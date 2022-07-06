يورو 2022 للسيدات.. أكثر من مليوني مشاهد في ألمانيا لمباراة البرتغال وسويسرا

أظهرت إحصائيات المشاهدة في شبكة "إيه آر دي" التلفزيونية الألمانية زيادة الإقبال الجماهيري على مشاهدة مباريات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2022" للسيدات حتى وإن لم يكن المنتخب الألماني طرفاً في المباريات.

وأوضحت إحصائيات الشبكة أن 2.06 مليون مشاهد تابعوا المباراة بين المنتخبين البرتغالي والسويسري والتي انتهت بالتعادل 2-2 أمس السبت (التاسع من يوليو/ تموز 2022).

وبهذا، استحوذت المباراة على 13.8 بالمائة من إجمالي حجم المشاهدة التلفزيونية أمس مقابل 11.2 بالمائة للمرحلة الثامنة من سباق فرنسا الدولي للدراجات (تور دو فرانس).

وفي هذه المباراة فرض المنتخب البرتغالي التعادل بهدفين على نظيره السويسري في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة لكأس أمم أوروبا لسيدات كرة القدم في إنجلترا.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب سويسرا بهدفين، حملا توقيع كومبا سوو وراهيل كايويتش في الدقيقتين الثانية والخامسة. ولكن منتخب البرتغال انتفض في الشوط الثاني ورد بهدفين عن طريق ديانا

جوميز وجيسيكا سلفيا في الدقيقتين 58 و65. وفي وقت لاحق اليوم الأحد يلتقي منتخب هولندا مع نظيره السويدي ضمن منافسات المجموعة ذاتها.

وكانت المباراة التي فازت فيها سيدات ألمانيا على المنتخب الدنماركي برباعية نظيفة أمس الأول الجمعة حظيت بمشاهدة بلغت 5.95 مليون مشاهد.

ع.غ/ ا ف (د ب أ)