يورو 2024.. إيطاليا ترافق إسبانيا إلى دور الـ16 بعد هدف قاتل

عادت إيطاليا حاملة اللقب من بعيد وانتزعت بطاقتها الى دور الـ16 لنهائيات كأس أمم أوروبا (يورو 2024) بتعادل مثير أمام كرواتيا في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية التي شهدت تأهل إسبانيا بالعلامة الكاملة.

سجل ماتيا زاكايني هدفا في الوقت بدل الضائع ليقود إيطاليا للتعادل (1-1) مع كرواتيا لتبلغ بلاده دور الستة عشر لبطولة أوروبا لكرة القدم 2024 اليوم الاثنين (24 يونيو/ حزيران 2024) وتضرب موعدا مع سويسرا.

ورفعت إيطاليا رصيدها إلى أربع نقاط في المركز الثاني خلف إسبانيا متصدرة المجموعة الثانية، ولها تسع نقاط بالعلامة الكاملة، ليتأهلا سويا لمرحلة خروج المغلوب. بينما تجمد رصيد كرواتيا عند نقطتين.

وستنتظر كرواتيا لمعرفة ما إذا كانت ستتقدم إلى الدور المقبل بين أفضل أربعة فرق احتلت المركز الثالث بين المجموعات الست.

وأحرز البديل زاكايني هدفا بتسديدة متقنة في الزاوية العليا في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع ليحرم كرواتيا من تحقيق فوزها الأول في البطولة المقامة في ألمانيا. وكان لوكا مودريتش قد منح التقدم لكرواتيا في الدقيقة 55 بعدما تابع كرة مرتدة وسجل في شباك جيانلويجي دوناروما بعد لحظات من تصدى حارس إيطاليا لركلة جزاء من لاعب ريال مدريد المخضرم.

سجل فيران توريس هدفا في الشوط الأول ليقود إسبانيا لتحقيق العلامة الكاملة بدور المجموعات ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024 بتغلبها 1-صفر على ألبانيا صورة من: Paul Currie/Shutterstock/IMAGO

إسبانيا تقصي ألبانيا

وفي المواجهة الثانية عن نفس المجموعة، سجل فيران توريس هدفا في الشوط الأول ليقود إسبانيا لتحقيق العلامة الكاملة بدور المجموعات ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024 بتغلبها 1-صفر على ألبانيا التي ودعت البطولة اليوم الاثنين. وكانت إسبانيا قد ضمنت التأهل في صدارة مجموعتها الثانية بعد فوزها بأول مباراتين.

وغير لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا تشكيلته الأساسية بالكامل إذ كان المدافع إيمريك لابورت هو اللاعب الوحيد الذي كان ضمن التشكيلة الأساسية التي شاركت في الفوز على إيطاليا.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 13 عندما سدد توريس كرة بيسراه من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بالقائم إلى داخل الشباك مستغلا تمريرة بينية من داني أولمو. وبهذا تودع ألبانيا البطولة بعدما أنهت دور المجموعات في المركز الأخير بنقطة واحدة.

ع.ش/ أ.ح (رويترز، أ ف ب، د ب أ)