يورو 2024 - البرتغال إلى ثمن النهائي بعد فوز كبير على تركيا

تفوق المنتخب البرتغالي على نظيره التركي وهزمه بثلاثية نظيفة، ليحتل رفاق رونالدو قمة المجموعة السادسة ويصعدوا إلى دور الـ16. فيما حققت جورجيا تعادلا تاريخيا مع التشيك ضمن مباريات ذات المجموعة بكأس أمم أوروبا.

بلغت البرتغال ثمن نهائي كأس أوروبا 2024 لكرة القدم، حاسمةً صدارة المجموعة السادسة من الجولة الثانية، بعد فوزها الكبير على تركيا 3-0 مساء السبت في مدينة دورتموند. ورفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة، ليضمن صدارتها مع تبقي جولة على نهاية دور المجموعات.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد منتخب تركيا عند ثلاث نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن التشيك وجورجيا في المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

ويلتقي منتخب البرتغال في الجولة الأخيرة من دور المجموعات مع نظيره الجورجي، فيما يواجه منتخب تركيا نظيره التشيكي، يوم الأربعاء المقبل.

وتقدم منتخب البرتغال عن طريق برناردو سيلفا في الدقيقة 21، قبل أن يسجل سامت أكايدين، لاعب المنتخب التركي، الهدف الثاني للمنتخب البرتغالي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 28. وفي الدقيقة 55 سجل برونو فيرنانديز الهدف الثالث للمنتخب البرتغالي من تمريرة من النجم كريستيانو رونالدو. وكان المنتخب البرتغالي هو المسيطر الأول على أحداث المباراة منذ بدايتها، وقاد هجومه نجمه وقائده كريستيانو رونالدو، الذي حاول تسجيل هدف يرفع به رصيده من الأهداف في تاريخ البطولة إلى 15 هدفا. وإلى جانب رونالدو، تواجدت أسماء أخرى مثل بيرناردو سيلفا والمدافع المخضرم بيبي و زميله في نفس الخط روبن دياز وبرونو فيرنانديز ولاعب الوسط الشاب فيتينيا.

انفرد رونالدو بمرمى تركيا، لكنه مرر الكرة لبرونو فيرنانديز الذي وضعها في الشباك مسجلا الهدف الثالث ليحتفلا معا بتأكيد الفوز الكبير للبرتغال على تركيا (22 يونيو/ حزيران 2024) صورة من: Alexandra Fechete/Sportpix/Sipa USA/picture alliance

وفي نفس المجموعة وقبل لقاء البرتغال مع تركيا، تعادل منتخب التشيك مع جورجيا 1/ 1، في مباراة سريعة وممتعة أقيمت في مدينة هامبورغ. وحصل كلا المنتخبين على أول نقطة في مشوارهما بالبطولة، بعدما خسرا في الجولة الأولى، حيث خسر المنتخب التشيكي أمام نظيره البرتغالي1/ 2، وخسر منتخب جورجيا أمام تركيا 3/1.

وأصبحت نتيجة التعادل تاريخية بالنسبة للمنتخب الجورجي، الذي حصل على أول نقطة في تاريخه في بطولة أمم أوروبا التي يشارك بها للمرة الأولى في تاريخه.

جورجي ميكاوتادزي يسجل هدف جوريجا في شباك التشيك من ضربة جزاء، ليطلق احتفالات جمهور جورجيا وحصد الفريق أول نقطة له في تاريخ البطولات الأوروبية (22 يونيو/ حزيران 2024) صورة من: Alex Livesey/Getty Images

وتقدم المنتخب الجورجي عن طريق جورجي ميكاوتادزي (23 عاما) في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ضربة جزاء، وهذا هو الهدف الثاني له في البطولة ليطلق احتفالات جمهور جورجيا الذي اكتسى باللون الأبيض.

فيما سجل باتريك تشيك لاعب ليفركوزن الألماني هدف التعادل المستحق لمنتخب التشيك في الدقيقة 58، بعدما وجه الكرة بصدره نحو الشباك إثر ضربة رأس من أوندريه لينغر ارتدت من القائم بعد ركلة ركنية.

لكن حدث ما تسبب في قلق التشيك قبل مباراتها القادمة ضد تركيا، بعدما خرج شيك، هداف بطولة أوروبا الماضية بخمسة أهداف، من الملعب للإصابة بعد فترة وجيزة من التسجيل.

ص.ش/ف.ي (أ ف ب، د ب أ، رويترز)