يورو 2024.. ألمانيا تفوز على الدنمارك وتتأهل لربع النهائي

في مباراة صعبة تمكنت ألمانيا من إزاحة الدنمارك عن طريقها والفوز عليها بهدفين نظيفين. وبذلك تأهل المنتخب الألماني للدور ربع النهائي في بطولة أمم أوروبا 2024 ليكون ثاني المتأهلين بعد سويسرا.

بلغت ألمانيا الدور ربع النهائي لكأس أوروبا 2024 لكرة القدم المقامة على أرضها بعد أن تغلبت على الدنمارك بهدفين نظيفين السبت (29 يونيو/ حزيران 2024) في المباراة التي جمعت بينهما في دورتموند ضمن دور الستة عشر ببطولة أوروبا لكرة القدم يورو 2024.

وسجل هدفي ألماني كل من كاي هافيرتس من ضربة جزاء وجمال موزسيالا من هجمة متقنة.

وبدأ المنتخب الألماني ضاغطا وهيمن على وسط الملعب بشكل كامل، ولم يتأخرّ لهز شباك الحارس كاسبر شمايكل إثر ركلة ركنية لتوني كروس طار لها نيكو شلوتربيك ليتابعها رأسية وسط فرحة هيستيرية (4)، لكن ما لبث أن ألغى الحكم الهدف بعد العودة إلى تقنية الحكم المساعد لوجود خطأ سبق الهدف ارتكبه يوزوا كيميش.

ولم تمر سوى دقيقة واحدة حتى أرسل كيميش كرة صاروخية ارتمى لها شمايكل متصديا لها بصعوبة (6).

وكرّر المنتخب الألماني محاولاته الحثيثة لانتزاع تقدم مبكر، وهذه المرة كانت المحاولة لهافيرتس الذي تلقى كرة عرضية من المدافع انتونيو روديغر تابعها بلمسة أولى سريعة لكن وقف لها شمايكل مجددا في المرصاد (11).

حصت ألمانيا على ركلة جزاء بعد لمسة يد، لينبري لها كاي هافيرتس بنجاح، مانحا ألمانيا التقدم المنتظر. صورة من: Kenzo Tribouillard/AFP/Getty Images

وبدأ المنتخب الاسكندينافي في الخروج من تقوقعه الدفاعي بعد مرور 20 دقيقة، وعوّل على الهجمات المرتدة في سعيه لكسر الأحادية الألمانية، وبالفعل كانت فرصته الأولى عبر كريستيان إريكسن الذي استلم الكرة من تمريرة طويلة قبل ان يتقدم ويسدّد نحو المرمى لكن روديغر ابعدها إلى ركنية (21).

وكان هافيرتس قاب قوسين أو أدنى من افتتاح التسجيل إثر عرضية دافيد راوم، لكنّ محاولته من مسافة 5 ياردات أبعدها شمايكل المتألق (37).

وعمّ الصمت في مستهل الشوط الثاني لدى الغالبية الالمانية في دورتموند بعد ان سجّل يواكيم أندرسن هدف التقدم لمصلحة الدنمارك، لكن سرعان ما ألغي بداعي وجود تسلل بعد العودة إلى تقنية الفيديو المساعد (50).

أندرسن نفسه كان السبب بعد دقيقة واحدة في حصول ألمانيا على ركلة جزاء بعد لمسة يد إثر محاولة راوم تحويل كرة عرضية، لينبري لها هافيرتس بنجاح، مانحا ألمانيا التقدم المنتظر (53).

وواصل هافيرتس تألقه في المباراة بعد أن تقدم بالكرة إثر استلام مهاري لكن محاولته مرّت بجانب المرمى (59).

وبعد أن عاود المنتخب الالماني بسط هيمنته على اللقاء، تلقى موسيالا كرة بينية سددها في زاوية مرمى شمايكل، واضعا ألمانيا في مأمن 2-0 (68)، فيما بدا بعدها أنّ المنتخب الدنماركي فقد الأمل في العودة.

وكانت المباراة قد توقفت بسبب سوء الأحوال الجوية، مع تزايد الرعد والبرد خلال الشوط الأول، لكن تم استئناف اللعب بعد توقف لمدة نحو 20 دقيقة.

وبدأت كُرات البرَد في التساقط بعد أن أخرج الحكم مايكل أوليفر لاعبي الفريقين من أرضية الملعب في الدقيقة 35، وكان الفريقان متعادلين سلبيا.

وحملت الشاشات بداخل الاستاد عبارة "نظرا لسوء الأحوال الجوية، توقفت المباراة". وكانت النتيجة متعادلة من دون أهداف قبل أن يطلق الحكم الإنكليزي مايكل أوليفر صافرته داعياً اللاعبين لمغادرة الملعب.

وتلتقي ألمانيا، الفائزة باللقب ثلاث مرات، في الدور ربع النهائي مع المتأهل من مباراة الأحد بين إسبانيا وجورجيا.

ويبحث المنتخب الألماني عن لقبه الرابع في المسابقة القارية حيث يتساوى حاليا مع إسبانيا بثلاثة ألقاب (رقم قياسي)، في حين تبحث الدنمارك عن لقبها الثاني بعد فوزها بالكأس عام 1992 على حساب ألمانيا نفسها في السويد.

ع.م/ أ.ح (د ب أ، ا ف ب، رويترز)