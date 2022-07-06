 يورو 2022 للسيدات.. المنتخبات المرشحة لنيل اللقب

النرويج

بعد خيبة الأمل من خروجه من دور المجموعات في يورو 2017، سيسعى منتخب النرويج لاستعادة سجله الجيد في المسابقة، بعد أن فاز بها مرتين ووصل إلى النهائي في عام 2013. أدا هيغربيرغ، الفائزة بجائزة الكرة الذهبية الأولى على الإطلاق التي تمنح للاعبة كرة قدم في 2018، فقد عاد إلى الإعداد بعد غياب لمدة خمس سنوات احتجاجاً على عدم المساواة في الاتحاد النرويجي لكرة القدم.