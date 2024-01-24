يورو 2024 - تسيفيرين يعرب عن مخاوف أمنية وألمانيا تطمئنه

عادة ما تواجه إقامة البطولات الكبرى تهديدات أمنية، سواء من الإرهابيين أو النشطاء، لكن في ظل ظروف غامضة جدا من الناحية الجيوسياسية في ألمانيا فإن يورو 2024 ستمثل تحديا أكبر مع احتمال صعود أوكرانيا أو إسرائيل للنهائيات.

وصف رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكسندر تسيفيرين، ملف الأمن خلال بطولة كرة القدم الأوروبية "يورو 24" المقررة الصيف المقبل في ألمانيا بأنه تحد كبير. وقال تسيفيرين في مقابلة مع صحيفة "تيليغراف" إنه في ظل الصراعات الدائرة في العالم والتقلبات الحالية، يعد الأمن مصدر القلق الرئيسي" في البطولة.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات يورو 2024 يوم 14 حزيران/ يونيو في مدنية ميونيخ، بينما تقام المباراة النهائية في العاصمة برلين يوم 14 تموز/ يوليو، بمشاركة 24 منتخبا.

وتقام بطولة "يورو 2024"، وهي أحد أكبر الأحداث الرياضية في العالم، وسط صراعين كبيرين يشارك به عضوان باليويفا -حرب أوكرانيا وحرب غزة. وقال تسيفيرين إنه التقى مرتين مع نانسي فيزر، وزير الداخلية الألمانية، التي تضم حقيبتها الوزارية ملف الرياضة، وأضاف أنهما سيلتقيان مجددا في ضوء ما وصفه بأنه "وضع عدواني للغاية" من الناحية الجيوسياسية.

وقال رئيس يويفا :"مخاوفي لا تتعلق فقط بالملاعب، فأنا متأكد من أنها ستجد حماية بشكل مناسب. ولكن الجماهير ستتواجد في أنحاء المدن والبلدات".

وأقر تسيفيرين بأنه لو تأهل أحد منتخبي إسرائيل أو أوكرانيا، إلى يورو 2024 عبر الدور الفاصل الذي يقام في مراس، فإن ذلك يضيف أبعادا أخرى للتهديدات الأمنية التي تواجه عادة إقامة البطولات الكبرى، سواء من الإرهابيين أو النشطاء. ولكنه شدد في الوقت نفسه :"لنتفاءل... مازلت أعتقد أن كل شيء سيكون على ما يرام بدعم السلطات الألمانية، التي تعتزم مساعدتنا".

الداخلية الألمانية: مستعدون جيدا

ومن جهتها، قالت سكرتيرة الدولة بوزارة الداخلية يوليانه زايفرت في برلين اليوم الأربعاء إن أمن البطولة "مهمة ذات أولوية قصوى بالنسبة لنا كوزارة داخلية وكحكومة اتحادية". وأضافت أن الحكومة الاتحادية ليست فقط "على اتصال وثيق جدًا بالولايات والسلطات الأمنية، ولكن تم إعداد الكثير في كثير من النواحي".

وأكدت زايبرت أنه "تم طرح ومناقشة المفهوم الأمني بشكل مكثف في لجنة التنسيق الوطنية الأسبوع الماضي وكان هناك الكثير من التوافق". وأضافت "لكن بالطبع من الواضح أننا نعيش في أوقات صعبة بشكل خاص عندما تنظر إلى حرب روسيا ضد أوكرانيا، وعندما تنظر إلى حرب غزة، وعندما تنظر أيضا إلى التحديات الجديدة، على سبيل المثال فيما يتعلق بالهجمات الإلكترونية". وأكدت سكرتيرة الدولة بوزارة الداخلية في ردها على تسيفيرين: "الاستعدادات مستمرة منذ عدة أشهر، منذ أكثر من عام، ويمكنك التأكد من أننا مستعدون جيدًا للغاية".

روت: نريد تقديم صورة رائعة لبلدنا

وفي سياق متصل أكدت وزيرة الثقافة الألمانية كلاوديا روت أن بطولة أمم أوروبا 2024 تتجاوز أهميتها كرة القدم. وقالت روت خلال العرض التقديمي للبرنامج الفني والثقافي الخاص بالبطولة في برلين اليوم الأربعاء "نريد أن نقدم صورة رائعة لبلدنا، صورة لمجتمع متنوع وشامل يمثل ألمانيا الديمقراطية".

وأضافت "هذا المعنى مهم للغاية في الوقت الحالي، ونريد استغلال كرة القدم التي تجمع الشعوب". واصلت الوزيرة الألمانية "نريد أن نجمع الفن والثقافة وكرة القدم معا في بطولة أوروبا".

ومن جانبه، شدد فيليب لام مدير البطولة على أهمية البرنامج الثقافي الذي يبدأ قبل فترة طويلة من انطلاق منافسات بطولة يورو 2024 لما له من دلالة خاصة.

ص.ش/ع.ش (د ب أ)