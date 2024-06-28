يورو 2024: ألمانيا تواجه الدنمارك العنيدة في دور الـ16

يتطلع المنتخب الألماني لمواصلة كتابة "قصته الخيالية الصيفية" في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم، عندما يواجه المنتخب الدنماركي في دور الـ16 من البطولة المقامة حاليا على الأراضي الألمانية.

تخوض ألمانيا المضيفة ثمن نهائي كأس أوروبا 2024 في كرة القدم، السبت ( 29يونيو/حزيران 2024)، ضد الدنمارك في دورتموند، آملة في التعلّم من دروس تعادلها الأخير مع سويسرا.

ورغم الشكوك التي كانت تحوم حول قدرة المنتخب الألماني في المنافسة على اللقب، قبل انطلاق البطولة، نجح في اكتساب ثقة جماهيره بعدما قدم عروضا قوية في دور المجموعات. واستهل المنتخب الألماني مبارياته في البطولة بالفوز على المنتخب الاسكتلندي 5 / 1، ثم فاز على المنتخب المجري بهدفين نظيفين، ليضمن تأهله لدور الـ16، بعدها تمكن من الحفاظ على صدارة المجموعة الأولى، بعدما تعادل في الوقت بدل الضائع أمام المنتخب السويسري في مباراة الجولة الأخيرة.

نتائج المنتخب الألماني في البطولة المقامة على أرضه، ذكرت الجماهير بـ"القصة الخيالية الصيفية" التي سطرها في بطولة كأس العالم 2006، التي استضافتها ألمانيا، عندما وصل المنتخب الملقب بالماكينات إلى الدور قبل النهائي.

أثبتت تبديلات المدرب ناغلسمان نجاعتها حتى الآن، حيث تألق المهاجم البديل نيكلاس فولكروغ مرتين في الدور الأول بهدفين مهمين صورة من: Anke Waelischmiller/SVEN SIMON/picture alliance

ويتطلع يوليان ناغلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني، لقيادة الفريق للوصول لأبعد دور ممكن، خاصة وأنه استطاع في فترة وجيزة أن يعيد الثقة للاعبيه وللجماهير، حيث تولى تدريب المنتخب الألماني بعدما ودع آخر نسختين من كأس العالم من دور المجموعات بالإضافة لتوديع النسخة الأخيرة من بطولة أمم أوروبا من دور الـ16.

تألق خطي الوسط والهجوم

ورغم صعوبة طريق المنتخب الألماني للوصول للنهائي، في حال عبر الدنمارك، حيث تنتظره منتخبات قوية مثل إسبانيا وفرنسا والبرتغال وبلجيكا، يرفع ناغلسمان شعار التحدي مع لاعبيه الشباب من أجل حلم الوصول للمباراة النهائية التي تقام ببرلين. وسيكون في انتظار المنتخب الألماني الفائز من مواجهة دور الـ16 الأخرى بين إسبانيا وجورجيا، ولكن يتعين عليه في البداية أن يعبر عقبة المنتخب الدنماركي، الذي لم يخسر في آخر سبع مبارياته له، محققا خلالها خمس انتصارات وتعادلين.

وسيدخل المنتخب الألماني المباراة بثقة كبيرة، لاسيما بعد أدائه في المباريات الثلاث، بالإضافة لتألق لاعبي خط الوسط والهجوم حيث سجل المنتخب الألماني حتى الآن ثمانية أهداف في البطولة، وتلقى هدفين. ويعول ناغلسمان بشكل رئيسي على تألق جمال موسيالا وإلكاي غويندوغان وتوني كروس وفلوريان فيرتس، بالإضافة إلى نيكلاس فولكروغ.

وتحوم الشكوك حول مشاركة أنطونيو روديغر في المباراة بسبب إصابته بشد في عضلة الفخذ، وفي حال تأكد غيابه عن اللقاء، سيكون ناغلسمان مضطرا للاعتماد على قلبي دفاع جديدين لاسيما وأن المدافع الأساسي الآخر يوناتان تاه سيغيب عن اللقاء بسبب الإيقاف.

وقد يشرك ناغلسمان نيكو شلوتربيك وفلاديمار أنطون، اللذين لم يلعبا سويا من قبل، علما بأن مجموع مبارياتهما الدولية 15 مباراة.

إيقاعات هندية من هامبورغ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

ورغم أن المنتخب الألماني هو المرشح الأبرز للفوز بالمباراة لكن نيكلاس فولكروغ، مهاجم المنتخب الألماني حذر من خطورة المنتخب الدنماركي. وقال فولكروغ عبر قناة "ماغينتا": "أعتقد أن منتخب الدنمارك المنافس الأكثر تنظيما الذي يمكن أن نواجهه، إنه يعمل بجدية ويتميز بالتماسك الشديد عند الاستحواذ على الكرة أو بدونها".

نقاط قوة منتخب الدنمارك

في المقابل، يعلم المنتخب الدنماركي أنه لن يكون المرشح الأبرز للفوز بالمباراة، ولكنه سيسعى جاهدا لتحقيق المفاجأة والتغلب على المنتخب الألماني في عقر داره والتأهل لدور الثمانية. وتأهل المنتخب الدنماركي، المتوج باللقب في 1992 على حساب المنتخب الألماني، لهذا الدور محتلا المركز الثاني بالمجموعة الثالثة بعدما تعادل في مبارياته الثلاث بدور المجموعات، أمام سلوفينيا 1/1 وأمام إنجلترا بنفس النتيجة، وأمام صربيا سلبيا.

لن ينسى الألمان الهزيمة أمام الدنمارك في نهائي كأس أمم أوروبا 1992، التي أقيمت في السويد. في الصورة بيتر شمايكل حارس الدنمارك، وهداف المنتخب الألماني يورغن كلينزمان صورة من: Herbert Rudel/picture alliance

ورغم عدم تمكنه من تحقيق أي انتصار حتى الآن في البطولة، يرى كاسبر هيولماند أن فريقه قادر على إحراج المنتخب الألماني وتحقيق الفوز والتأهل لدور الثمانية. ويملك هيولماند العديد من اللاعبين المتميزين الذي يعول عليهم يأتي في مقدمتهم ويانيك فيسترغارد وكريستيان إريكسن ويوناس فيند وراسموس هويلوند.

وعن مواجهة المنتخب الألماني قال فيند، لاعب فريق فولفسبورغ: "إنها مباراة مميزة بنسبة 100%، سيكون أمرا جيدا أن نلعب أمام البلد المضيف ونأمل في أن نكون قادرين على إزعاجهم قليلا". وأوضح: "لا يجب أن نتكلم كثيرا عن الخبرات، لدي خبرة في هذا الملعب، لكنها ليست أفضل الاحصائيات". وسيفتقد المنتخب الدنماركي لجهود مورتين هيولماند بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات. ولن يجد مدرب الدنمارك مشكلة في إيجاد البديل المناسب حيث يتواجد في قائمة المنتخب الدنماركي ثنائي فريق برينتفورد الإنجليزي كريستيان نورغارد وماتياس ينسين بالإضافة إلى أن توماس ديلاني تعافى من المرض وشارك كبديل في مباراة صربيا الأخيرة.

ف.ي/ع.ج.م (د ب ا، ا ف ب)