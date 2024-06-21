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يورو 2024: أوكرانيا تهزم سلوفاكيا وتخلط أوراق المجموعة

٢١ يونيو ٢٠٢٤

بفوزها على سلوفاكيا عوّضت أوكرانيا خسارتها الافتتاحية وخلطت أوراق المجموعة الخامسة بالبطولة، فقد تساوت مع رومانيا وسلوفاكيا في النقاط، وبقيت رومانيا على رأس المجموعة انتظارا لمواجهة الغد مع بلجيكا متذيلة المجموعة.

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لاعبو أوكرانيا يحيون الجماهير في ملعب دوسلدورف بعد الفوز على سلوفاكيا 1/2 بكأس الأمم الأوروبية 2024 بألمانيا.
رفعت أوكرانيا رصيدها إلى ثلاث نقاط بالتساوي مع سلوفاكيا ورومانيا الفائزة افتتاحاً على أوكرانيا بثلاثية نظيفة. صورة من: Bernadett Szabo/REUTERS

قلب المنتخب الأوكراني تأخره بهدف إلى فوز 2/1 على نظيره السلوفاكي، الجمعة (21 يونيو/ حزيران) في دوسلدورف، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة بكأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2024" المقامة حاليا في ألمانيا.

وتقدم منتخب سلوفاكيا في الدقيقة 17 عن طريق إيفان سكرانز، صاحب هدف الفوز على بلجيكا في الجولة الأولى، قبل أن يسجل ميكولا شابارينكو هدف التعادل لأوكرانيا في الدقيقة 54. وفي الدقيقة 80 أضاف رومان ياريمتشوك الهدف الثاني للمنتخب الأوكراني.

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وحصل منتخب أوكرانيا على أول ثلاث نقاط له في المجموعة، متساويا مع منتخب سلوفاكيا الذي فاز في الجولة الأولى على بلجيكا بهدف نظيف، فيما خسر المنتخب الأوكراني أمام نظيره الروماني بثلاثية نظيفة في الجولة ذاتها.

وتبقى رومانيا على رأس المجموعة بفارق الأهداف عن سلوفاكيا وأوكرانيا صاحبتي المركزين الثاني والثالث على التوالي. وتواجه رومانيا غدا السبت بلجيكا صاحبة المركز الأخير، بدون نقاط.

ص.ش/ف.ي (د ب أ، أ ف ب)