يورو 2024.. رومانيا وبلجيكا وسلوفاكيا تتأهّل إلى ثمن النهائي

تأهلت رومانيا متصدرةً عن المجموعة الخامسة إلى ثمن نهائي كأس أوروبا 2024 لكرة القدم المقامة في ألمانيا، بعد تعادلها إيجابا مع سلوفاكيا التي رافقتها مع بلجيكا المتعادلة بدورها مع أوكرانيا سلباً.

تعادل منتخب رومانيا مع سلوفاكيا بنتيجة 1/1 اليوم الأربعاء (26 يونيو/ حزيران 2024) في فرانكفورت، ليضمن صدارة المجموعة الخامسة ويتأهل لدور الـ16 ببطولة أمم أوروبا 2024 لكرة القدم في ألمانيا. تقدم المنتخب السلوفاكي بهدف بعد مرور 24 دقيقة عندما مرر يوراي كوتشا كرة عرضية من الجهة اليمنى، قابلها أندري دودا برأسه في الزاوية اليمنى.

وبعد مرور عشر دقائق عرقل المدافع السلوفاكي دافيد هانكو اللاعب الروماني يانيس هاجي ليحتسب الحكم ركلة جزاء بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد(فار).

وسدد راشفان مارين الركلة في المقص الأيمن، ليمنح منتخب رومانيا هدف التعادل. بهذا التعادل رفع منتخب رومانيا رصيده إلى 4 نقاط في الصدارة متفوقا بفارق الأهداف عن بلجيكا، وخلفهما سلوفاكيا بأربع نقاط أيضا لتتأهل ضمن أفضل أربعة ثوالث في دور المجموعات.

وتذيل منتخب أوكرانيا ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، ولكن تخلف عن منافسيه بفارق الأهداف.

وبات المنتخب الأوكراني أول منتخب في تاريخ كأس أوروبا بعد رفع عدد المشاركين إلى 24 يعجز عن التأهل رغم امتلاكه أربع نقاط، كما أنّها المرة الأولى في تاريخ البطولة التي تدخل فيها المنتخبات الأربعة إلى الجولة الأخيرة وهي متساوية بعدد النقاط.

وسيلعب منتخب رومانيا في دور الـ16 إما مع منتخب هولندا ثالث المجموعة الرابعة أو سلوفينيا ثالث المجموعة الثالثة. أما منتخب سلوفاكيا سيواجه إما إسبانيا متصدر المجموعة الثانية أو إنجلترا متصدر المجموعة الثالثة.

علّق دي بروين "أنا سعيد، لقد تأهلنا. بدأنا بشكل جيد بالضغط العالي ولكن لم نكن على الموعد على صعيد الفعالية. لم يكن الأداء الهجومي مثالياً رغم بعض التسديدات". صورة من: Matthias Schrader/AP/picture alliance

وستلعب بلجيكا التي اكتفت بالتعادل السلبي في أول مواجهة تاريخية مع أوكرانيا ضامنةً تأهلها، مع فرنسا وصيفة كأس العالم 2022 ووصيفة المجموعة الرابعة.

وكادت أوكرانيا تُسجّل أجمل أهداف البطولة القارية بنسختها الحالية من ركلة ركنية نفذها رسلان مالينوفسكي مباشرة نحو المرمى فكادت أن تخدع الحارس كون كاستيلز لكنّ الأخير أبعدها في اللحظة الأخيرة من على خط المرمى (81).

وشهد الشوط الأول شحّا بالفرص من الجانبين، مع أفضلية الاستحواذ لمصلحة المنتخب البلجيكي.

واستمر الجانبان في إظهار حذر شديد تجاه الآخر، وكاد المنتخب الأوكراني يوجّه ضربة قاسمة للبلجيكيين عندما مرّر ميكولا شابارينكو كرة نحو منطقة الجزاء إلى رومان ياريمتشوك، إلا أنّ الأخير الذي كان قادراً على التسديد، حاول التمرير إلى أرتيم دوبفيك لكن تمريرته عابها الدقة لتضيع الفرصة الأبرز في الشوط الأول (43).

ووضعت بلجيكا نفسها في القسم نفسه من القرعة مع منتخبات من طراز فرنسا التي تواجهها في الدور ثمن النهائي، إضافة إلى ألمانيا وإسبانيا والبرتغال.

علّق دي بروين "أنا سعيد، لقد تأهلنا. بدأنا بشكل جيد بالضغط العالي ولكن لم نكن على الموعد على صعيد الفعالية. لم يكن الأداء الهجومي مثالياً رغم بعض التسديدات".

وأضاف "في نهاية المباراة، كان يجب علينا فقط التفكير في التأهل. لم يكن بإمكاننا المخاطرة. لن نكون المرشحين للفوز أمام فرنسا، لكننا نعلم أنه في البطولة، يجب علينا أن نلعب ضد الأفضل".

ع.ش/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)