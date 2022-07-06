  يورو 2022 للسيدات.. المنتخبات المرشحة لنيل اللقب | جميع المحتويات | DW | 06.07.2022

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رياضة

 يورو 2022 للسيدات.. المنتخبات المرشحة لنيل اللقب

مع انطلاق بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم للسيدات في إنجلترا، تشتد المنافسة بين الفرق الـ 16 لنيل اللقب. وتشهد البطولة منافسة قوية بفضل امتلاك كل منتخب لاعبات من الطراز الفريد. أبرز الفرق المرشحة لحصد اللقب.

  • سارا دابريتس

    ألمانيا

    بضمه لاعبات من الأندية الكبرى في أوروبا مثل مارتينا فوس تكلنبورغ، يعد المنتخب الألماني من أبرز الفرق المرشحة للفوز بالبطولة خاصة أن الفريق يضم لاعبات مخضرمات وأخريات صغار السن. ورغم أن الاتحاد الألماني لكرة القدم وضع هدف وصول دور نصف النهائي، إلا أن لاعبات المانشافت مثل آمال سارا دابريتس التي انضمت مؤخرا إلى نادي ليون الفرنسي، يتطلعن للفوز بأول لقب لألمانيا منذ عام 2013.

  • أدا هيغربيرغ

    النرويج

    بعد خيبة الأمل من خروجه من دور المجموعات في يورو 2017، سيسعى منتخب النرويج لاستعادة سجله الجيد في المسابقة، بعد أن فاز بها مرتين ووصل إلى النهائي في عام 2013. أدا هيغربيرغ، الفائزة بجائزة الكرة الذهبية الأولى على الإطلاق التي تمنح للاعبة كرة قدم في 2018، فقد عاد إلى الإعداد بعد غياب لمدة خمس سنوات احتجاجاً على عدم المساواة في الاتحاد النرويجي لكرة القدم.

  • ويندي رينارد

    فرنسا

    بعد خيبة أمل منتخب فرنسا للسيدات في بطولة كأس العالم 2019 التي استضافتها فرنسا، يأمل مدرب المنتخب كورين دياكري في تصحيح الوضع. بيد أن الأمر ليس بهذه السهولة في ظل غياب لاعبات مؤثرات في الفريق مثل ماندين هنري وأوجيني لو سومر بعد الاستبعاد من الفريق. يعلق كثيرون الآمال على مدافعة منتخب فرنسا ويندي رينارد التي حصلت على لقب دوري أبطال أوروبا مع ناديها ليون، بفضل ما تملكه من خبرات داخل المستطيل الأخضر.

  • Frauen Fußball Freundschaftsspiel Niederlande - Deutschland | Jubel Niederlande

    هولندا

    يسعى منتخب هولندا بكل قوة للدفاع عن لقب البطولة السابقة يورو 2017 تحت قيادة المدرب الإنجليزي مارك بارسونز. يضم المنتخب لاعبات على أعلى مستوى مثل لاعبة نادي أرسنال الإنجليزي فيفيان ميديما وهي أيضا هداف المنتخب.

  • Lucy Bronze

    إنجلترا

    يطمح منتخب إنجلترا البلد المضيف في الوصول إلى الأدوار العليا في البطولة والفوز باللقب. قوام المنتخب لاعبات يلعبن في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم النسائية فضلا عن لاعبات يلعبن في الأندية الأوروبية الكبرى. ومن بين أخطر اللاعبات لوسي برونز التي تلعب في مركز الظهير حيث تأمل في حصد لقب البطولة بعد انتقالها إلى نادي برشلونة.

  • Alexia Putellas

    إسبانيا

    يذخر منتخب إسبانيا بلاعبات يلعبن في الدوري الإسباني لكرة القدم. وتحت قيادة المدرب خورخي فيلد، يأمل الفريق في الفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخ إسبانيا. لكن لسوء الحظ، يعاني الفريق من غياب نجمة المنتخب ولاعبة نادي برشلونة أليكسيا بوتيلاس (يسار الصورة) بسبب الإصابة. ويرى كثيرون أن بوتيلاس تعد من أفضل لاعبات كرة القدم في العالم.

