يورو 2024.. النمسا تخطف صدارة المجموعة 4 من فرنسا وهولندا

حققت النمسا مفاجأةً مدوية بتصدّرها المجموعة الرابعة بعد تغلّبها على هولندا 3-2، وتقدمت على فرنسا الثانية، التي سقطت في فخ التعادل مع بولندا 1-1، في المرحلة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات في كأس أوروبا 2024 في ألمانيا.

فجر منتخب النمسا مفاجأة من العيار الثقيل وألحق هزيمة قاسية بنظيره الهولندي 2ـ3 اليوم الثلاثاء (25 يونيو/حزيران 2024) في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة لكأس أمم أوروبا (يورو 2024) بألمانيا.

وعلى الملعب الأولمبي في برلين، تقدمت النمسا بالنيران الصديقة عبر دونيل مالن الذي سجل عن طريق الخطأ في مرماه (6)، قبل أن تعادل هولندا مطلع الشوط الثاني بفضل كودي خاكبو (47).

وعادت النمسا لأخذ الأفضلية بهدف رومانو شميد (59)، وأدرك المنتخب البرتقالي التعادل مرة ثانية بفضل ممفيس ديباي (75)، إلا أن مارسيل سابيتسر استفاد من الهشاشة الدفاعية لرجال المدرب رونالد كومان لتسجيل هدف الفوز والصدارة (80).

وأجرى كومان مدرب هولندا ثلاثة تغييرات في الخطوط الثلاثة في تشكيلته الأساسية، حيث وضع دنزل دمفريس وتشافي سيمونز وييريمي فريمبونغ على مقاعد البدلاء وزجّ بكل من لوتسهاريل خيرتراودا وجوي فيرمان ومالن بدلاً منهم.

وبدوره، أقدم رالف رانغنيك مدرب النمسا على 4 تغييرات على تشكيلته الأساسية أبرزها جلوس كريستوف باومغارتنر وكونراد لايمر على مقاعد الاحتياط.

مهاجم النمسا أرناوتوفيتش في صراع على الكرة مع حارس مرمى هولندا بارت فيربروغن صورة من: Andreas Gora/dpa/picture alliance

وتأهل منتخب النمسا عن جدارة واستحقاق لدور الـ16 من البطولة القارية بل وتصدر المجموعة الخامسة متفوقا على القطبين، هولندا وفرنسا. وتصدر منتخب النمسا المجموعة برصيد ست نقاط من انتصارين وهزيمة مقابل خمس نقاط لفرنسا في المركز الثاني من انتصار وحيد وتعادلين وحلت هولندا في المركز الثالث برصيد أربع نقاط من فوز وهزيمة وتعادل لكنها صعدت إلى دور الـ16 ضمن أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث، في الوقت الذي تذيل فيه منتخب بولندا المجموعة بنقطة وحيدة.

بولندا تحرم فرنسا من صدارة المجموعة

وفرض منتخب بولندا التعادل على نظيره الفرنسي بنتيجة 1/1 مساء اليوم الثلاثاء على ملعب سيجنال إيدونا بارك بدورتموند في ختام منافسات المجموعة الرابعة ببطولة أمم أوروبا 2024 لكرة القدم .

وافتتح كيليان مبابي رصيده التهديفي في كأس أوروبا بهدفٍ من ركلة جزاء (56)، فيما عادل روبرت ليفاندوفسكي بالطريقة عينها (79).

لكن دايو أوباميكانو عرقل البديل كارول شفيدرسكي، مما سمح لليفاندوفسكي بتسجيل هدف التعادل من علامة الجزاء في الدقيقة 79، بعدما تصدى مايك ماينان لمحاولته الأولى، لكن حارس فرنسا كان متقدما من على خط المرمى لتعاد ركلة الجزاء.

وحصل المنتخب البولندي على أول نقطة قبل توديع منافسات يورو 2024 بينما تراجع منتخب فرنسا للمركز الثاني برصيد 5 نقاط.

ويعني التعادل أن فرنسا أنهت المجموعة الرابعة في المركز الثاني خلف النمسا، وستواجه الفريق الذي سيحتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة، التي تتساوى جميع فرقها، رومانيا وبلجيكا وسلوفاكيا وأوكرانيا، برصيد ثلاث نقاط.

فرنسا تكتفي بالتعادل أمام بولندا وتتأهل إلى دور ثمن نهائي بطولة يورو 2024 صورة من: Bernd Thissen/dpa/picture alliance

وسيلعب منتخب فرنسا في دور الـ16 مع وصيف المجموعة الخامسة بين منتخبات بلجيكا أو سلوفاكيا أو رومانيا أو أوكرانيا.

وهذه المرة الأولى التي لا تحتل فيها فرنسا صدارة مجموعتها ببطولة كبرى منذ 12 عاما تحت قيادة المدرب ديدييه ديشان.

وظهرت فرنسا مرة أخرى بصورة متواضعة وافتقد فريقها للإبداع في جميع خطوطه، ورغم سيطرة فرنسا على الكرة وقف حارس بولندا المتألق أوكاش سكوروبسكي في وجه محاولات مبابي وتيو هرنانديز وعثمان ديمبلي وبرادلي باركولا وتصدى للعديد من الفرص من مسافة قريبة.

وبهدفه الأوّل في كأس أوروبا في مباراته السادسة، رفع مبابي عدد أهدافه في البطولات الدولية الكبرى (كأس العالم وكأس أوروبا) إلى 13 هدفاً، بفارق هدفٍ عن الهدّاف التاريخي لـ"الديوك" في البطولتين ميشال بلاتيني (14).

ولعب الحارس البولندي لوكاش سكوروبسكي الذي حصل على جائزة أفضل لاعبٍ في المباراة، دوراً كبيراً في حصول منتخب بلاده على نقطة، بتصديه لسبع تسديدات.

ع.ش/ع.ج.م (أ ف ب، دب أ، رويترز)