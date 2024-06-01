"يورو 2024" بألمانيا - نجوم شبان على موعد مع التألق في البطولة
تتراوح أعمار معظمهم بين 16 و21 عاما ورغم ذلك من المنتظر أن تلمع أسماؤهم في يورو 2024 بألمانيا، منهم من يشارك في البطولة لأول مرة ومنهم من يسير على خطا رونالدو الظاهرة. جولة مصورة مع أبرز نجوم الكرة الشباب بيورو 2024.
يامال – الأصغر سنا بتاريخ أمم أوروبا
في كأس الأمم الأوروبية "يورو 24" بألمانيا، سيصبح الإسباني لامين يامال (الأمين جمال) أصغر لاعب يشارك بالبطولة منذ انطلاقها عام 1960. وعندما يخوض نجم برشلونة مباراة إسبانيا ضد كرواتيا في برلين (15/6/2024) سيكون سنه 16 عاما و337 يوما تقريبا. ويتميز يامال بالرشاقة والسرعة والقدرة على مراوغة الخصوم بمهارة. يلعب في مركز الجناح الأيمن ويسجل ويصنع أهدافا أيضا، ويطلق عليه جوهرة برشلونة وطفل برشلونة.
بيدري - الفتى الذهبي الإسباني
في عام 2021، ظهر الناشئ الإسباني بيدري كموهبة فريدة حيث حصل في ذلك العام على "جائزة كوبا" لأفضل لاعب كرة قدم تحت 21 سنة التي تقدمها فرانس فوتبول، متفوقا على بيلينغهام وموسيالا. وحصل أيضا على جائزة "الغولدن بوي" (الفتى الذهبي) لأحسن لاعب صاعد. يلعب بيدري مع برشلونة كلاعب ارتكاز ولاعب وسط مدافع ويسجل ويصنع الأهداف أيضا. يبلغ عمره حاليا 21 عاما وقيمته السوقية بحسب ترانسفير ماركت 80 مليون يورو.
الثنائي التركي يلدز وغولر
المهاجم التركي كينان يلدز (يمين الصورة) ولد بريغنسبورغ بألمانيا ويبلغ عمره 19 عاما فقط وهو نفس سن مواطنه أردا غولر (يسار الصورة) نجم الريال. تألق يلدز في صفوف الناشئين في بايرن ميونيخ قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس ويشارك مع الفريق الأول. أما أردا غولر فيلعب بشكل أساسي في مركز خط الوسط المهاجم وتبلغ قيمته السوقية 15 مليون يورو، بحسب ترانسفير ماركت. ويظهر في الصورة أيضا هاكان تشالهان أوغلو.
فلوريان فيرتس – أغلى لاعب ألماني في التاريخ
بلغ الألماني فلوريان فيرتس مؤخرا عامه الـ21، قبل أيام قليلة من احتفاله برفع درع الدوري مع بايرن ليفركوزن وكان مساهما كبيرا في تحقيق اللقب لأول مرة في تاريخ النادي. يلعب فيرتس في مركز الوسط المهاجم وأيضا في الجناحين. وبمشاركته في تسجيل وصناعة 38 هدفا هذا الموسم يعتبر فيرتس أفضل هداف في أوروبا تحت 21 عاما. وبارتفاع قيمته السوقية إلى 130 مليون يورو، يكون فلوريان فيرتس أغلى لاعب ألماني في التاريخ.
جمال موسيالا – المهارة والسرعة والمراوغة
ولا يمكن الحديث عن فيرتس دون الكلام عن النجم الألماني الشاب جمال موسيالا (21 عاما أيضا). لمع موسيالا مع بايرن في سن مبكرة محققا عددا من الأرقام القياسية. فهو أصغر من سجل للنادي في البوندسليغا بعمر 17 عاما و6 شهور وبدوري أبطال أوروبا وهو في سن 17 عاما و11 شهرا. ويتميز موسيالا بالمهارة ويجيد المراوغة وتسجيل الأهداف وتبلغ سرعته 34 كم في الساعة ومازال الطريق أمامه ليحقق الكثير لبايرن ومنتخب ألمانيا.
جود بلينغهام – على خطا رونالدو الظاهرة؟
في أول مواسمه مع النادي الملكي، فاز الإنجليزي جود بيلينغهام (20 عاما) بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا على حساب فريقه السابق دورتموند. والآن هو مرشح للكرة الذهبية ولو نجح مع منتخب بلاده في يورو 2024 سيقوي حظوظه للفوز بالكرة الذهبية نهاية العام وهو في سن 21 عاما لينضم للبرازيلي رونالدو نزاريو "الظاهرة" كأصغر لاعب يفوز بالكرة الذهبية. ومن الطريف أن موسيالا كان زميلا له في منتخب إنجلترا للناشئن.
كول بارمر - لاعب له شخصية وتأقلم بسرعة
نجم شاب من العيار الثقيل، سيكون بجوار بيلينغهام بمنتخب إنجلترا. إنه كول بارمر (22 عاما) نجم تشيلسي، الذي سجل هذا الموسم بالدوري الإنجليزي 22 هدفا رغم أنه يلعب أصلا في مركز خط الوسط المهاجم. تأقلم بسرعة مع فريقه بعد انتقاله إليه من مان سيتي ويتمتع بالمر بثقة كبيرة بالنفس وهدوء وقال عنه مدربه بوكيتينو: "لقد وصل في اليوم الأخير من الانتقالات، لكنه يلعب كما لو كان هنا منذ عشر سنوات ويظهر شخصيته".
تشافي سيمونز – النضج في البوندسليغا
يبلغ الهولندي تشافي سيمونز 21 عاما وتحول للاعب محوري مع لايبزيغ الألماني، الذي جاءه معارا من باريس سان جيرمان. يلعب تشافي كخط وسط مهاجم وكذلك في مركز الجناح وسجل في البوندسليغا هذا الموسم 8 أهداف وصنع 13 هدفا. ويتميز بقدرة رائعة على المراوغة وتحكم دقيق في الكرة ورؤية جيدة لزملائه في الملعب بحسب "شبورت بوزر". ويجري الحديث عن سعي بايرن للتعاقد معه ولو على سبيل الإعارة لأنه مستمر مع باريس حتى 2027.
الغزال الفرنسي - إدواردو كامافينغا
بجسمه الرشيق ومجهوده الوفير يفرض إدواردو كامافينغا نفسه كلاعب في ريال مدريد رغم صغر سنه. وفاز النجم الفرنسي البالغ حاليا 21 عاما ببطولات عديدة مع النادي الملكي مثل الدوري الإسباني وأبطال أوروبا هذا الموسم، كما فاز مع منتخب فرنسا بدوري الأمم الأوروبية عام 2021 وسيحاول لاعب خط الوسط مساعدة منتخب بلاده في الفوز بيورو 2024 لتعويض خسارة كأس العالم في قطر 2022.
جوسكو غفارديول – صغير السن كبير التجربة
رغم أن سنه 22 عاما إلا أنه يبدو كلاعب مخضرم. الكرواتي جوسكو غفارديول مدافع مان سيتي الإنجليزي الذي انتقل إلى كتبية غوارديولا قادما من لايبزيغ الألماني (الصورة) كأغلى مدافع في العالم، حيث دفع مان سيتي 100 مليون يورو. حصد مع كرواتيا المركز الثالث في الدوحة. في ألمانيا كان يلعب كقلب دفاع لكنه يلعب حاليا كمدافع أيسر وعانى في البداية مع السيتي لكنه الآن أقوى مما كان عليه في لايبزيغ ويتلقى المديح.