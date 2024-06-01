يورو 2024 تُمثل تحديا أمنيا هائلا للسلطات الألمانية، لا سيما في ظل وجود تهديدات بالإرهاب

2024/6/13 ١٣ يونيو ٢٠٢٤

استضافة بطولة أمم أوروبا في كرة القدم يورو 2024 تُمثل تحدياً أمنياً هائلاً للسلطات الألمانية، لا سيما في ظل وجود تهديدات تتعلق بالإرهاب وعنف المشاغبين. 22 ألف شرطي سيساهمون في تأمين مباريات وأحداث البطولة التي تستمر شهرا كاملا