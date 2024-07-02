يورو 2024 - تركيا تهزم النمسا وتواجه هولندا في ربع النهائي

سجل ميريه ديميرال هدفين جاء أولهما بعد ثوان من صفارة البداية ليقود تركيا إلى الفوز 2/1 على النمسا والتأهل للقاء هولندا في دور الثمانية ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024 المقامة حاليا بألمانيا.

أكمل منتخب تركياعقد المتأهلين لدور الثمانية في بطولة أمم أوروبا 2024 لكرة القدم في ألمانيا بالفوز على النمسا بنتيجة 2/1 مساء السبت (الثاني من يوليو/ تموز 2024) في لايبزيغ.

وتقدم المنتخب التركي بهدف مبكر للغاية سجله المدافع ميريح ديميرال بعد مرور 57 ثانية فقط مستغلا خطأ الدفاع النمساوي في إبعاد ركلة ركنية.

وأضاف ديميرال الهدف الثاني له وللأتراك في الدقيقة 59 بضربة رأس بعد ركلة ركنية نفذها أردا غولر نجم ريال مدريد الإسباني.

وقلص منتخب النمسا الفارق بهدف ميكايل غريغوريتش بعد متابعة لركلة ركنية في الدقيقة 66.

هجوم كاسح للمنتخب النمساوي مع صمود رائع للفريق التركي في مواجهة الفريقين بثمن نهائي أمم أوروبا 2024 بألمانيا صورة من: Bernd Feil/M.i.S./IMAGO

وصعد منتخب تركيا لملاقاة هولندا في مباراة ستقام يوم السبت المقبل ،على الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين.

وتفوقت النمسا في الاستحواذ على الكرة في أغلب فترات المباراة كما تفوقت في الجانب الهجومي والتسديدات لكن تركيا كانت الأكثر استغلالا للفرص وحافظت على تقدمها بالصمود أمام الضغط الهجومي الشرس للنمسا في الدقائق الأخيرة من المباراة، فقد هاجم منتخب النمسا بكل قوته في الدقائق الأخيرة من المباراة لكن تركيا كثفت تركيزها على الدفاع عن الشباك.

وحملت الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع الكثير من الإثارة، إذ تصدى حارس النمسا لكرة خطيرة باتريك بينتس من باريش ألبير يلمز كما تصدى حارس تركيا لضربة رأس مباغتة قوية من باومغارتنر كادت أن تسفر عن التعادل، لتنتهي المباراة بفوز تركيا 2-1.

خ.س/ص.ش (د ب أ، رويترز)