  • Fridolina Rolfö

    السويد

    سيحظى منتخب السويد للسيدات بمشاهدة كبيرة من عشاق الساحرة المستديرة حيث يضم المنتخب لاعبات من أكبر الأندية الأوروبية. وحصل المنتخب على الميدالية الفضية في أولمبياد بكين. ويطمح المنتخب للفوز باللقب لأول مرة منذ لقب عام 1984. تعد فريدولينا رولفو التي تلعب في خط الهجوم لنادي برشلونة، من أبرز لاعبات منتخب السويد. إعداد: فيلكس تامسوت/ م.ع


  • سارا دابريتس

    ألمانيا

    بضمه لاعبات من الأندية الكبرى في أوروبا مثل مارتينا فوس تكلنبورغ، يعد المنتخب الألماني من أبرز الفرق المرشحة للفوز بالبطولة خاصة أن الفريق يضم لاعبات مخضرمات وأخريات صغار السن. ورغم أن الاتحاد الألماني لكرة القدم وضع هدف وصول دور نصف النهائي، إلا أن لاعبات المانشافت مثل آمال سارا دابريتس التي انضمت مؤخرا إلى نادي ليون الفرنسي، يتطلعن للفوز بأول لقب لألمانيا منذ عام 2013.

  • أدا هيغربيرغ

    النرويج

    بعد خيبة الأمل من خروجه من دور المجموعات في يورو 2017، سيسعى منتخب النرويج لاستعادة سجله الجيد في المسابقة، بعد أن فاز بها مرتين ووصل إلى النهائي في عام 2013. أدا هيغربيرغ، الفائزة بجائزة الكرة الذهبية الأولى على الإطلاق التي تمنح للاعبة كرة قدم في 2018، فقد عاد إلى الإعداد بعد غياب لمدة خمس سنوات احتجاجاً على عدم المساواة في الاتحاد النرويجي لكرة القدم.

  • ويندي رينارد

    فرنسا

    بعد خيبة أمل منتخب فرنسا للسيدات في بطولة كأس العالم 2019 التي استضافتها فرنسا، يأمل مدرب المنتخب كورين دياكري في تصحيح الوضع. بيد أن الأمر ليس بهذه السهولة في ظل غياب لاعبات مؤثرات في الفريق مثل ماندين هنري وأوجيني لو سومر بعد الاستبعاد من الفريق. يعلق كثيرون الآمال على مدافعة منتخب فرنسا ويندي رينارد التي حصلت على لقب دوري أبطال أوروبا مع ناديها ليون، بفضل ما تملكه من خبرات داخل المستطيل الأخضر.

  • Frauen Fußball Freundschaftsspiel Niederlande - Deutschland | Jubel Niederlande

    هولندا

    يسعى منتخب هولندا بكل قوة للدفاع عن لقب البطولة السابقة يورو 2017 تحت قيادة المدرب الإنجليزي مارك بارسونز. يضم المنتخب لاعبات على أعلى مستوى مثل لاعبة نادي أرسنال الإنجليزي فيفيان ميديما وهي أيضا هداف المنتخب.

  • Lucy Bronze

    إنجلترا

    يطمح منتخب إنجلترا البلد المضيف في الوصول إلى الأدوار العليا في البطولة والفوز باللقب. قوام المنتخب لاعبات يلعبن في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم النسائية فضلا عن لاعبات يلعبن في الأندية الأوروبية الكبرى. ومن بين أخطر اللاعبات لوسي برونز التي تلعب في مركز الظهير حيث تأمل في حصد لقب البطولة بعد انتقالها إلى نادي برشلونة.

  • Alexia Putellas

    إسبانيا

    يذخر منتخب إسبانيا بلاعبات يلعبن في الدوري الإسباني لكرة القدم. وتحت قيادة المدرب خورخي فيلد، يأمل الفريق في الفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخ إسبانيا. لكن لسوء الحظ، يعاني الفريق من غياب نجمة المنتخب ولاعبة نادي برشلونة أليكسيا بوتيلاس (يسار الصورة) بسبب الإصابة. ويرى كثيرون أن بوتيلاس تعد من أفضل لاعبات كرة القدم في العالم.

  • Fridolina Rolfö

    السويد

    سيحظى منتخب السويد للسيدات بمشاهدة كبيرة من عشاق الساحرة المستديرة حيث يضم المنتخب لاعبات من أكبر الأندية الأوروبية. وحصل المنتخب على الميدالية الفضية في أولمبياد بكين. ويطمح المنتخب للفوز باللقب لأول مرة منذ لقب عام 1984. تعد فريدولينا رولفو التي تلعب في خط الهجوم لنادي برشلونة، من أبرز لاعبات منتخب السويد. إعداد: فيلكس تامسوت/ م.ع


 