبطل أوروبا ثلاث مرات، قد خسر مباراته الأولى في آخر ثلاث بطولات كبرى ، شهدت خروجه من مونديالي 2018 و2022 من دور المجموعات، كما ودع بطولة أوروبا التي أقيمت في عام 2021 من دور الـ16.

وأثارت المباراتان الوديتان الأخيرتان للمنتخب الألماني، مخاوف جديدة بعدما تعادل مع المنتخب الأوكراني سلبياً وفوز على المنتخب اليوناني بصعوبة 2 / 1، بعدما بدا أن ناغلسمان قد تمكن من قلب الأمور بتحقيق الفوز على فرنسا وهولندا وديا في آذار/مارس الماضي.

ولكن الفريق قدم عرضاً قوياً، حيث سجل فلوريان فيرتز وجمال موسيالا هدفين في أول 19 دقيقة من المباراة التي أقيمت في ميونخ، وأضاف كاي هافيرتز الهدف الثالث من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول، والتي طرد على إثرها ريان بورتيوس، لاعب المنتخب الاسكتلندي، وسجل نيكلاس فولكروغ وإيمري تشان الهدفين الرابع والخامس في الشوط الثاني.

واحتفلت الجماهير في مناطق المشجعين المزدحمة في المدن العشر، التي تستضيف البطولة وفي البلاد ككل.

أوروبا 2024: ألمانيا تسعي لبداية قوية To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

هل اسكتلندا اختبار حقيقي؟

من جانبه قال مدرب المنتخب الألماني يوليان ناغلسمان عقب المباراة إن الفريق "الذي أدى أداء جيداً للغاية" لديه الحق في الاحتفال بينما يحافظ على تركيزه. وقال :"لا أعتقد أن من المنطقي أن نخفض حماسهم كثيراً الآن، ولكن يجب أن نأخذ في الحسبان، وأن ندرك أننا فزنا بمباراة واحدة فقط". وأضاف :"كان هذا ضرورياً ومهماً، ولكن يجب علينا أن نفوز بمباراة أخرى على الأقل، ومن ثم نفوز بالعديد من المباريات إذا أردنا تحقيق هدفنا".

وأكد أن هذا الفوز الافتتاحي ليس سوى "خطوة أولى" في البطولة التي تستضيفها ألمانيا، وقال "يُدرك الفريق أن هذه كانت الخطوة الأولى. لكنها كانت جيدة للغاية ومهمة جداً وهي شيء يُمكن البناء عليه".



احتفالات في هامبورغ صورة من: Marcus Brandt/dpa/picture alliance

أما توني كروس، الذي تراجع عن قرار اعتزال اللعب الدولي في آذار/مارس، والذي سينهي مسيرته عقب بطولة يورو 2024: "بالطبع أردنا أن تكون بدايتنا جيدة" وأن يكتسب الفريق الثقة. ولكنه لم يتحدث عن الزخم بعد، حيث ينتظر المنتخب الألماني مواجهتين أمام المجر وسويسرا في المجموعة الأولى.

وقال كروس: "لا أعلم إن كنا قد دخلنا فعليا في الحالة المثالية بعد مباراة واحدة فقط. ولكن إذا حافظنا على هذا المستوى في المباراة التالية، والتي بالتأكيد ستكون أصعب، لأننا نواجه فريقاً أقوى على الأقل من اسكتلندا، عندها يمكننا التحدث عن دخولنا الحالة المثالية".

ويعتقد الألماني الشاب جمال موسيالا الفائز بجائزة أفضل لاعبٍ في فوز منتخب بلاده على اسكتلندا أنه قدّم أفضل مباراة في مسيرته. وردّ موسيالا (21 عاماً) نجم بايرن ميونيخ في المؤتمرٍ الصحافي بعد المباراة على سؤال حول ما إذا كان يعتبر أنه قدّم أفضل مباراة في مسيرته قائلاً "نعم، أعتقد أنه يُمكن قول ذلك. يُمكننا التطلّع إلى المباريات المقبلة بثقة". لعب المهاجم دوراً مهماً بالمراوغات في المساحات الضيّقة ومساعدة زملائه، كما فعل في الهدف الرابع الذي سجّله نيكلاس فولكروغ، ذلك إلى جانب تسجيله بنفسه الهدف الثاني بتسديدة قوية بعد مراوغةٍ ناجحة. وأضاف "لم يكن من الممكن أن نحصل على بداية أفضل. لقد رأينا الأجواء في البلاد، ونحن بحاجة إلى ذلك".

مدب منتخب اسكلتندا: "نشعر وكأننا خذلنا أنفسنا"

بدوره رأى مدرب اسكلتندا ستيف كلارك أن على الفريق نسيان الخسارة بسرعة، معترفاً بأنه "لم نلعب بأدائنا المعتاد". وأضاف "نشعر وكأننا خذلنا أنفسنا. نحن فريق أفضل من هذا".

وأقرّ المدرب أن المواجهة مع ألمانيا صعبة لكنه رأى أنه "يحتاج إلى أربع نقاط من المباراتين المقبلتين وهذا ما سوف نركّز عليه. سبق أن عشت ليالٍ صعبة. سأتجاوز ذلك". وتابع "لم أشكّ أبداً بلاعبي فريقي، بتاتاً. علينا أن نتخطى هذه الخسارة سريعاً. يجب أن نلعب بشكلٍ أفضل في المباراتين المقبلتين".

واعتبر قائد اسكتلندا أندي روبرتسون أن "اليوم كان مخيّباً للآمال للغاية لكنك تلعب ضد المنتخب المضيف وهذه هي المباراة الأولى... الأمور لا تستطيع أن تكون أصعب".

خ.س/ع.ج.م (د ب أ)