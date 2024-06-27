  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الاتحاد الأوروبي .. تحديات المستقبلالهجرة إلى ألمانياالتغيرات المناخية
عالم الرياضة

يورو 2024 - الأسعار في مناطق المشجعين تثير استياء بعض الزوار

٢٧ يونيو ٢٠٢٤

تجربة رائعة للغاية في مناطق المشجعين خلال يورو 2024 في ألمانيا، حيث يمكنك الاستمتاع بمشاهدة المباريات ضمن شاشات كبيرة، لكن أسعار المشروبات تثير بعض الاستياء.

https://p.dw.com/p/4hZOX
داخل مناطق المشجعين - ألمانيا
داخل مناطق المشجعين - ألمانياصورة من: Michael Kuenne/ZUMAPRESS/picture alliance

مشاهدة المباريات في مناطق المشجعين وفي المقاهي وحدائق الجعة تجربة جميلة للمشجعين في نهائيات كأس أمم أوروبا بدلاً من مشاهدة المباراة في المنزل أو دفع سعر غالٍ للحصول على تذكرة لدخول المباراة، خصوصا أن الدخول مثلا إلى مناطق المشجعين مجاني.

غير أن أسعار المشروبات والمأكولات في مناطق المشجعين مرتفعة للغاية هذا العام حسبما ذكره عدد من المشجعين. وقد صرحت مشجعة باسم جينيفر لموقع "كوكسي" الألماني أنها دفعت نظير الحصول على ثلاثة كؤوس من البيرة وقطعة نقانق مبلغ قدره 22.5 يورو.

وتضيف المتحدثة أنها تعتمد بشكل كبير على المساعدات الحكومية (ما يعرف بإعانة المواطنين) في المعيشة، وبما أننا في نهاية الشهر تقريباً، فلم يتبقَّ لها سوى 10 يوروهات عليها أن تحافظ عليها إلى نهاية الشهر حسب قولها.

ويتوصل تقريبا أربعة ملايين ألماني بهذا النوع من الإعانات، التي تبدأ من 357 يورو إلى 563 يورو للفرد الواحد، وهي جزء من برنامج للإعانات التي تقدمها ألمانيا للسكان، ومن الإعانات الأخرى إعانة العطالة والإعانات الموجهة للاجئين.

ويشير الموقع إلى أن الأسعار تختلف من مدينة إلى أخرى، فقطعة النقانق في لايبزيغ هي 4.5 يوروهات، ولكن في برلين هي ستة يوروهات، وهناك شكاوى من ارتفاع الأسعار في العاصمة خصوصاً أن العادة في ألمانيا هي تناول وجبات خفيفة خلال مشاهدة المباريات.

وذكر موقع "تي أون لاين" أن سعر الجعة غير الكحولية هو 6.50 يورو لكل نصف لتر. وأشار الموقع إلى أن عدداً من المشجعين اشتكوا من غلاء الأسعار.

وفي منطقة المشجعين بمدينة دوسلدورف التي تحتضن بدورها عدداً من المباريات، فالأسعار للنقانق تبدأ من خمس يوروهات، بينما سعر قطعة بيتزا مارجريتا هو 5.50 يوروهات.

وعانت ألمانيا كغيرها من دول أوروبا من ارتفاع التضخم خلال السنوات الماضية مما رفع الأسعار بشكل واضح، خصوصاً أسعار المشروبات والمأكولات، وأكبر دليل على ذلك المطالب التي رفعت خلال الأشهر الماضية بتدخل حكومي لأجل تثبيت سعر وجبة الدونر بعدما تضاعف سعرها.

ع.ا

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

صورة من الأرشيف لجماهير منتخب كرواتيا في العاصمة الألمانية برلين (15/6/2024)

بعد تعادل محبط .. القبض على مشجعين لكرواتيا ضربوا مشجعي إيطاليا

بعد تعادل محبط .. القبض على مشجعين لكرواتيا ضربوا مشجعي إيطاليا

رغم منع مثيري الشغب الكروات من دخول ألمانيا، إلا أنه وقعت أعمال شغب بلايبزيغ بعد الهدف الصاعق الذي سجلته إيطاليا على كرواتيا. وعلى عكس الروح الرياضية بين اللاعبين، تعرض مشجعون إيطاليون للضرب والركل ودخل بعضهم المستشفى.
عالم الرياضة٢٥ يونيو ٢٠٢٤
كأس الأمم الأوروبية - من لقاء ألمانيا مع سويسرا

من المواصلات لأرضية الملعب.. ثغرات في تنظيم بطولة يورو 2024

من المواصلات لأرضية الملعب.. ثغرات في تنظيم بطولة يورو 2024

قطارات ممتلئة، ومحطات مزدحمة جدا في بعض المدن الألمانية التي تحتضن ملاعبها مباريات بطولة أمم أوروبا. كما لفتت أرضية أحد ملاعب البطولة الأنظار لأنها غير مهيئة بشكل جيد، خصوصا مع الأمطار الغزيرة التي هطلت.
كرة قدم٢٥ يونيو ٢٠٢٤
حقق المنتخب الجورجي فوزا تاريخيا على نظيره البرتغالي 2 / صفر ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة السادسة بيورو 2024.

يورو 2024: جورجيا تصعق البرتغال وتتأهل رفقة تركيا لدور الـ16

يورو 2024: جورجيا تصعق البرتغال وتتأهل رفقة تركيا لدور الـ16

كتب المنتخب الجورجي التاريخ ببلوغه الدور ثمن النهائي في مشاركته القارية الأولى على الإطلاق، فيما وصلت تركيا إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة منذ 2008. وبذلك أكمل المنتخبان عقد المتأهلين لدور ثمن النهائي من يورو 2024.
عالم الرياضة٢٦ يونيو ٢٠٢٤