يورو 2024: جورجيا تصعق البرتغال وتتأهل مع تركيا لدور الـ16

كتب المنتخب الجورجي التاريخ ببلوغه الدور ثمن النهائي في مشاركته القارية الأولى على الإطلاق، فيما وصلت تركيا إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة منذ 2008. وبذلك أكمل المنتخبان عقد المتأهلين لدور ثمن النهائي من يورو 2024.

أكمل المنتخبان التركي والجورجي عقد المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي من كأس أوروبا 2024 ألمانيا لكرة القدم، عقب فوزهما على تشيكيا 2-1 والبرتغال المتصدرة سلفًا 2-0 تواليًا في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة السادسة الأربعاء (26 يونيو/ حزيران 2024).

فقد حقق المنتخب الجورجي فوزا تاريخيا على نظيره البرتغالي 2 / صفر رافعا رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث، ليتأهل ضمن أفضل منتخبات في هذا المركز لدور الـ 16 في البطولة.

وسجل كفيتشا كفاراتسيخليا هدف التقدم للمنتخب الجورجي في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف جيورجيس ميكاوتادزي الهدف الثاني في الدقيقة 55 من ضربة جزاء.

وكان منتخب جورجيا افتتح مشواره في البطولة بالخسارة 3/1 أمام تركيا، قبل التعادل 1/1 مع التشيك في الجولة الثانية.

من جانبه ضمن منتخب البرتغال التأهل والصدارة بعد فوزه في المباراة الأولى على التشيك بهدفين لهدف، ثم على تركيا 2 / صفر.

رفع المنتخب التركي رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني متخلفا بفارق المواجهات عن البرتغال متصدر المجموعة. صورة من: Lisi Niesner/REUTERS

البديل توسون يمنح تركيا وصافة المجموعة السادسة

كما فاز منتخب تركيا على نظيره التشيكي بنتيجة 2/1 مساء الأربعاء في مدينة هامبورغ ليتأهل بدوره لدور الـ16 ببطولة يورو 2024 محتلا وصافة المجموعة السادسة.

وتقدم منتخب تركيا بهدف أحرزه قائد الفريق هاكان تشالهان أوغلو الدقيقة 51 بتسديدة قوية في الزاوية اليسرى. وأدرك منتخب التشيك التعادل بهدف قائده توماس سوتشيك في الدقيقة 66.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع سجل جينك توسون الذي حل بديلا في الشوط الثاني هدف فوز الأتراك وتأهلهم في وصافة المجموعة.

ورفع المنتخب التركي رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني متخلفا بفارق المواجهات عن البرتغال متصدر المجموعة بعد خسارته بهدفين أمام جورجيا في نفس التوقيت.

وستلعب تركيا مع النمسا في الدور المقبل، فيما تلتقي جورجيا مع إسبانيا. وأخفق المنتخب التشيكي بدوره في التأهل وحلّ أخيرًا في المجموعة بنقطة يتيمة.

وكتب المنتخب الجورجي التاريخ ببلوغه الدور ثمن النهائي في مشاركته القارية الأولى على الإطلاق، فيما وصلت تركيا إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة منذ 2008.

ع.ش/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)