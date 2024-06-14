يورو 2024.. ألمانيا تنطلق بمهرجان أهداف في مرمى اسكتلندا

بعد حفل افتتاح قصير وبسيط تم فيه تكريم أسطورة كرة القدم الألمانية فرانز بيكنباور، انطلقت منافسات يورو 2024 بمباراة ألمانيا واسكتلندا، التي سيطر عليها المنتخب الألماني خلال الشوطين وفاز بخمسة أهداف مقابل هدف لاسكتلندا.

اكتسحت ألمانيا، صاحبة الضيافة، عشرة لاعبين من منتخب اسكتلندا، الذي بدا بلا حول ولا قوة، بنتيجة 5-1 في افتتاح بطولة أوروبا لكرة القدم مساء الجمعة (14 يونيو/ حزيران 2024).

واستهلت ألمانيا مهرجان الأهداف في الدقيقة العاشرة إذ وصلت الكرة بعد عدة تمريرات قصيرة لفلوريان فيرتس على حدود منطقة الجزاء الذي سددها بقوة وحاول الحارس أنجوس جون التصدي لها ولكن اصطدمت بالقائم الأيمن وسكنت الشباك.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 19 حين مرر كاي هافرتس الكرة لجمال موسيالا داخل منطقة الجزاء ليسدد الأخير الكرة بقوة في الشباك.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول جاء الهدف الثالث من ركلة جزاء بعد تدخل عنيف من رايان بورتيوس، الذي نال بطاقة حمراء، على إلكاي غندوغان داخل المنطقة. وسجل هافرتس ركلة الجزاء بنجاح.

وأضاف نيكلاس فولكروغ الهدف الرابع لألمانيا في الدقيقة 68 بتسديدة صاروخية من داخل المنطقة مرت أعلى الزاوية اليسرى لداخل الشباك. وألغى الحكم هدفا خامسا لألمانيا بسبب وجود تسلل على فولكروغ في الدقيقة 76.

وقلصت اسكتلندا الفارق في الدقيقة 87 بهدف بنيران صديقة من مدافع ألمانيا أنطونيو روديغر بالخطأ في مرماه. لكنإيمري جان زاد معاناة اسكتلندا بتسجيل الهدف الخامس بتسديدة من خارج المنطقة.

جاء حفل افتتاح يورو 2024 في ملعب ميونيخ بسيطا وقصيرا (14/6/2024) صورة من: Sergei Grits/AP/picture alliance

افتتاح قصير وتكريم بيكنباور

وانطلقت منافسات بطولة أممأوروبا لكرة القدم "يورو 2024" الجمعة بحفل افتتاحي قصير وبسيط، وشهد حفل الافتتاح تكريم أسطورة كرة القدم الألمانية فرانز بيكنباور قبل انطلاق المباراة الافتتاحية بين المنتخب الألماني ونظيره الاسكتلندي. وأدى الراقصون الذين ارتدوا ألوان الـ24 منتخبا المشاركين في البطولة الأغنية الرسمية "نار" التي قام بغنائها المطرب ليوني أمام ملعب ممتليء بـ66 ألف متفرج، كان في مقدمتهم الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير.

في النهاية، حملت هايدي، أرملة بيكنباور، الكأس التي سيتم منحها للفريق الفائز في المباراة النهائية يوم 14 تموز/يوليو، إلى ملعب ميونيخ، ثم وجهت قبلة إلى السماء.

وفاز بيكنباور، الذي توفي في كانون الثاني/ يناير عن عمر 78 عاما، بيورو 1972 وكأس العالم 1974 كلاعب، كما فاز بكأس العالم 1990 كمدرب. وقال فيليب لام، مدير البطولة، والذي كان قائدا للمنتخب الألماني الذي توج بلقب بطولة كأس العالم 2014، لشبكة "زد.دي.إف" الألمانية إناليورو "تجمع الناس سويا". وقال إن الناس بحاجة "للمزيد من المرح والفرح والتفاؤل" وسط "التحديات والحروب في العالم.. ويجب علينا أن نتجمع سويا ونحتفل. أتطلع للأسابيع المقبلة".

ع.ج/ ص.ش (رويترز، د ب أ)