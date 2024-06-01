يورو 2024 تُمثل تحديا أمنيا هائلا للسلطات الألمانية، لا سيما في ظل وجود تهديدات بالإرهاب

عالم الرياضةألمانيايورو 2024 تُمثل تحديا أمنيا هائلا للسلطات الألمانية، لا سيما في ظل وجود تهديدات بالإرهابTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoعالم الرياضةألمانيا2024/6/13١٣ يونيو ٢٠٢٤استضافة بطولة أمم أوروبا في كرة القدم يورو 2024 تُمثل تحدياً أمنياً هائلاً للسلطات الألمانية، لا سيما في ظل وجود تهديدات تتعلق بالإرهاب وعنف المشاغبين. 22 ألف شرطي سيساهمون في تأمين مباريات وأحداث البطولة التي تستمر شهرا كاملاhttps://p.dw.com/p/4h0XXإعلان