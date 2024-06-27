يورو 2024 - الأسعار في مناطق المشجعين تثير استياء بعض الزوار

تجربة رائعة للغاية في مناطق المشجعين خلال يورو 2024 في ألمانيا، حيث يمكنك الاستمتاع بمشاهدة المباريات ضمن شاشات كبيرة، لكن أسعار المشروبات تثير بعض الاستياء.

مشاهدة المباريات في مناطق المشجعين وفي المقاهي وحدائق الجعة تجربة جميلة للمشجعين في نهائيات كأس أمم أوروبا بدلاً من مشاهدة المباراة في المنزل أو دفع سعر غالٍ للحصول على تذكرة لدخول المباراة، خصوصا أن الدخول مثلا إلى مناطق المشجعين مجاني.

غير أن أسعار المشروبات والمأكولات في مناطق المشجعين مرتفعة للغاية هذا العام حسبما ذكره عدد من المشجعين. وقد صرحت مشجعة باسم جينيفر لموقع "كوكسي" الألماني أنها دفعت نظير الحصول على ثلاثة كؤوس من البيرة وقطعة نقانق مبلغ قدره 22.5 يورو.

وتضيف المتحدثة أنها تعتمد بشكل كبير على المساعدات الحكومية (ما يعرف بإعانة المواطنين) في المعيشة، وبما أننا في نهاية الشهر تقريباً، فلم يتبقَّ لها سوى 10 يوروهات عليها أن تحافظ عليها إلى نهاية الشهر حسب قولها.

ويتوصل تقريبا أربعة ملايين ألماني بهذا النوع من الإعانات، التي تبدأ من 357 يورو إلى 563 يورو للفرد الواحد، وهي جزء من برنامج للإعانات التي تقدمها ألمانيا للسكان، ومن الإعانات الأخرى إعانة العطالة والإعانات الموجهة للاجئين.

ويشير الموقع إلى أن الأسعار تختلف من مدينة إلى أخرى، فقطعة النقانق في لايبزيغ هي 4.5 يوروهات، ولكن في برلين هي ستة يوروهات، وهناك شكاوى من ارتفاع الأسعار في العاصمة خصوصاً أن العادة في ألمانيا هي تناول وجبات خفيفة خلال مشاهدة المباريات.

وذكر موقع "تي أون لاين" أن سعر الجعة غير الكحولية هو 6.50 يورو لكل نصف لتر. وأشار الموقع إلى أن عدداً من المشجعين اشتكوا من غلاء الأسعار.

وفي منطقة المشجعين بمدينة دوسلدورف التي تحتضن بدورها عدداً من المباريات، فالأسعار للنقانق تبدأ من خمس يوروهات، بينما سعر قطعة بيتزا مارجريتا هو 5.50 يوروهات.

وعانت ألمانيا كغيرها من دول أوروبا من ارتفاع التضخم خلال السنوات الماضية مما رفع الأسعار بشكل واضح، خصوصاً أسعار المشروبات والمأكولات، وأكبر دليل على ذلك المطالب التي رفعت خلال الأشهر الماضية بتدخل حكومي لأجل تثبيت سعر وجبة الدونر بعدما تضاعف سعرها.

ع.ا