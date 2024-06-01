نجم شاب من العيار الثقيل، سيكون بجوار بيلينغهام بمنتخب إنجلترا. إنه كول بارمر (22 عاما) نجم تشيلسي، الذي سجل هذا الموسم بالدوري الإنجليزي 22 هدفا رغم أنه يلعب أصلا في مركز خط الوسط المهاجم. تأقلم بسرعة مع فريقه بعد انتقاله إليه من مان سيتي ويتمتع بالمر بثقة كبيرة بالنفس وهدوء وقال عنه مدربه بوكيتينو: "لقد وصل في اليوم الأخير من الانتقالات، لكنه يلعب كما لو كان هنا منذ عشر سنوات ويظهر شخصيته".