يورو 2024: بيلينغهام يقود إنجلترا لفوز صعب على صربيا

بدأت إنجلترا مسعاها لتعويض ما فاتها عام 2021 حين خسرت النهائي على أرضها أمام إيطاليا بركلات الترجيح، بفوز صعب جداً على صربيا بهدف لنجم ريال مدريد الإسباني بيلينغهام. وفي مباراة أخرى فرضت سلوفينيا التعادل على الدنمارك.

في غيلزنكيرشن وفي أول مواجهة رسمية بين المنتخبين في لقاء صنف عالي المخاطر الأمنية بسبب تاريخ الجمهورين، الأحد (16 يونيو/ حزيران 2024) في منافسات الجولة بالمجموعة الثالثة لكأس أوروبا 2024، فازت إنجلترا (إنكلترا) على صربيا بهدف يتيم بتوقيع نجم ريال مدريد جود بيلينغهام.

وبذلك حققت إنجلترا التي لا تزال تبحث عن اللقب الكبير الأول منذ تتويجها بطلة لمونديال 1966 على أرضها، المطلوب منها من دون أن ترتقي إلى مستوى ترشيحها لرفع الكأس.

إذ ألحق المنتخب بصربيا الهزيمة في مباراتها الأولى في البطولة كبلد مستقل أولاً عن يوغوسلافيا ثم عن مونتينيغرو (شاركت للمرة الأخيرة كصربيا ومونتينيغرو عام 2000).

وبتسجيله الهدف الوحيد في الدقيقة 13 من لقاء عانت خلاله بلاده لاسيما في الشوط الثاني، احتفل بيلينغهام بأفضل طريقة بإنجازه التاريخي كأول لاعب أوروبي يلعب في ثالث بطولة كبرى قبل الاحتفال بميلاده الحادي والعشرين (20 عاماً و353 يوماً)، وذلك بعدما شارك سابقاً في كأس أوروبا 2020 ومونديال 2022.

وبعد اكتفاء رجال المدرب غاريث ساوثغيت بفوز يتيم في آخر خمس مباريات استعدادية للنهائيات، بينها خسارة أمام إيسلندا على أرضهم 0-1 وتعادل مع مقدونيا الشمالية المتواضعة 1-1، كانت ساعة الحقيقة الأحد في غيلزنكيرشن.

وبالفعل نجح منتخب "الأسود الثلاثة" في اجتياز الامتحان حتى وإن كان بصعوبة، وذلك في مجموعة شهدت تعادل الدنمارك مع سلوفينيا 1-1 الأحد أيضاً في شتوتغارت.

وتتواجه إنجلترا في الجولة الثانية مع الدنمارك الخميس في فرانكفورت، فيما تلعب صربيا مع سلوفينيا في ميونيخ.

سلوفينيا تفسد عودة إريكسن الخيالية

وفي مباراة سابقة اليوم الأحد تعادل منتخب سلوفينيا مع نظيره الدنماركي بهدف لهدف، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم أوروبا المقامة في ألمانيا. وبذلك نجح المنتخب السلوفيني في الحصول على أول نقطة في مشواره بالبطولة، وهو الذي يشارك بها للمرة الثانية.

توج الدنماركي كريستيان إريكسن عودته الرائعة إلى بطولة أوروبا بتسجيل هدف بعد 1100 يوم من تعرضه لأزمة قلبية، لكن فرحته لم تكتمل . صورة من: Matthias Schrader/AP/picture alliance

وتوج الدنماركي كريستيان إريكسن عودته الرائعة إلى أمم أوروبا بتسجيل هدف بعد 1100 يوم من تعرضه لأزمة قلبية، لكن فرحته لم تكتمل بعد أن خطفت سلوفينيا التعادل.

وتلقى إريكسن، الذي انهار على أرض الملعب خلال مباراة الدنمارك الافتتاحية في بطولة أوروبا 2020 أمام فنلندا في كوبنهاغن، تمريرة ذكية من يوناس ويند ليطلق تسديدة قوية إلى الشباك منحت فريقه التقدم بعد 17 دقيقة.

وكان إريكسن قادرا على مضاعفة النتيجة لكنه أطلق تسديدتين بقدمه اليسرى بعيدا عن المرمى، وكانت الدنمارك قريبة من تسجيل هدف ثانٍ منتصف الشوط الثاني لكن يان أوبلاك حارس سلوفينيا تصدى لتسديدة راسموس هويلوند.

وأثبتت تلك الفرص المهدرة أنها كلفت الفريق الدنماركي غاليا عندما سدد بنيامين سيسكو مهاجم سلوفينيا في القائم في الدقيقة 76، وبعد دقيقة سجل المدافع إريك يانزا هدف التعادل عبر تسديدة ارتطمت في الدفاع وغيرت اتجاهها لتخدع كاسبر شمايكل.

وتباين أداء الفريقين، اللذين تواجها مرتين في التصفيات، خلال شوطي اللقاء ليتقاسما النقاط عن جدارة.

ع.غ/ أ.ح (د ب أ، رويترز، أ ف ب)