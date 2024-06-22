يورو 2024- بلجيكا تهزم رومانيا وتؤمن فرصة الصعود لدور الـ16

عادت بلجيكا إلى المسار الصحيح ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024 بتغلبها على رومانيا، بفضل هدفي يوري تيليمانس وكيفن دي بروينه، لتبقي المنافسة على التأهل لدور الـ16 من المجموعة الخامسة مفتوحة على مصراعيها.

حقق المنتخب البلجيكي فوزه الأول في بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2024"، وذلك على حساب نظيره الروماني 2 /صفر، مساء السبت (22 يونيو/ حزيران 2024)، على ملعب كولن، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة بالبطولة المقامة حاليا في ألمانيا.

وكان المنتخب البلجيكي خسر مباراته الأولى في البطولة أمام سلوفاكيا بهدف نظيف، ليحقق بهذا الفوز أول ثلاث نقاط له في البطولة، ويحتل المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف خلف رومانيا في المركز الأول.

ويحتل منتخب سلوفاكيا المركز الثالث في المجموعة برصيد ثلاث نقاط أيضا، ويتذيل المنتخب الأوكراني الترتيب بنفس الرصيد من النقاط.

وحقق منتخب بلجيكا أول فوز له في البطولات الكبرى، منذ تغلبه على كندا 1 / صفر في الجولة الأولى ببطولة كأس العالم 2022 في قطر. وتقدم منتخب بلجيكا عن طريق يوري تيلمانس في الدقيقة الثانية، حيث هيأ روميلو لوكاكو الكرة لتيليمانس الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ليحرز الهدف الأول.

وسنحت لدي بروينه العديد من الفرص للتسجيل لكنه نجح أخيرا في هز الشباك في الدقيقة 80 مستغلا كرة طولية من كوين كاستيلز وضعها في الشباك، مسجلا هدف تعزيز الفوز لبلجيكا.

وسجل لوكاكو هدفا لبلجيكا في الدقيقة 62، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل أثناء تلقيه التمريرة من دي بروينه.

وبهذه النتيجة تتساوى فرق المجموعة الخامسة برصيد ثلاث نقاط لكل منها قبل الجولة الختامية المقررة يوم الأربعاء عندما تلعب بلجيكا أمام أوكرانيا بينما تواجه رومانيا منتخب سلوفاكيا.

ص.ش/ف.ي (د ب أ، رويترز)