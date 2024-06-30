يورو 2024: إسبانيا تكتسح جورجيا وتلتقي ألمانيا بربع النهائي

تعافت إسبانيا المتألقة من صدمة تلقي هدف عكسي مبكر لتتغلب في نهاية المطاف 4-1 على جورجيا الشجاعة والمفعمة بالحيوية ولتضرب موعداً مرتقباً في دور الثمانية أمام المستضيفة ألمانيا.

ضرب المنتخب الإسباني موعداً نارياً مع ألمانيا المضيفة في الدور ربع النهائي من كأس أوروبا 2024 لكرة القدم باكتساحه نظيره الجورجي 4-1 الأحد (30 حزيران/يونيو 2024) في كولن.

وتقدمت جورجيا التي حققت مفاجأة ببلوغها ثمن النهائي في أول مشاركة لها في بطولة كبرى، عبر النيران الصديقة بعدما سجل الإسباني روبان لو نورمان عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (18)، قبل أن يرد "لا روخا" برباعية تناوب عليها رودري (39) وفابيان رويس (51) ونيكو وليامس (75) وداني أولمو (83).

وتلعب إسبانيا مع صاحبة الأرض ألمانيا يوم الجمعة القادم في شتوتغارت.

وأجرى المدرب الإسباني لويس دي لا فوينتي 10 تغييرات مقارنة مع التشكيلة التي خاضت المباراة الأخيرة في دور المجموعات الذي اختتمته بالعلامة الكاملة بالفوز على ألبانيا 1-0 باستثناء ايمريك لا بورت، في حين عاد رودري بعد الإيقاف.

في المقابل، حافظ المنتخب الجورجي على استقراره، فدفع مدربه الفرنسي ويلي سانيول بالتشكيلة ذاتها التي حققت فوزها الأول على الإطلاق وجاء على حساب البرتغال 2-0 في الجولة الثالثة الأخيرة ليبلغ دور ثمن النهائي.

وقاد هجوم جورجيا ثنائي نابولي الإيطالي ومتز الفرنسي توالياً خفيتشا كافارتسخيليا جورج ميكوتادزه.

تقدمت جورجيا التي حققت مفاجأة ببلوغها ثمن النهائي في أول مشاركة لها في بطولة كبرى، عبر النيران الصديقة. صورة من: Manu Fernandez/AP Photo/picture alliance

وأكد المنتخب الإسباني تفوقه على نظيره الجورجي بعدما كان قد فاز عليه مرتين في التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا (7-1 و3-1)، في حين يعود الفوز الوحيد لجورجيا في 8 مباريات أمام "لا روخا" إلى حزيران/يونيو 2016 خلال ودية في خيتافي (1-0).

استهلت إسبانيا المباراة من دون أن تمنح منافستها فرصة لالتقاط أنفاسها مع صافرة بداية الشوط الأول، فمرر لامين جمال كرة إلى داني كارفخال الذي حولها عرضية إلى بيدري تابعها بقدمه اليسرى وصدها الحارس جورجي مامارداشفيلي (4)، ليعود الأخير ويتدخل بعد 6 دقائق أمام رأسية من كارفاخال.

وبخلاف مجريات اللقاء حيث استحوذت اسبانيا على الكرة بنسبة 90 في المئة في ربع الساعة الأول، وبعد خطأ في السيطرة على الكرة من بيدري انطلقت جورجيا بهجمة مرتدة فوصلت الكرة إلى ميكوتادزه الذي مررها إلى أوتار كاكابادزه على الجهة اليسرى رفعها عرضية وحولها روبان لو نورمان بصدره خطأ في مرمى فريقه (18)، رافعاً عدد الاهداف العكسية في النهائيات إلى ثمانية.

وهو الهدف الأوّل الذي يهز الشباك الإسبانية في النسخة الحالية، علماً أنها فشلت في المحافظة على نظافة شباكها في أربع مباريات متتالية في بطولة كبرى (كأس العالم وكأس أوروبا) منذ عام 2012 في آخر ألقابها (سلسلة من 5 مباريات).

ألمانيا تتأهل لدور الثمانية ليورو 2024 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وكاد فابيان رويس أن يدرك التعادل بتسديدة من داخل المنطقة، إلا أن مامارداشفيلي كان بالمرصاد لمحاولته (22)، قبل أن يتدخل مجدداً أمام تسديدة مارك كوكوريّا من داخل المنطقة المحرمة (35).

ولم يتأخر الاسبان لإدراك التعادل بعد لعبة جماعية لتصل الكرة إلى وليامس مررها إلى رودري الذي سدد بقدمه اليسرى من خارج المنطقة أرضية زاحفة عجز الحارس عن صدها، قبل أن يؤكد حكم الفيديو المساعد عدم تدخل المهاجم ألفارو موراتا الذي كان في حالة تسلل (39).

وسجل لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي هدفه الأول في البطولة القارية الحالية، والرابع بقميص منتخب بلاده في 53 مباراة دولية.

مع بداية الشوط الثاني، كاد كافارتسخيليا يصعق الجماهير الإسبانية بعدما وصلته كرة انتزعها المدافع لاشا دفالي من بيدري على بعد 20 متراً من المرمى الجورجي، فانطلق نجم نابولي وشاهد الحارس أوناي سيمون متقدماً وسدد كرة من مسافة بعيدة مرت بجانب القائم الأيسر (48).

ولم تكد تمضي ثلاث دقائق، وبعد ركلة حرة من 19 متراً اثر خطأ من القائد غورام كاشيا نفذها جمال بطريقة رائعة وصدها مامارداشفيلي، لتعود إلى لاعب برشلونة مررها عرضية من الجهة اليمنى داخل المنطقة تابعها رويس رأسية في الشباك (51)، في ثاني أهدافه في البطولة.

وخرج لاعب الوسط بيدري وكوكوريّا وموراتا ودخل داني أولمو وأليخاندرو غريمالدو وميكل أويارسابال بدلاً منهم (52).

وانطلق لاعبو جورجيا بالهجوم بعد عدة تغييرات أجراها المدرب سانيول أبرزها إخراجه ميكوتادزه فخلقت مساحات في الدفاع، لتستغل إسبانيا الثغرات بتمريرة طويلة من رويس وصلت إلى وليامس على الجهة اليسرى، ليسدد الأخير كرة صاروخية بقدمه اليمنى في سقف المرمى (75)، في ثالث أهدافه مع "لا روخا" في 17 مباراة دولية.

وزاد أولمو غلة إسبانيا بتسجيله الرابع بعد تمريرة من أويارسابال، فسيطر على الكرة بقدمه اليمنى وسدد باليسرى خادعاً الحارس (83).

خ.س/أ.ح (رويترز، أ ف ب، د ب أ)