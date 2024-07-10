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يورو 2024: إنجلترا تطيح بهولندا وتلحق بإسبانيا في النهائي

١٠ يوليو ٢٠٢٤

تأهل منتخب إنجلترا لنهائي بطولة أمم أوروبا 2024 لكرة القدم بألمانيا بعد الفوز على هولندا في الوقت القاتل. وبلغ المنتخب الإنجليزي المباراة النهائية للمرة الثانية تواليا، ليضرب موعدا مع إسبانيا في النهائي الأحد المقبل.

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سجل البديل أولي واتكينز هدفا في الوقت القاتل ليقود إنجلترا إلى الفوز على هولندا والتأهل للقاء إسبانيا في نهائي يورو 2024.
سجل البديل أولي واتكينز هدفا في الوقت القاتل ليقود إنجلترا إلى الفوز على هولندا والتأهل للقاء إسبانيا في نهائي يورو 2024.صورة من: Bernd Thissen/dpa/picture alliance

بلغت إنجلترا المباراة النهائية الثانية تواليا في كأس أوروبا عندما حققت فوزا قاتلا على هولندا 2-1 الأربعاء (العاشر من تموز/ يوليو 2024) على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في دورتموند في الدور نصف النهائي.

 وكانت هولندا البادئة بالتسجيل بواسطة تشافي سيمونز (7)، وردت إنجلترا عبر قائدها هاري كين (18 من ركلة جزاء)، قبل أن ينجح البديل أولي واتكينز في خطف هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وكادت المباراة أن تنتهي بالتعادل لكن البديل واتكينز خطف هدف الفوز لإنجلترا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع ليهدي بلاده بطاقة التأهل إلى النهائي.

وبدأت المباراة بإيقاع سريع واستعرض كل من الفريقين طموحا هجوميا مبكرا لتتقدم هولندا في الدقيقة السابعة عندما استخلص سيمونز الكرة من ديكلان رايس وتقدم ثم سدد كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء وجدت طريقها إلى داخل الشباك معلنة تقدم هولندا 1-صفر.

كانت هولندا البادئة بالتسجيل بواسطة تشافي سيمونز (7).
كانت هولندا البادئة بالتسجيل بواسطة تشافي سيمونز (7).صورة من: OZAN KOSE/AFP

حاول منتخب إنجلترا الحفاظ على هدوئه وبدأ محاولات جادة للتعادل. وتوقف اللعب، إذ لجأ الحكم لتقنية الفيديو للتأكد من تعرض كين لتدخل من جانب دينزل دمفريس، وعاد معلنا احتساب ركلة جزاء لإنجلترا، سجل منها كين هدف التعادل 1-1 في الدقيقة 18.

وكادت إنجلترا أن تتقدم في الدقيقة 23 إذ توغل فيل فودن داخل منطقة الجزاء ووجه كرة إلى الشباك مرت من الحارس لكن دمفريس أوقفها فوق خط المرمى ثم أطاح بها.

وأجرى رونالد كومان مدرب هولندا تبديلا اضطراريا في الدقيقة 35 إذ دفع باللاعب جوي فيرمان بدلا من ممفيس ديباي الذي اشتكى من إصابة. ومع بداية الشوط الثاني، دفع مدرب هولندا بالمهاجم فاوت فيخورست بدلا من دونييل مالين.

واهتزت شباك هولندا في الدقيقة 79، عندما تلقى ساكا عرضية من كايل ووكر وسدد الكرة في المرمى، لكن الحكم ألغى الهداف بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وفي الدقائق الأخيرة، كثفت إنجلترا محاولاتها الهجومية حتى نجحت في خطف هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع وسجله البديل واتكينز الذي تلقى تمريرة من كول بالمر واستدار ثم سدد كرة زاحفة قوية سكنت الزاوية البعيدة من الشباك.

وتلتقي إنجلترا في المباراة النهائية الأحد المقبل على الملعب الأولمبي في برلين مع إسبانيا التي تغلبت على فرنسا 2-1 الثلاثاء في ميونيخ.

 

خ.س/ أ.ح (رويترز، أ ف ب، د ب أ)

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